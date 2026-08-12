Žena (60) pala s bicikla kod Slunja, teško je ozlijeđena

Žena (60) u utorak je oko 21 sat u naselju Gornji Popovac kod Slunja pala s električnog bicikla nakon što joj je na cestu istrčao pas.

Kako je izvijestila policija, žena je psa pokušala izbjeći, naglo je okrenula volan i pala na cestu. Pas je pobjegao, a ona je teško ozlijeđena.

Vozačica za vrijeme vožnje nije nosila zaštitnu kacigu.

- Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti nastanka ovog događaja te izvješće nadležnom državnom odvjetništvu - naglašava policija.