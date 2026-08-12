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ISKOČIO JOJ PAS

Žena (60) pala s bicikla kod Slunja, teško je ozlijeđena

Piše Ivan Štengl,
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Žena (60) pala s bicikla kod Slunja, teško je ozlijeđena
Foto: 123RF
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Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti nastanka ovog događaja te izvješće nadležnom državnom odvjetništvu - naglašava policija

Žena (60) u utorak je oko 21 sat u naselju Gornji Popovac kod Slunja pala s električnog bicikla nakon što joj je na cestu istrčao pas.

Kako je izvijestila policija, žena je psa pokušala izbjeći, naglo je okrenula volan i pala na cestu. Pas je pobjegao, a ona je teško ozlijeđena.

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Vozačica za vrijeme vožnje nije nosila zaštitnu kacigu.

- Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti nastanka ovog događaja te izvješće nadležnom državnom odvjetništvu - naglašava policija.

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