Detalji užasa kod Učke: Nijemac (19) pao s motora, na njega naletio automobil. Poginuo je

Primorsko-goranska policija objavila je detalje teške prometne nesreće između Vele Učke i Veprinca u kojoj je poginuo 19-godišnji motorist.

- Do prometne nesreće je došlo na način da je 19-godišnji njemački državljanin je upravljao motociklom njemačkih nacionalnih oznaka, krećući se iz smjera Vele Učke prema Veprincu te nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima i stanju na cesti te je izgubio nadzor nad motociklom i pao - navode iz policije.

Nakon pada, prešao je u suprotnu stranu ceste te je na njega naletio automobil 40-godišnjaka.

- Od zadobivenih ozljeda 19-godišnji motociklist preminuo je na mjestu nesreće. Tijelo preminulog prevezeno je na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci radi obdukcije.

Policija je utvrdila da je Nijemac bio dio skupine vozača enduro motocikala koja se zajedno kretala navedenom dionicom

- Motocikli članova skupine privremeno su oduzeti i upućeni na izvanredni tehnički pregled gdje su utvrđeni opasni tehnički nedostaci. Zbog utvrđenih prekršaja vozači su sankcionirani te im je naplaćena novčana kazna u iznosu od 660 eura.