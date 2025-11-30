Obavijesti

TRAGAJU ZA MUŠKARCEM

Žena (79) ubijena u Istri? Tijelo pronašli u kući kraj Medulina

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Ilustracija | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL (ILUSTRACIJA)

Budući da su na tijelu pronađeni tragovi koji ukazuju na nasilnu smrt, policijski službenici obavili su očevid na mjestu događaja. Kako doznajemo, traga se za jednom osobom koja se dovodi u vezu s djelom

U kući na području Medulina sinoć je pronađeno mrtvo tijelo 79-godišnje žene, izvijestila je jutros istarska policija.

Budući da su na tijelu pronađeni tragovi koji ukazuju na nasilnu smrt, policijski službenici obavili su očevid na mjestu događaja, a naložit će se i obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti.

Policijski službenici zajedno s nadležnim državnim odvjetništvom nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja.

Kako neslužbeno doznajemo, policija traga za osobom koja se dovodi u vezu sa ovim djelom.

Uskoro više
 
 

Uskok o Mikuliću: Dobili su 190 tisuća eura, svježe i suho meso, građu. Ispada da su sami tražili
DETALJI MEGA AFERE

Uskok o Mikuliću: Dobili su 190 tisuća eura, svježe i suho meso, građu. Ispada da su sami tražili

Uskok predlaže istražni zatvor za Mikulića i kuma Krasića. Doznajemo da su druga dvojica sve priznala. Zanimljivo je i priopćenje Uskoka, ispada da su Mikulić i Krasić sami tražili mito...
Čeka li Hrvate crni Božić? Evo kako Thompson otvara frontu protiv Tomaševića i Plenkovića
DESNICA NA NOGAMA

Čeka li Hrvate crni Božić? Evo kako Thompson otvara frontu protiv Tomaševića i Plenkovića

Thompsonova prijetnja Tomaševiću zbog zabrane koncerta otvara širi politički sukob koji prijeti destabilizacijom Zagreba i testira moć HDZ-a, donosi novi broj tjednika Express u svojoj političkoj analizi
Bilo je i viška: Susjedi, stigao je pršut od mita, probajte malo...
MIKULIĆ U ISTRAŽNOM ZATVORU

Bilo je i viška: Susjedi, stigao je pršut od mita, probajte malo...

Andrija Mikulić i Dragan Krasić su navodno primili čak 190 tisuća eura mita. Uzeli su i 50-ak kilograma junetine, pršuta i kobasica. Uskok ima 22 svjedoka

