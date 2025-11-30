Žena (79) ubijena u Istri? Tijelo pronašli u kući kraj Medulina

U kući na području Medulina sinoć je pronađeno mrtvo tijelo 79-godišnje žene, izvijestila je jutros istarska policija.

Budući da su na tijelu pronađeni tragovi koji ukazuju na nasilnu smrt, policijski službenici obavili su očevid na mjestu događaja, a naložit će se i obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti.

Policijski službenici zajedno s nadležnim državnim odvjetništvom nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja.

Kako neslužbeno doznajemo, policija traga za osobom koja se dovodi u vezu sa ovim djelom.

