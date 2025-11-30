Budući da su na tijelu pronađeni tragovi koji ukazuju na nasilnu smrt, policijski službenici obavili su očevid na mjestu događaja. Kako doznajemo, traga se za jednom osobom koja se dovodi u vezu s djelom
TRAGAJU ZA MUŠKARCEM
Žena (79) ubijena u Istri? Tijelo pronašli u kući kraj Medulina
U kući na području Medulina sinoć je pronađeno mrtvo tijelo 79-godišnje žene, izvijestila je jutros istarska policija.
Budući da su na tijelu pronađeni tragovi koji ukazuju na nasilnu smrt, policijski službenici obavili su očevid na mjestu događaja, a naložit će se i obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti.
Policijski službenici zajedno s nadležnim državnim odvjetništvom nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja.
Kako neslužbeno doznajemo, policija traga za osobom koja se dovodi u vezu sa ovim djelom.
