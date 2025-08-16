Na moru između Crikvenice i Krka spasili su ženu i dijete...

Obavijesti

OPET SUP

Piše HINA,
Tada je na moru vladala olujna bura praćena visokim valovima pa je policijsko plovilo radilo zavjetrinu osobama na supu i plovilu koje ih je teglilo te im je pomoglo da sigurno stignu do obale

Posada policijskog plovila osigurala je siguran dolazak na obalu 44-godišnje državljanke Srbije i maloljetnog djeteta, koju su se petak tijekom olujne bure zatekli na supu na moru između Crikvenice i otoka Krka, pa ih je prema kopnu teglilo plovilo, izvijestila je PU primorsko-goranska.

Policija je jučer oko 10 sati zaprimila dojavu Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru da se na moru između Crikvenice i otoka Krka nalazi dvoje ljudi na dasci za veslanje, tj. na supu.   Na mjesto događaja upućena je posada plovila Pomorske policije Rijeka, koja je u 10.15 zatekla žensku osobu i dijete na supu, dok ih je prema obali teglilo plovilo.

Tada je na moru vladala olujna bura praćena visokim valovima pa je policijsko plovilo radilo zavjetrinu osobama na supu i plovilu koje ih je teglilo te im je pomoglo da sigurno stignu do obale.   Dolaskom na obalu, utvrđeno je da je riječ o 44-godišnjoj državljanki Srbije i maloljetnom djetetu. Nisu bili ozlijeđeni niti su zatražili liječničku pomoć.   Iz policije ističu kako su brzom intervencijom posade plovila Pomorske policije Rijeka spriječene moguće posljedice te kako je još jednom potvrđeno da policija pomaže i osigurava građane u opasnim situacijama na moru.   Građanima savjetuju da tijekom bure i visokih valova ne izlaze na more s malim plovilima, daskama za veslanje ili drugim rekreativnim sredstvima jer takve situacije mogu biti jako rizične.

