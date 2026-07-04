Žena na odmoru sa suprugom iskoristila dva tinejdžera. Ono što je muž učinio šokiralo sve!

Suprug žene iz američke savezne države Minnesote, koja je osuđena zbog seksualnog zlostavljanja dvojice maloljetnih hokejaša (15) koje je upoznala tijekom obiteljskog boravka u hotelu, i dalje je uz svoju suprugu unatoč njezinoj osudi i upisu u registar seksualnih prijestupnika. Prema pisanju britanskog Daily Maila, Anthony Schardin (52) potvrdio je da je i dalje u braku s Allison Schardin te da pokušavaju živjeti što dalje od medijske pozornosti nakon slučaja koji je šokirao američku javnost.

Na pitanje novinara jesu li još uvijek zajedno, Anthony kratko je odgovorio: "Da." Dodao je i kako se obitelj trudi "ostati ispod radara" nakon svega što se dogodilo.

Foto: Facebook

Njegova supruga, Allison Schardin (40), u siječnju 2025. godine osuđena je zbog kaznenog djela seksualnog odnosa s maloljetnicima trećeg stupnja. Nakon što je priznala krivnju, izbjegla je zatvorsku kaznu te je osuđena na dva vikenda u zatvoru, društveno koristan rad, pet godina uvjetne slobode te obvezan upis u registar seksualnih prijestupnika.

Prema sudskim dokumentima, incident se dogodio 14. siječnja 2024. godine u hotelu u Rosevilleu, gdje je Schardin boravila sa suprugom i njihovo dvoje djece na obiteljskom odmoru.

U hotelskom jacuzziju upoznala je dvojicu maloljetnih hokejaša iz Colorada koji su u Minnesotu doputovali sa svojom momčadi na turnir. Tijekom razgovora navodno im se povjerila o problemima u braku, a nakon toga razmijenila kontakt podatke s maloljetnicima.

U sudskoj prijavi navodi se kako je njezin suprug u jednom trenutku s balkona hotelske sobe povikao da se vrati gore te joj poručio da će njihovoj vezi biti kraj ako to ne učini. Nakon svađe sa suprugom, Schardin je jednom od dječaka putem Snapchata poslala poruku u kojoj ga je pitala može li doći u njegovu hotelsku sobu.

Foto: Facebook

Prema navodima tužiteljstva, tijekom susreta je, unatoč velikoj razlici u godinama, nagovarala dvojicu maloljetnika na seksualne radnje, dok je treći dječak cijeli događaj promatrao. Jedan od oštećenih kasnije je policiji rekao da mu je Schardin govorila kako već imaju "38-godišnju ženu u krevetu" te ih poticala da učine više. Maloljetnici su istražiteljima izjavili da nisu znali kako odbiti njezine zahtjeve.

Dan nakon incidenta Schardin je, prema policijskoj prijavi, pronašla mladiće na klizalištu gdje su igrali utakmicu. Dječaci su istražiteljima rekli da ih je njezina pojava uznemirila te da su njezino ponašanje doživjeli kao vrlo jezivo.

Nakon što su se vratili kući u Colorado, nastavila im je slati poruke u kojima ih je molila da nikome ne prijavljuju što se dogodilo te im se ispričavala zbog svojih postupaka. Kasnije je tijekom istrage priznala kazneno djelo.

Foto: Facebook

Dodatnu pozornost izazvala je činjenica da je Anthony Schardin još u prosincu 2023. godine podnio zahtjev za razvod braka, svega četiri tjedna prije događaja u hotelu.

Međutim, sudski spisi pokazuju da su supružnici u travnju 2024., šest tjedana nakon Allisonina uhićenja, zajednički zatražili da se postupak razvoda stavi u mirovanje. Godinu dana kasnije razvodni je postupak u konačnici odbačen, što znači da su ostali u braku unatoč kaznenom slučaju koji je privukao veliku pozornost američkih medija.