Žena nije stala na znak 'STOP' pa je naletjela na motociklista

Nijemac (56) ozlijeđen je u subotu oko 12.40 sati u sudaru na izlazu iz Delnica, nedaleko Inine benzinske postaje.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Vozio je motocikl austrijskih registracija i kretao se iz smjera Broda na Kupi, tj. Slovenije, prema Delnicama. Dolaskom na raskrižje Šetališta I.G.Kovačića, u njegov lijevi bočni dio udarila je vozačica Dacie, delničke registracije, koja se nije zaustavila na znak STOP - doznajemo iz PU primorsko goranske.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Vozačica je bila u šoku, no odmah je motoristu, koji je jaukao od bolova, priskočila u pomoć te mu do dolaska Hitne službe iznad glave držala kišobran kako bi ga zaštitila od sunca. Žalio se na bolove u rebrima. Na upite djelatnika Hitne on je u jednom trenu pokazao palac gore te su ga u svjesnom stanju odvezli u bolnicu - kazao je svjedok nesreće.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Nesretni motorist hitno je prevezen u KBC Sušak gdje se nalazi u obradi, no iz policije kažu kako sve upućuje da se ne radi o težim ozljedama.