Žena se poskliznula na peronu u Zagrebu i teško se ozlijedila. HŽ joj mora platiti čak 11.000 eura

Žena, koja se u srpnju prošle godine teško ozlijedila nakon što je izašla iz vlaka na Glavnom kolodvoru u Zagrebu te se poskliznula na mokroj površini, tužila je HŽ i od njih tražila odštetu. Spor je dobila, javlja Danica.

Na suđenju je rekla kako je išla vlakom na posao te se na Glavnom kolodvoru poskliznula i ozlijedila gležanj te su joj pukle dvije kosti zbog čega je hitno operirana, a to je potvrdio medicinski vještak.

Sud je ovog tjedna donio nepravomoćnu presudiu da je žena u pravu i da joj HŽ mora isplatiti 11 tisuća eura, a uz to i 2200 eura troškova postupka, javlja Danica. HŽ je tijekom suđenja odbacio sve navode ozlijeđene žene tvrdeći kako “se čišćenje, održavanje i nadzor otvorenog prostora obavlja svakodnevno”.

- Na prostoru prvog perona svakodnevno su postavljeni i znakovi “opasnost – mokar/klizav pod”, kako bi se upozorilo putnike i druge prolaznike da se prostorom prvog perona trebaju kretati s povećanim oprezom - upozorio je HŽ.

No, sud je odbacio njihovu obranu. Ključni su bili iskazi ozlijeđene žene i svjedoka koji joj je prvi priskočio u pomoć.

- Na podlozi se vidjelo da je mokra i osjećalo se da je skliska. Taj prvi peron uvijek je problematičan kad padne kiša jer je nekakva mramorna podloga, a nedavno su počeli stavljati i upozorenja na klizavu podlogu. No, u vrijeme kad je žena pala, nije bilo takvih upozorenja, barem ih ja nisam vidio. To jutro kiša nije padala ali je pod bio mokar, pri čemu mi se čini da nije bio mokar po cijeloj površini već nekakva dva do tri kvadratna metra baš tamo gdje je žena pala - prisjetio se svjedok.

Presuda je nepravomoćna i HŽ infrastruktura na nju će se vjerojatno žaliti nakon što je službeno primi u pisanom obliku.

