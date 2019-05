'Žena Tima Oreškovića je Papi čitala bukvicu zbog Stepinca'

Bilo bi bolje da se političari ne miješaju svojim pismima i bombardiraju papu Franju. S time samo čine medvjeđu uslugu cijelom procesu, rekao je Silvije Tomašević u video razgovoru za N1.

Tomašević se osvrnuo i na posjet bivšeg premijera Tihomira Oreškovića papi i ispričao situaciju kojoj je svjedočio

- Bilo je gotovo i neugodno kad sam pratio u papinskoj biblioteci kada je bio premijer Orešković sa svojom suprugom. Predstavio je suprugu i ona je izvukla papirić iz džepa i čitala bukvicu papi kako bi trebao proglasiti Stepinca svetim jer hrvatski narod pati zbog toga što Alojzije Stepinac nije proglašen svetim - rekao je.

Dodao je i kako se nikada u povijesti nije dogodilo da premijer predstavlja suprugu i da ona preuzima riječ i nešto govori.

- Situacija je bila stvarno neugodna. To bombardiranje pape s tim pitanjem ne dovodi do ničega - zaključio je Tomašević za N1.

Tadašnji premijer Orešković s cijelom obitelji u posjetu Papi bio je u travnju 2016., prije tri godine. HRT je tada izvijestio kako je Orešković s papom, među ostalim, razgovarao o kanonizaciji Stepinca. Pozdravio je i Papinu odluku da se u taj postupak uključi Srpska pravoslavna crkva.

Gospođa Sanja Orešković tada je, izvijestio je HRT, darovala Svetom Ocu srebrni medaljon s likom kardinala Stepinca i iskoristila prigodu da mu uputi posebnu molbu.

- Srca bi nam bila puna da Crkva kanonizira kardinala Alojzija Stepinca. To bi puno značilo za našu domovinu Hrvatsku. Hvala Vam na tome, Sveti Oče, i hvala Vam za Svetu godinu milosrđa. Dragi Sveti Oče, računajte na nas Hrvate koji u svojim molitvama upiru nadu za sretniju budućnost naše zemlje - rekla je Sanja Orešković Papi.

Podsjetimo, na jučerašnjem povratku s trodnevnog posjeta Bugarskoj i Sjevernoj Makedoniji papa Franjo u avionu je razgovarao s novinarima. Tomaševića je zanimalo Papino mišljenje o proglašenju Alojzija Stepinca svetim.

Tomašević kaže kako je iz Papina odgovora prilično očito da ćemo još dugo čekati na kanonizaciju kardinala Stepinca.

- Stepinac je bio krepostan čovjek, stoga ga je Crkva proglasila blaženim. No u određenom trenutku u procesu kanonizacije postoje nejasne točke, povijesne točke. Molio sam se, promišljao sam to, tražio sam savjete i vidio da trebam zatražiti pomoć Irineja. On je velik patrijarh. Irinej je pomogao, napravili smo zajedničko povijesno povjerenstvo i surađivali smo. I Irineju i meni jedini je interes istina. I da ne pogriješimo. Čemu bi služilo proglašenje sveca ako tu istina nije jasna? Nikomu to ne bi služilo - rekao je papa Franjo.