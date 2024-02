Žena u petrinjskoj pilani ostala bez ruke. Vlasnik iz BiH: 'To je kao da stavite nogu pod auto'

- Mlada žena ostala je bez cijele ruke na svom poslu. Nema nigdje te vijesti! Nema policijskog priopćenja, muk. Poslodavac je zaštićen i sam kaže, kada se dere na radnike, ne možete mi ništa, štiti me politika - stoji u Facebook objavi Luce Gašpar Šako, vijećnice Mosta u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Kako doznaje Slobodna Dalmacija nesreća se dogodila u pilani Palavra Furnir d.o.o. koja je otvorena lani u petrinjskoj poslovnoj zoni Mošćenica. U vlasništvu je Predraga Palavre, poduzetnika iz BiH, čiji pogon u potresom pogođenoj Petrinji je bio pozdravljen sa svih strana.

Iz PU sisačko-moslavačke sve do objave članka nisu niti potvrdili niti demantirali ovaj događaj koji se dogodio u ponedjeljak. Ipak, da se to dogodilo, potvrdio je sami vlasnik tvrtke. Na početku, vlasnik Palavra rekao je kako je prije 30 godina osnova firmu u BiH, ali sad je razočaran u Hrvatsku i iskreno se kaje.

- Jer Hrvatska nema interes za proizvodnju, u vas se samo grade apartmani – vrlo je nezadovoljan, a pogotovo kad je čuo prozivke na račun pogona u Petrinji. Priznao je da se dogodila radna nesreća i da je radnica izgubila ruku do lakta. Međutim, dio krivnje prebacuje na nju.

- Što je imala radit tu di joj se to dogodilo? Išla je na mjesto gdje nije imala prakse, to je bezopasna traka, ali stavila je ruku unutra, a nije trebala. Nit se trebala tu nalaziti, nit je trebala stavljati ruku. To je isto kao da auto ide nazad, a vi stavite nogu pod kotač - rekao je.

Novinarka ga je upitala, i to je li on mislio reći da je radnica sama kriva što je ostala bez ruke. - Ako ti nemaš potrebe da stavljaš nogu pod auto, zašto je stavljaš? Zašto ne razmišljaš. Ona je radila na barkodovima, nije imala ni obaveze ni potrebe da ide gdje je išla - odgovorio je.

Prema komentarima ispod objave Mostove vijećnice, vidljivo je kako su se incidenti u tom pogonu već događali. - Ma! Dvije žene su posjekle jagodicu. Ja, gospođo, imam trideset godina firmu u Novoj Bili, i ovdje žene posijeku jagodicu. Inspektorima nije jasno kako se to dogodi jer tehnologija je najnovija, zaštićena senzorima i fizički. Te dvije što su radile, ni inspektorima nije jasno kako su se porezale. Za što su ruku stavljale - upitao se vlasnik.

Isto tako, neki od komentara upućuju i na to kako vlasnik nije dobar prema svojim radnicama. Odnosno, da na njih viče i da traži puno za male plaće. - Kod mene je red, rad i disciplina. To se u mene u Bosni zna, a ovdje su u Hrvatskoj ljudi naučili pušit na radnom mjestu, hodat, ispijat kave... Mene je ta tvornica koštala deset milijuna eura da bi se neozbiljno ponašao. Neki koji su otišli iz firme su to uradili sami, a neke sam ja odstranio - komentirao j prozivke.

Također do javnosti su došle informacije kako ozlijeđenim radnicama nije priznao bolovanje. - Ma to su tračevi obični. Ne spuštamo se na taj nivo. Ima njih par koje to pričaju. Imam veliku firmu u BiH, u Valenciji... stvar je u tome što u mene ljudi ne mogu ne raditi. Uvijek ima neko hoće radit. To su u Bosni većinom žene - kaže vlasnik dodajući da ima zaštitu na radu po svim standardima.

- Žena je stabilno, čuli smo se. Što je tamo stavila ruku, pojma nemam. A to je bezopasna traka, ne razumijem stvarno - kaže vlasnik koji se čuo s ozlijeđenom ženom.

Odgovorio je i na pitanje hoće li joj priznati bolovanje. - Ma naravno, svima smo priznali. Ima samo ta jedna što je ozlijedila jagodicu. Pa vi režete kruh pa porežete jagodicu, je l‘ tako? Mi smo tražili posebnu komisiju da vidi što je, a bila je na bolovanju mjesecima. Gospođo, ja sam veteran Domovinskog rata i borio sam se za Hrvatsku. Al da sam znao što me čeka, sto posto bi otišao i napravio tvornicu u Srbiji ili kod Orbana u Mađarsku. Još su me dva - tri drvoprerađivača pitala da bi pravili tvornice u Hrvatskoj, a ja sam im rekao, žao mi je, svugdje idi samo tamo nemoj. Totalno sam razočaran - rekao je.