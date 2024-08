Žena u Splitu napala turistkinju: 'Go*no jedno žuto! Kome ćeš me prijaviti Uskoku ili Europolu?'

Najprije mi je usred trgovine govorila da ovdje nisam dobrodošla, da sam žuto govno i da nemam nikakva prava, a onda me pljunula. Žao mi je što nisam to snimila jer tko je mogao očekivati da će i se to dogoditi. Najprije mi se unijela u lice u dužini lakta, a onda me i pljunula, ispričala je to turistkinja iz Kine na TikToku, koja je u lipnju ljetovala u Splitu.

Na toj društvenoj mreži objavila je dvije snimke na kojima opisuje nezgodnu situaciju s ženom usred trgovine s mješovitom robom.

- Došao je moj momak koji je kupovao u drugom dijelu trgovine i dao mi vlažnu maramicu da se obrišem te ju je upitao zašto je to napravila. Ona je bila iznenađena i rekla: "Zašto to pitaš, pa ja nemam problema s tobom, ti si bijelac, ona je žuta, to nije u redu". Odlučili smo otići iz dućana, a ta žena nas je čekala iza kase nakon što je platila proizvode koje je kupila te je po leđima udarila momka koji nije Azijat. Pozlilo mi je, skoro sam se onesvijestila, a onda smo nazvali policiju kad smo izišli van iz trgovine. Kada sam već zvala policiju, odlučila sam i snimiti daljnje ponašanje ove žene prema nama - rekla je turistkinja.

Dalje se na snimci vidi kako ta žena nije radnica u trgovini, a nakon što je izašla iz trgovine, gdje je i, kako dalje navodi turistkinja, pljunula njezinog dečka, počela ih je dalje vrijeđati.

- Govno jedno kukavičko. Kome ćeš prijaviti? Schengenu? Europolu, Interpolu, PNUSKOK- u, USKOK-u? - govori ljuta žena dok pokazuje srednji prst.

Replying to @luka brasi THERE IS NO FULL VIDEO BECAUSE I DID NOT EXPECT TO GET SPIT ON WHILE BEING IN A SUPERMARKET. AND MY BRAIN DID NOT REACT FAST ENOUGH TO PULL MY PHONE OUT ABD START FILMING WHILE SHE WAS INSULTING US. #splitcroatia

O svemu se oglasila i splitska policija.

- Iz ovog snimka postoje sumnje u elemente drskog ponašanja i prekršaja Zakona o suzbijanju diskriminacije. Nastojat ćemo stupiti s oštećenom osobom u kontakt, a provjeravamo i sve pozive prema Centru 112 i utvrđujemo vrijeme događaja. Ova uprava ima nultu stopu tolerancije na ovakvu vrstu ponašanja, uostalom kao i sve druge policijske uprave u Hrvatskoj - rekli su iz policije za Jutarnji list.