Žena zvala policiju zbog psa koji često lunja sam, vlasnik Gordan Lauc vrijeđao njenog supruga

Jedna članica Facebook grupe Izgubljeni i nađeni ljubimci u Zagrebu požalila se na ponašanje psa koji je lutao sam po Sljemenu, no uskoro su se u komentarima javili drugi članovi grupe koji su otkrili kako je riječ o psu Gordana Lauca, profesora na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, prenosi Telegram.

- Nađen pas podno Sljemena. U tipu lovačkog psa. Prestrašen je, ne prilazi i laje na ljude. Ima ogrlicu. Vlasnika nema nigdje tako da je očito izgubljen. Ne bih rekla da je agresivan, već laje iz straha. Problem je i što se tamo nalazi cijela kolonija uličnih maca koje pokušava uloviti. Zvala sam Dumovec, kažu da nemaju mjesta, puni su. Molim vas dijelite da probamo naći vlasnika. Hvala - napisala je u svojoj objavi 23. listopada.

Foto: Izgubljeni i nadeni ljubimci u Zagrebu/Facebook/Screenshot

Naime, spomenuta članica grupe uskoro je objavila još jednu, novu fotografiju psa s opisom događaja koji su se zbili nakon što je ponovno vidjela psa kako luta pa je pozvala policiju. U objavi je objasnila ponašanje psa, ali i njegovih vlasnika.

- Pas je jedno sat i pol dok sam bila tamo trčao okolo, pokušavao uloviti mačke i lajao. Ovaj put sam odmah zvala policiju koja je došla u kratkom roku u izvidnicu. Ubrzo nakon policije, dolazi auto, izlazi žena i ispituje da li smo vidjeli kakvog psa. Ispostavlja se da je to vlasnica. Kada smo joj rekli da smo svi tamo zbog njenog psa koji je očito konstantno vani bez nadzora i lovi okolne životinje te laje na ljude, gospođa postaje nervozna i neugodna. Nije ni dokumente ponijela. Govori policiji da je ona profesorica na PMF-u, također žena od Gordana Lauca i da zovu Božinovića - napisala je članica u Facebook grupu.

Vlasnica se onda okomila na ženu koja je pozvala policiju, bila je neugodna, pa je policija upozoravala da pripazi na rječnik. Uskoro je stigao i Gordan Lauc s dokumentima te je pokušao uhvatiti psa, koji je i dalje trčao i lajao naokolo.

Foto: Izgubljeni i nadeni ljubimci u Zagrebu/Facebook/Screenshot

- Gospođa će dobiti prijavu zbog psa i nadam se da je ovo zadnji put da je tamo sam - stoji u objavi u Facebook grupi.

No uskoro se u toj objavio oglasio i sam Gordan Lauc, koji je u podužem komentaru vrijeđao ženu koja je napisala objavu i prijetio joj.

- Vi ste upravo priznali da ste vi, ili vaš suprug (pretpostavljam da je to ona spodoba koja je na nekom stranom jeziku urlala i bacala stvari na Skya) bili ti koji ste mu mu povrijedili oko i toliko ga istraumatizirali da već dva dana ima proljev (čak se bojao doći kad sam ga zvao, a inače uvijek dođe). Ako se to ponovi, dobit ćete prijavu za zlostavljanje životinja pa ćete imati priliku upoznati kako funkcionira naš pravni sustav - između ostalog je napisao Lauc. Objasnio je kako njegov pas nije nikome prijetnja i kako on jednostavno voli i ima potrebu lutati okolo sam.