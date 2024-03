'Žene puštene iz zatočeništva progovorile su o silovanjima. Nekima su izostale mjesečnice'

Hamas još uvijek drži 134 taoca u zatočeništvu, među njima i 19 žena. Hadas Dolev, konzulica Izraela u Hrvatskoj povodom Dana žena progovorila je o teškoj situaciji u kojoj se nalaze taoci s posebnim naglaskom na žene. Do sada je iz zatočeništva, dodaje, oslobođeno više od 60 žena, djevojaka i djevojčica, a još 19 ih je zarobljeno.

Oslobođene žene, svjedočile su o neljudskim uvjetima u kojima su bile držane, s ograničenom količinom hrane, vode i skloništa te seksualnom nasilju u zatočeništvu.

- Bile su premještane od jedne terorističke organizacije drugoj, čak i u domove civila. Govorile su o strahu, panici i tjeskobi koje su osjećale svaki dan do puštanja na slobodu, PTSP-u od kojeg i danas pate. Posebno su tužna svjedočanstva oslobođenih taokinja koje se sjećaju i još uvijek brinu za taokinje koje su i dalje u Gazi.

Bile su izolirane, cijelo vrijeme verbalno zlostavljane, govorili su im da šute. Devetogodišnja Emily Hand nije govorila glasnije od šapta nakon što je puštena, jer su joj u zatočeništvu stalno govorili da bude tiha. Rečeno im je da su izraelske vlasti zaboravile na njih, a taj strah od zaborava pridonio je agoniji koju su osjećale. Znamo da su dobivale malo hrane, dosta ih je izgubilo na težini tijekom zatočeništva. Alma Avraham, 84, primljena je na intenzivnu njegu nakon što je oslobođena u kritičnom stanju nakon značajnog medicinskog zanemarivanja. Neki od taoca nisu imali ni pristup tušu. Obitelji, koje su zajedno otete, bile su razdvojene, a neki nisu imali pojma gdje su im najmiliji. Strani državljani koji su bili taoci nakon puštanja rekli su da su izraelski taoci tretirani gore od njih.

Posebno su užasavajuća svjedočanstva o seksualnom nasilju i silovanjima prikupljena u izvještaju Silent Cry: Sexual Crimes in the October 7 War koji je izradilo Udruženje kriznih centara za žrtve silovanja u Izraelu. Informacije o seksualnom nasilju kojeg su žrtve Hamasovog napada doživjele objavljene su kasnije - istaknula je Hadas Dolev u razgovoru za 24sata.

'Žene su bile u stalnom strahu od silovanja'

Dva su, navodi, razloga za to. Prvi je bio taj što se obiteljima nije htjela dodatno otežati situacija.

- Obitelji su prošle nevjerojatnu emocionalnu traumu nakon što su njihovi najmiliji oteti, a da uz to još moraju znati da su taoci zlostavljani i na takav način. Drugi razlog je taj što smo čekali da dobijemo konkretne, neoborive dokaze. Iz nalaza na mjestima masakra, u kibucima, na festivalu Nova, bilo je vidljivo da su neke žrtve bile podvrgnute ekstremnom seksualnom nasilju. Uvijek je postojao strah da će se takvo nasilje nastaviti događati taocima, posebno ženama, a nažalost, nakon što su neki taoci pušteni i nakon što su ispričali svoje priče, naše sumnje su potvrđene - navela je.

U opsežnom izvješću navedena su, dodaje, svjedočanstva radnika hitne pomoći koji su stigli na mjesta masakra, u kibucima, na festivalu Nova, u centrima IDF-a, koji nedvojbeno daju sliku prezira vrijednog seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja koje se dogodilo 7. listopada.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- U izvješću su navedena i svjedočanstva taoca koji su se vratili u Izrael. Majka Chen Goldstein i njezina kćer tinejdžerica Agam, koje su otete iz Kfar Aze i puštene nakon 51 dana zatočeništva, rekle su da su naišle na najmanje tri taokinje koje su pretrpjele seksualni napad tijekom zatočeništva. Chen Goldstein je također rekla da su nekim ženama u zatočeništvu izostajale mjesečnice, navodeći da je to možda zbog "teških uvjeta u zatočeništvu", ali da također strahuje da su "ne daj Bože" trudne. Aviva Sigal, također oteta iz Kfar Aze, oslobođena nakon 50 dana zatočeništva, ispričala je jezivo sjećanje na trenutak kad je vidjela mladu ženu odmah nakon što je napadnuta i kad su ju odveli u kupaonicu.

Oslobođene taokinje, od kojih su neke "srećom" izbjegle silovanje, govorile su o intenzivnoj tjeskobi koju su osjećale pod zemljom i stalnom strahu od silovanja. Do danas im se pruža podršku - istaknula je Hadev.

'UN-ovo izvješće o seksualnom nasilu je posebno važno'

Izrael, dodaje, pozdravlja nedavno objavljeno izvješće posebne izaslanice UN-a za seksualno nasilje u sukobima Pramile Patten i njezina tima.

- To je bio prvi put da je UN-ov dužnosnik izričito potvrdio postojanje seksualnih zločina koje su počinili Hamas i druge terorističke organizacije, a također je potvrđeno postojanje kontinuiranih seksualnih zločina nad izraelskim taocima koje Hamas još drži kao taoce. Da se referiram na izjavu izraelskog predsjednika Isaaca Herzoga, to je izvješće od goleme važnosti i iako ga Hamas i njegovi saveznici pokušavaju diskreditirati, to im neće uspjeti - poručuje Hadev.

Izraelski ministar vanjskih poslova Israel Katz, nakon objave izvješća UN-a o seksualnom nasilju koje je počinila teroristička organizacija Hamas, poručio je kako je od ključne važnosti čuti glas kao žena na čelnim pozicijama kako bi se stalo na kraj zvjerstvima kroz koja izraelske žene prolaze u zatočeništvu Hamas.

Ministarstvo vanjskih poslova Izraela, posvetilo je, dodaje izraelska konzulica Dolev, ožujak ženama koje su otete, ubijene i preživjele događaje od 7. listopada, kao i ženama koje su u to vrijeme pomagale.

- S Međunarodnim danom žena, iznimno je važno podići svijest o specifičnom rodno uvjetovanom nasilju koje taoci doživljavaju. Također je važno podići svijest o tome da ih je potrebno što prije vratiti kući - navodi.

Kaže i kako su od oslobođenih taoca doznali da nije bilo nikakve logike kada je bila riječ o smještanju talaca, osim što su u većini slučajeva bili odvojeni po spolu.

- Zamislite, majke, očevi, odvojeni od svoje djece – djece od jedne godine. Neki od najmučnijih snimaka od 7. listopada uključuju snimke Shiri Bibas kako drži svoja dva sina, Kfira, koji je nedavno napunio godinu u zatočeništvu, i Ariela (4). Strah i očaj na njezinu licu govore više nego što se riječima može opisati - ističe izraelska konzulica.

'Bilo je bezbroj pokušaja da se ostvari dogovor koji je dobar za obje strane'

U razgovoru ističe i kako Međunarodni odbor Crvenog Križa – ICRC – do sada nijednom nije posjetio taoce.

- Puno slušamo o tome kako su oni sudjelovali u oslobađanju taoca, kako razgovaraju sa svim relevantnim stranama o oslobađanju talaca i kako su tražili pristup, ali pristup im nije odobren. U njihovim javnim istupima ne čujemo gotovo ništa o taocima. Sramotno je i nije iznenađujuće što su obitelji talaca tužile ICRC jer nije ispunio svoju obvezu pomoći žrtvama oružanih sukoba i nasilja. Očekujemo da se zalažu se za taoce, da im pruže zdravstvenu skrb – da se pobrinu da su još uvijek živi - navodi.

Na pitanje što očekuju po pitanju oslobađanja talaca, kaže kako izraelske vlasti predano rade na pregovorima o oslobađanju, što, dodaje, pokazuju brojna putovanja šefova Mossada Davida Barnee i Shin Beta Ronena Bara, kao i članova njihove delegacije, u Dohu, Pariz, Kairo.

- Bilo je bezbroj pokušaja da se ostvari dogovor koji je dobar za obje strane, pri čemu je izraelska strana predlagala razne opcije. Nažalost, Hamas odbija svaki naš prijedlog. Kako će se stvari dalje odvijati je na njima, što znači da ne znamo sa sigurnošću kada će taoci biti pušteni kući svojim obiteljima - poručuje.