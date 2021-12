Iz nevladine organizacije, Žene u crnom Srbija, upozoravaju kako trpe napade svih vrsta, a isto proživljavaju i građani Srbije kao i druge organizacije i udruge koji se ne slažu s vlašću.

- Vlast na čelu s Vučićem apsolutno nema nikakvih skrupula u obračunu sa svima koji gledaju kritički na njihovo djelovanje. Sve državne institucije su stavljene u službu režima, ogromna većina medija, čija propaganda nadilazi i onu iz devedesetih. Pored toga vlast, kao i devedesetih ima svoje paravojne formacije, sastavljene od kriminalaca i ekstremnih desničara. Devedesetih su oni terorizirali ljude po Hrvatskoj, Bosni i Kosovu, danas su im meta ljudi u Srbiji - kaže Mirko Medenica, aktivist organizacije.

Na meti su se našle i Žene u crnom, ali i druge bliske organizacije. Posljednjih nekoliko tjedana dva puta je napadnut njihov ured, na kojem su bile ispisane uvrede i prijetnje na ulazu. Jedan od aktivista napadnut je na ulici i otet mu je transparent.

- Do sada ni jedan slučaj napada i prijetnji nije procesuiran i pored toga što sve napade uredno prijavljujemo policiji i tužiteljstvu. Situacija se pogoršava i dok postoji ova vlast, smatramo da može biti samo gore.- govori Medenica.

Dotakao se i uhićenje aktivistkinja Aide Ćorović i Jelene Jaćimović, koje su uhićene zbog uništavanja Mladićevog murala.

- Protiv njih je pokrenut postupak, privedene su i saslušane, sada je na tužiteljstvu da odluči hoće li nastaviti s tim postupkom. To može trajati dugo, znamo iz osobnog iskustva. Protiv više nas iz Žena u crnom se vode slični postupci na osnovu nekih besmislenih kaznenih prijava, iako nema nikakvih osnova za procesuiranje, tužiteljstvo ne odbacuje te prijave, već one tako stoje neriješene, u našem slučaju već više od dvije godine. To je također određena vrsta pritisaka na aktiviste i aktivistkinje - kaže Medenica.

Izrazio je i zabrinutost za trenutnu situaciju u kojoj se nalaze građani Srbije.

- Ono što nas zabrinjava je da ono čemu smo mi bili izloženi u posljednjih nekoliko godina od strane Vučićevog režima, sada su tome izloženi svi građani: Očigledno je da ova vlast nema namjeru da odstupi i da može biti smijenjena samo na ulici, ali i da je spremna gotovo na sve, to svakako zabrinjava. Ali naše iskustvo nas uči i mi to uvijek ističemo, to je i naš moto, solidarnost je naša snaga, u tome gajimo nadu da su promjene na bolje moguće, kako u Srbiji, tako i regiji i šire- dodaje Medenica.

Osvrnuo se i nedavne proteste koje su održali za Srebrenicu i Vukovar. Dok su skup za Srebrenicu jedva održali okruženi desetinama ekstremnih desničara i huligana koji su ih cijelo vrijeme vrijeđali i prijetili uz prisustvo policije, skup za Vukovar je prošao puno mirnije.

- Za Vukovar nedavno nije bilo ovoga, i vjerojatno se pitate zašto, a odgovor je jednostavan, ove “reakcije” nisu spontane, uvijek se radi o organiziranim grupama koje su povezane s vlastima. Oni će doći kada im se to naredi. Ne mogu sa sigurnošću reći zašto vlast šalje svoje siledžije na nas kada je u pitanju Srebrenica, a ne i za Vukovar, vjerojatno im je tema Bosne aktualnija, tamo ta zločinačka politika još ima utjecaja, kao i svoje eksponente. U Hrvatskoj to nije slučaj, te su i mogućnosti za manipulacije minimalni- objašnjava Medenica.