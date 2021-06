- Ovo nije natjecanje o tome tko je bolji na konferenciji za novinare ili tko će osramotiti koga. Bio sam vrlo jasan kad sam rekao koji su uvjeti za bolji odnos s Rusijom - rekao je Biden za medije u nedjelju.

Tijekom telefonskog poziva s Putinom u travnju, Biden je bio taj koji je predložio sastanak.

Dva lidera će razgovati u švicarskoj vili iz 18. stoljeća koja je smještena uz jezero usred Ženeve Parc de la Grange. Biden je peti američki predsjednik koji će sjesti s Putinom, a upoznali su se 2016.

Do susreta dolazi na kraju Bidenovog prvog višednevnog posjeta Europi u svojstvu američkog predsjednika, tijekom kojeg je posljednjih dana imao susrete s čelnicima skupine G7 - najrazvijenijih zemalja svijeta, sa svojim partnerima u NATO-u te s čelnicima Europske unije.

Američki predsjednik je ranije opisao Putina kao "ubojicu", koji nema dušu i da je "ubojica KGB-a". Novinar ABC News Bijele kuće Cecilija Vega u ponedjeljak ga je pitao što je naučio iz svog prethodnog susreta s njim u 2016, Biden je rekao da je Vladimir Putin "pametan" i "tvrd"

- Jasno ću dati do znanja predsjedniku Putinu da postoje područja na kojima možemo surađivati ako se za to odluči. A za područja u kojima se ne slažu jasno ću dati do znanja gdje su crvene linije - rekao je Biden.

Američki predsjednik planira kritizirati pogoršanje ljudskih prava u Rusiji, ali i miješanje u američke izbore.

Putin je jednom prilikom bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa nazvao nadarenim, no Trump nije bio u dobrim odnosima s s većinom država. Dok Biden koristi priliku kako bi Sjedinjene Države obnovila odnose sa saveznicima nakon narušenih veza u vrijeme mandata Trumpa.