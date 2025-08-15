Obavijesti

News

Komentari 0
KLJUČNI PROBLEMI OSTAJU

Ženeva: Nema konsenzusa o obvezujućem sporazumu o plastici na pregovorima

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ženeva: Nema konsenzusa o obvezujućem sporazumu o plastici na pregovorima
Foto: JANA RODENBUSCH/REUTERS

Tijekom pregovora u Ženevi o prvom pravno obvezujućem sporazumu na svijetu za rješavanje problema onečišćenja plastikom nije postignut konsenzus, prema riječima delegata u petak

Nakon tri godine pregovaranja, oko 180 država nije se uspjelo dogovoriti o tekstu sporazuma tijekom tri zadnja tjedna pregovora u sjedištu Ujedinjenih naroda u Ženevi, reklo je nekoliko izaslanstava nakon cjelonoćnih konzultacija na zatvorenoj plenarnoj sjednici u petak ujutro.

Ključni problem ostaje pitanje treba li sporazum uvesti ograničenja proizvodnje plastike i pravno obavezujuće kontrole nad toksičnim kemikalijama koje se koriste u njenoj proizvodnji, prenio je AP.

Više od 1000 delegata okupilo se u Ženevi na šestom krugu pregovora, nakon što je sastanak Međuvladinog pregovaračkog odbora (INC) u Južnoj Koreji krajem prošle godine završio bez dogovora.

INC je skupina koju je 2022. godine osnovala Skupština Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEA) s mandatom da razvije pravno obvezujući globalni sporazum za rješavanje problema onečišćenja plastikom.

Ostaje nejasno kako će se proces dalje odvijati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Strava u Ivanić Gradu: 'Čovjek je izgubio svijest i pao pod vlak. Došao je i helikopter'
UŽAS

VIDEO Strava u Ivanić Gradu: 'Čovjek je izgubio svijest i pao pod vlak. Došao je i helikopter'

Iz HŽ-a javljaju kako je osoba teško ozlijeđena. U pomoć su stigli vatrogasci, kao i Hitna pomoć. Stanje ozlijeđenog muškarca i dalje je nepoznato
Odvjetnica Danke Derifaj o optužnici zbog Thompsona: 'Taj predmet je stajao četiri godine'
OGLASILA SE I NOVINARKA

Odvjetnica Danke Derifaj o optužnici zbog Thompsona: 'Taj predmet je stajao četiri godine'

DORH legalizira njegovu uzurpaciju tuđeg krova, a novinarima poručuje da o tome ne smiju pisati, poručuje Derifaj Mikulaš...
Snažno nevrijeme pogodilo dio Dalmacije: Vjetar lomio grane, udar munje izazvao požar...
TEMPERATURE NAGLO PALE

Snažno nevrijeme pogodilo dio Dalmacije: Vjetar lomio grane, udar munje izazvao požar...

Nevrijeme je donijelo nagli pad temperature, u Dubravi s 31 na 19, a u Cisti Velikoj čak s 32 na 17 stupnjeva...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025