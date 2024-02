Ženi u pilani u Petrinji stroj za mljevenje odsjekao ruku! Lani u istoj tvornici 4 ozljede na radu

Vezano za zaprimljeni upit, obavještavamo Vas da je u ponedjeljak, 26. veljače u jutarnjim satima, na petrinjskom području u mjestu Mošćenica, u tvornici, prilikom rada na traci za mljevenje furnira došlo do nesreće na radu u kojoj je teže ozlijeđena ženska osoba. Ozlijeđenoj osobi liječnička pomoć je pružena u sisačkoj Općoj bolnici. Policija će u svezi ovog događaja dostaviti izvješće Državnom inspektoratu. Nadalje Vas obavještavamo da su policiji prošle godine prijavljena četiri događaja nesreće na radu u navedenoj tvornici u kojima su dvije osobe lakše i dvije osobe teže ozlijeđene. O svim događajima policija je izvijestila Državni inspektorat zbog poduzimanja mjera iz njihove nadležnosti - odgovorili su nam iz policije vezano za slučja petrinjske pilane u kojoj je mlada žena ostala bez ruke.

Vlasnik pilane priznao je događaj, ali dio krivice prebacio je na radnicu.

- Što je imala radit tu di joj se to dogodilo? Išla je na mjesto gdje nije imala prakse, to je bezopasna traka, ali stavila je ruku unutra, a nije trebala. Nit se trebala tu nalaziti, nit je trebala stavljati ruku. To je isto kao da auto ide nazad, a vi stavite nogu pod kotač - rekao je ranije vlasnik Predrag Palavra za Slobodnu Dalmaciju.

Vlasnika je na društvenim mrežama kritizirala vijećnica Mosta u Sisačko-moslavačkoj županiji.

- Mlada žena ostala je bez cijele ruke na svom poslu. Nema nigdje te vijesti! Nema policijskog priopćenja, muk. Poslodavac je zaštićen i sam kaže, kada se dere na radnike, ne možete mi ništa, štiti me politika - stoji u Facebook objavi Luce Gašpar Šako, vijećnice Mosta u Sisačko-moslavačkoj županiji.