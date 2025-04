Žestoka bitka za vlast krenula! Evo za kolike plaće se bore po gradovima, u općini, županiji...

Hrvatska na predstojećim lokalnim izborima 18. svibnja zatvara ciklus izbora koji je započeo lani parlamentarnim izborima, a zatim izborima eurozastupnika i predsjednika države. Treće nedjelje u svibnju odlučivat će se tko će vladati u 576 jedinica lokalne samouprave, koji su odgovorni za rješavanje lokalnih problema, a samim time izravno utječu i na kvalitetu života njihovih građana. Naravno, odlučivat će se i tko ide (ili ostaje) na plaću od nekoliko tisuća eura.

Uz 127 gradonačelnika, 428 načelnika, 20 župana i gradonačelnika Zagreba, koji uz status grada ima i onaj županije, birat će se i njihovi zamjenici. Načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici biraju se većinom glasova svih birača koji su glasovali, a da bi bio izabran, kandidat mora dobiti više od 50 posto glasova birača koji su glasovali. Ako ni jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova u prvom krugu, za dva tjedna ponovit će se izbori, na kojima će birači imati priliku izjasniti se između dva kandidata s najvećim brojem glasova, a izabran će biti onaj koji dobije više glasova birača koji su glasovali. U slučaju da u drugom krugu oba kandidata dobiju jednaki broj glasova, a ne izabere li se i u trećem pokušaju, izborni postupak ponovit će se u cijelosti. Iako rijetko, na lokalnim izborima birali su se lokalni šerifi u trećem krugu. Takvu situaciju imali smo 2021. godine u Kraljevcu na Sutli, a još ranije u Bistrici i u Starom Gradu na Hvaru.

Na izborima biramo i članove predstavničkih tijela lokalnih jedinica, odnosno članove općinskih i gradskih vijeća te županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba. Kandidate i kandidacijske liste mogu predložiti političke stranke i birači, odnosno kandidacijska lista grupe birača. Politička stranka mora biti registrirana u Hrvatskoj u trenutku raspisivanja izbora kako bi mogla predložiti članove i kandidate. Grupe birača koje predlažu kandidate za načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika te kandidacijske liste za članove predstavničkih tijela moraju prikupiti potpise birača za kandidaturu.

Za kandidacijsku listu za lokalna vijeća i skupštine političke stranke ne moraju, no neovisne grupe birača moraju prikupiti propisani broj potpisa. Koliko ih treba, ovisi o broju stanovnika u lokalnim sredinama. Taj broj se kreće od 25 u općinama do 350 stanovnika pa do 2500 potpisa u sredinama koje ih imaju više od pola milijuna. Neovisno stoje li iza njih političke stranke ili birači, kandidature za načelnike, gradonačelnike i župane mora pratiti odgovarajući broj potpisa, od 35 u općinama do 350 stanovnika, pa do 5000 u gradovima i županijama s više od 500.000 stanovnika.

Procedura do izbora

Kandidacijske liste i kandidature moraju biti predane nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

Kad nadležno izborno povjerenstvo zaprimi kandidacijske liste i kandidature, provjerit će jesu li one podnesene sukladno zakonskim odredbama i obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva. Ako uoči određene nedostatke, pozvat će podnositelja da ih ispravi u pravilu u roku od 48 sati. Nakon što utvrdi pravovaljanost svih kandidacijskih lista, odnosno kandidatura, nadležno izborno povjerenstvo sastavit će zbirne liste pravovaljanih kandidatura te ih objaviti u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje. Tad započinje izborna kampanja.

Zagreb: Građani izašli na birališta u drugom krugu lokalnih izbora | Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL

Izbori će biti prilika dijelu sugrađana da popune kućni budžet. Predsjednici, potpredsjednici i članovi biračkih odbora za provedbu lokalnih izbora dobit će naknadu. Za predsjednike i potpredsjednike biračkih odbora isplatit će se naknada od 80 eura za svaki krug glasovanja. Po 60 eura isplatit će se članovima biračkih odbora posebno za svaki krug glasovanja.

U predizbornoj kampanji svaki od kandidata pokušat će se što više svidjeti biračima, obećati rješavanje lokalnih problema, reći vam ono što želite čuti, obećati da će ispuniti vaša očekivanja, a na vama je da procijenite kome ćete vjerovati i jesu li njihova obećanja realna. Svaki građanin kao "poslodavac" lokalnom šerifu ima priliku procijeniti je li zaslužio njegovo povjerenje ili će šansu pružiti nekom drugom.

Najveću plaću među gradonačelnicima deset najvećih gradova u Hrvatskoj prima Neven Bosilj (SDP), prvi čovjek Varaždina. Njegova neto primanja premašuju 4620 eura mjesečno, čime se smjestio na vrh ljestvice najplaćenijih gradonačelnika u zemlji. Na drugome mjestu nalazi se splitski gradonačelnik Ivica Puljak (Centar), čija je mjesečna plaća nešto viša od 4520 eura. Treći je Mirko Duspara (DM NL), dugogodišnji gradonačelnik Slavonskoga Broda, s plaćom većom od 4400 eura.

U skupinu gradonačelnika s primanjima između 4100 i 4200 eura ulaze i gradonačelnici Zagreba, Rijeke, Osijeka i Karlovca. Njihove plaće kreću se u tom rangu, no točni iznosi variraju ovisno o lokalnim koeficijentima i dodacima. S druge strane ljestvice nalaze se gradonačelnici Zadra i Velike Gorice. Branko Dukić (HDZ), gradonačelnik Zadra, prima plaću od 3089 eura, dok Krešimir Ačkar iz Velike Gorice dužnost gradonačelnika obnaša volonterski. Ačkar istovremeno obavlja i dužnost saborskog zastupnika, za što prima plaću od 3714 eura.

Zanimljiva situacija događa se i među županima. Rekorder po visini plaće nije izabrani župan, nego zamjenik koji je preuzeo funkciju. Riječ je o Franji Oreškoviću (HDZ), koji je postao v. d. župana Vukovarsko-srijemske županije nakon što je Damir Dekanić dao ostavku zbog prometnih nesreća. Oreškovićeva mjesečna plaća iznosi gotovo 5000 eura, a to je čini najvišom među hrvatskim županima.

Ostali župani u zemlji primaju nešto manje - njihove se plaće kreću u rasponu od 3400 do 4800 eura, ovisno o veličini županije, broju stanovnika i lokalnim odlukama o koeficijentima.

Kad je riječ o općinskim načelnicima, zanimljivo je da sad među načelnicima općina ima onih kojima je iznos plaće veći od broja stanovnika općine koju vode! Općina Velika Ludina ima tek 2283 stanovnika, a njihov načelnik Dražen Pavlović ima neto plaću od 3149 eura. SDP-ovac Josip Krnić prijavio je plaću od 3173 eura, a u općini živi 2762 stanovnika. Od 55 općina s manje od 1000 stanovnika, većina načelnika taj posao obavlja volonterski, no ne svi.