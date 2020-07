Žestoka oluja poharala Plitvice!

Veliko nevrijeme pogodilo je Plitvička jezera i okolicu. Led veličine oraha uništio je vrtove, voćke i automobile. Ljudi su u panici micali aute i štitili ih dekama da se ne unište

<p>Snahin auto je uništen, ove gromade su bile ogromne. Na krovu auta ima 10 do 15 udubina kako je jako padala. Nikad nas ovako nije pogodila, ispričao je čitatelj. </p><h2>Pogledajte video: Oluja poharala Plitvice</h2><p>Jako nevrijeme spustilo se nad Hrvatsku i zahvatila okolicu Plitvičkih jezera oko 14 sati u četvrtak. </p><p>Ljudi su trčali micati aute po krov i pokrivati ih plahtama kako ih tuča ne bi uništila, a nekima je čak oštetila i usjeve. </p><p>- Pogodila me u ruku kada sam istrčao pomaknuti auto, i dalje me boli - dodao je. </p><p>Trajala je nekih 10- ak minuta, ali je pogodila jako. </p><p>Nevrijeme je pogodilo mjesta Smoljanac i Rakovicu. </p><p>- Prvo je počela kiša i grmljavina, a ubrzo i led veličine oraha, vrtovi i voćke su u potpunosti uništene - nadodao je drugi čitatelj. </p><h2>Prognoza: Grmljavinsko nevrijeme danas, ali i sutra</h2><p>Kako piše <a href="https://meteo.hr/prognoze.php?section=prognoze_metp&param=hrdanas" target="_blank"><strong>DHMZ</strong></a>, danas bi poslijepodne moglo biti jačeg razvoja oblaka, pljuskova i grmljavine. Za gotovo cijelu Hrvatsku je označen žuti meteoalarm, koji označava potencijalno opasno vrijeme.</p><p>I za sutra su diljem zemlje najavljeni pljuskovi, ponegdje i grmljavinsko nevrijeme. Podno Velebita i olujna bura.</p>