Žestoke kritike za britansku policiju zbog uhićenja umirućeg studenta Henrya Nowaka

Britanska policija suočila se s nacionalnim kritikama u utorak zbog slučaja 18-godišnjeg studenta kojemu su stavljane lisice dok je ležao i umirao od ubodnih rana, nakon što je njegov ubojica lažno ustvrdio da je došlo do rasističkog napada.

Henry Nowak umro je nakon napada nožem u južnom engleskom gradu Southamptonu prošlog prosinca. Njegov ubojica, Vickrum Digwa, 23-godišnji Sikh, osuđen je na doživotni zatvor u ponedjeljak, nakon što je bio lagao policiji da ga je Nowak napao.

Na policijskoj snimci može se vidjeti kako Nowak leži na ulici i govori "Uboden sam" i "Ne mogu disati", dok mu policajac odgovara "Ne mislim da jesi, prijatelju."

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Premijer Keir Starmer rekao je da postoje "ozbiljna pitanja" na koje se mora odgovoriti, uključujući i to kako su "optužbe za rasizam doprinijele odluci u tom specifičnom slučaju."

"Nemoguće je gledati tu snimku i ne smatrati da se na ta pitanja apsolutno treba odgovoriti", rekao je Starmer novinarima.

Sudac William Mousley rekao je na sudu u ponedjeljak da je slučaj potaknuo rasne tenzije diljem Britanije.

Nigel Farage, čija antiimigrantska Reformistička stranka predvodi u anketama, kazao je da je to primjer kako prava etničkih manjina imaju prednost nad bijelim Britancima.

"Strah od toga da će vas prozvati rasistom bila je veća od bavljenja ubojstvom Henryja Nowaka", priopćio je.

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

"Trebali bismo na ovo odgovoriti s čistim, hladnim bijesom."

Digwa je ubo Nowaka nožem za čije je nošenje, kako je rekao, imao dopuštenja zbog izuzeća za Sikhe koji smiju nositi ceremonijalne mačeve.

Kad je policija stigla, Dogwa je rekao da je bio žrtvom rasističkog napada.

Nowakova obitelj kazala je da je policija njihova sina tretirala "nehumano i ponižavajuće".

No njegov otac naglasio je da Henryjeva smrt ne smije biti "korištena za stvaranje daljnjih podjela, mržnje ili tenzija."