Obavijesti

News

Komentari 0
NAPAD USRED NOĆI

Žestoki udar Rusa na Odesu: 'Dok govore o miru, napadi pokazuju da ne žure završiti rat'

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
Žestoki udar Rusa na Odesu: 'Dok govore o miru, napadi pokazuju da ne žure završiti rat'
2
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Ruski dronovi ponovno udarili po ukrajinskim civilima, više je osoba ranjeno, a uništeni su brojni civilni objekti

Ruska je vojska noćas dronovima napala grad Izmail u Odeskoj oblasti u kojem je ozlijeđen jedan čovjek. Izbio je veliki požar te je interveniralo 54 vatrogasaca i ukupno 16 hitnih službi. Ranjenom muškarcu pružena je sva potrebna njega.

Pod ruskim se napadom našla i Sumska oblast, gdje su ruski dronovi žestoko udarili po gradu Ohtirki. Ranjeno je ukupno 12 ljudi, među kojima je i dvoje djece. Svima je pružena medicinska pomoć.

Brojni su civilni objekti oštećeni, uključujući nekoliko zgrada, 13 obiteljskih kuća te jednu školu. 

Aftermath of a Russian drone attack in Odesa region
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Policija Sumske oblasti na svojem je Telegram kanalu izvijestila o napadu te javila kako su intervenirale sve potrebe službe kako bi se što prije sanirala šteta.

Nakon napada na Telegramu se oglasio i Andrij Jermak, voditelja Ureda predsjednika Ukrajine:

- Ovi napadi moraju prestati. Dok agresor govori o miru, njegovi napadi pokazuju kako se Rusija nimalo ne žuri završiti rat.

Istaknuo je također kako je prioritet Ukrajine jačanje obrane na kopnu, moru i u zraku te nastavak vršenja pritiska na Rusiju kako bi rat što prije završio.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Trump najavio podršku: Američke trupe neće u Ukrajinu, ali zračna podrška moguća...'
DIO MIROVNOG PROSTORA

Trump najavio podršku: Američke trupe neće u Ukrajinu, ali zračna podrška moguća...'

Ministarstvo energetike priopćilo je da su napadi uzrokovali velike požare u energetskim postrojenjima u središnjoj regiji Poltava, gdje je jedine ukrajinska rafinerija naft
Putin i Trump su dovoljni sami sebi, Europa je tek stara kulisa
U PRESS LONCU

Putin i Trump su dovoljni sami sebi, Europa je tek stara kulisa

Državnike najjačih zemalja Europe, te stare fine dame, Trump je u Washington pozvao samo kao lijepu kulisu, svjestan da cigaretu zapaliti može samo Vladimir
Rusija vratila više od 1000 tijela ukrajinskih vojnika
KIJEV POTVRDIO

Rusija vratila više od 1000 tijela ukrajinskih vojnika

Rusija je rekla da je vratila 7000 tijela prije posljednje predaje, uz tvrdnju da je Ukrajina vratila manje od 100 ukupno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025