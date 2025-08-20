Žestoki udar Rusa na Odesu: 'Dok govore o miru, napadi pokazuju da ne žure završiti rat'

Ruska je vojska noćas dronovima napala grad Izmail u Odeskoj oblasti u kojem je ozlijeđen jedan čovjek. Izbio je veliki požar te je interveniralo 54 vatrogasaca i ukupno 16 hitnih službi. Ranjenom muškarcu pružena je sva potrebna njega.

Pod ruskim se napadom našla i Sumska oblast, gdje su ruski dronovi žestoko udarili po gradu Ohtirki. Ranjeno je ukupno 12 ljudi, među kojima je i dvoje djece. Svima je pružena medicinska pomoć.

Brojni su civilni objekti oštećeni, uključujući nekoliko zgrada, 13 obiteljskih kuća te jednu školu.

Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Policija Sumske oblasti na svojem je Telegram kanalu izvijestila o napadu te javila kako su intervenirale sve potrebe službe kako bi se što prije sanirala šteta.

Nakon napada na Telegramu se oglasio i Andrij Jermak, voditelja Ureda predsjednika Ukrajine:

- Ovi napadi moraju prestati. Dok agresor govori o miru, njegovi napadi pokazuju kako se Rusija nimalo ne žuri završiti rat.

Istaknuo je također kako je prioritet Ukrajine jačanje obrane na kopnu, moru i u zraku te nastavak vršenja pritiska na Rusiju kako bi rat što prije završio.