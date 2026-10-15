ZET: U slučaju štrajka mora raditi 25 posto zaposlenih...

U slučaju štrajka u Zagrebačkom električnom tramvaju (ZET) dnevno mora raditi 25 posto ukupnog broja zaposlenih, od kojih će približno polovica biti vozači autobusa i tramvaja, odlučilo je arbitražno vijeće u postupku između ZET-a i sindikata, izvijestio je u četvrtak ZET.

Arbitražni postupak završen je u srijedu, 14. listopada, a njime su utvrđeni nužni poslovi koji se ne mogu prekidati u slučaju štrajka.

Odlukom je određeno da za vrijeme štrajka mora raditi 25 posto od ukupnog broja radnika ZET-a. Oko polovica od tog broja odnosi se na vozače autobusa i tramvaja, što je također oko 25 posto od ukupnog broja vozača, priopćio je ZET.

Na ovaj način, dodaju, osigurano je da se u slučaju štrajka pruža minimalna razina usluge u javnom interesu.

„Postotak nužnih poslova utvrđen arbitražom niži je od onoga koji smo tražili, rukovodeći se primjerima europskih praksi koje se kreću od oko 40 do 60 posto radnika, no arbitražno vijeće je donijelo odluku, a ZET će tu odluku poštovati”, izjavio je predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović.