UBOJSTVO NA ŠESTINAMA

ZG policija objavila detalje o likvidaciji: Ispalio je tri metka, pronađen je za nekoliko sati

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
ZG policija objavila detalje o likvidaciji: Ispalio je tri metka, pronađen je za nekoliko sati
Foto: Igora Šiban/PIXSELL; čitatelj 24sata

Kako je objavila policija, maloljetnik koji je državljanin BiH, ispalio je najmanje tri hica u 22-godišnjeg sunarodnjaka u mirnom zagrebačkom kvartu

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad maloljetnikom (državljanin Bosne i Hercegovine) zbog sumnje na ubojstvo 22-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine, objavila je zagrebačka policija o krvavoj nedjelji u zagrebačkom naselju Šestine.

Ispalio tri metka, dva su pogodila žrtvu

- Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da je maloljetnik, 12. travnja 2026. godine, između 8.15 i 15.05 sati, tijekom boravka s 22-godišnjakom u obiteljskoj kući u Zagrebu na Šestinskom trgu, s namjerom da ga usmrti, iz vatrenog oružja ispalio najmanje tri hica od kojih su ga dva hica pogodila. Od posljedica ranjavanja 22-godišnjak je na mjestu događaja preminuo. Nakon počinjenog ubojstva, osumnjičeni maloljetnik je napustio mjesto događaja - objavila je policija.

Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Uočili ga na ulici

- Istoga dana oko 21.45 sati, policijski su službenici na ulici uočili maloljetnog državljanina Bosne i Hercegovine koji je svojim ponašanjem izazvao sumnju. Daljnjim postupanjem i operativnim radom, policija je došla do informacija o mogućem teškom kaznenom djelu. Provjerom navoda da je u jutarnjim satima u kući na području Šestina usmrćen muškarac, policijski su službenici dolaskom na adresu zaista pronašli tijelo. Maloljetnik je odmah uhićen i priveden na kriminalističko istraživanje. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, policijski su službenici maloljetnika predali pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava podnijeta Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu - dodali su iz policije.

Podsjećamo, u nedjelju oko 23 sata interventna i temeljna policija stigli su u mirni dio grada, Šestine. Dobili su dojavu da je u novijoj kući prekoputa groblja, na adresi Šestinski trg 9, ubijen muškarac.

U kući je bilo svjetlo ali su vrata bila zaključana pa je policija pozvala vatrogasce da skinu ulazna vrata. Imali su što i vidjeti, a ulaz je bio zatrpan stvarima pa su se policajci s dugim cijevima morali probijati. 

- Policajci su bili teško naoružani. Upali su u kuću i sve pretresali. Tog jednog su uhitili, odveli u auto i ispitivali detalje - ispričao je svjedok akcije. 

Ubijeni je imao dvije prostrjelne rane, jednu na području glave, drugu na prsima. 

Kuću je sud blokirao zbog pranja novca

Ubojstvo u Šestinama bilo je tema i u okolnim kafićima.

- Mi zatvaramo prije 22:30 pa nismo ništa čuli ni vidjeli - rekao nam je jedan od ugostitelja. Kuću su čuvali policajci s navučenim prekrivalima za lice, a na obližnjem parkingu nadzirali su i bijeli kamion u vlasništvu jedne RENT-a-car tvrtke. Još nije poznato je li ga žrtva koristila. Susjedi kažu da im je to vozilo nepoznato.

Nekretnina je velika 166 kvadrata uz dvorište od 520 kvadrata. U katastru vlasništvo je na jednoj građevinskoj tvrtki, a tu je i sudska zabilježba jer je zgrada predmet spora. Isto je i s parcelom pored na kojoj je samoposlužna autopraonica. Kako smo doznali, to je nekoć bila jedna parcela koja se podijelila u razvodu braka. Nakon toga, nekretnine su 'šetale' preko raznih ljudi koji su navodno služili kao lažni kupci da bi na kraju sve završilo na Županijskom sudu u Zagrebu kao predmet zbog pranja novca protiv više osoba od kojih je nekolicina ranije poznata policiji. Tako je taj sud u svibnju 2025. godine na nekretnine stavio zabilježbu kako se one ne bi mogle dalje prodavati. Tu je i povučena tužba iz 2024. godine zbog razvrgavanja ugovora o doživotnom uzdržavanju potpisanom 2018. godine. Kako doznajemo, Uskok sumnja da je nekretnina prije svih peripetija i pranja novca, otuđena krivotvorenim kupoprodajnim ugovorom. Nitko iz ovog Uskočkog predmeta, kako doznajemo, nema veze s ovim ubojstvom.

Komentari 0
