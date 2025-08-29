Obavijesti

Zadnji vikend u kolovozu!

Zgrabi Oranž i dobivaš ulaznicu za koncert Alphavillea, ali i preko 300 € vrijednih kupona

Prvih 50 koji aktiviraju Oranž i ispune obrazac dobivaju ulaznicu za Alphaville te kupone ukupne vrijednosti preko 300 € – 100 € za Kult Home, 30 € za Optiku Mibo i 69 € za Berlitz školu stranih jezika."

.Aktiviraj godišnju pretplatu za samo 12 € i dobivaš pristup cijelom sadržaju portala 24sata – najnovijim vijestima, dubinskim analizama i inspirativnim pričama. Prvih 50 novih pretplatnika čeka ulaznica za koncert Alphavillea 5.9. na zagrebačkom Velesajmu i kuponi u vrijednosti preko 300 €: 100 € za Kult Home namještaj, 30 € za Optiku Mibo i Berlitz školu stranih jezika. Na poklon dobivaš i sjenilo za auto! Ne čekaj – pretplati se i pametno uštedi!

Paket kupona unutar godišnjeg Oranža iznosi 331 €:

🎁 100 € kupon za Kult Home
🎁 50 € kupon za Nikal putničku agenciju
🎁 30 € kupon za Optiku Mibo
🎁 20 € kupon za Persistence woman / web shop
🎁 17 € kupon za Admiral*
🎁 20 € kupon za MealPass
🎁 10 € kupon Kompare/ auto osiguranje
🎁 15 € kupon za Horizont / web shop
🎁 69 € kupon za Berlitz

A dobivaš i super popuste:

🎁 10 % popusta na Muzej povijesti videoigara
🎁 15 % popusta na Ribili webshopu
🎁 10 % popusta za Minipolis
🎁 20 % popusta za Fraktura knjižaru
🎁 25 % popusta za Green and More (prah)
🎁 25 % popusta za Green and More (kapsule)
🎁 10 % popusta za Maistra
🎁 11+1 mjesec gratis za print pretplatu 24sata
🎁 5 % popusta za print pretplatu Expressa

Za kupnju pretplate klikni na link.

*Za dobivanje ulaznice za koncert Alphavillea potrebno je ispuniti obrazac nakon čega vam šaljemo na e-mail adresu.

*Kako biste dobili sjenilo za automobil potrebno je ispuniti obrazac nakon čega će vam stići na kućnu adresu.

Pridruži se tisućama zadovoljnih čitatelja koji već uživaju u najboljem sadržaju na portalu 24sata.hr. Pretplati se na 24 Oranž već danas i iskoristi sve pogodnosti koje smo pripremili za tebe! Otkazati možeš bilo kad.

Osim neograničenog pristupa sadržaju i vrijednim kuponima, imat ćeš pristup i popustima na razne proizvode i usluge. Ovo je prilika da uz malu investiciju uživaš neograničen pristup kvalitetnim informacijama i ekskluzivnom sadržaju, kao i svim ostalim prednostima ovog izvanrednog paketa.

*Igre na sreću izazivaju ovisnost. Igraj odgovorno. 18+

Nakon aktivacije pretplate, unutar 2 tjedna dobit ćete sve digitalne kupone unutar korisničkog sučelja - kako biste dobili sjenilo za automobil potrebno je ispuniti obrazac nakon čega će vam stići na kućnu adresu. Za dobivanje ulaznice za koncert Alphavillea potrebno je ispuniti obrazac nakon čega vam šaljemo na e-mail adresu.
Foto: what'supcams/screenshot
