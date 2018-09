'Zgrabio je nož, davio me i htio silovati, skočila sam sa 6. kata'

Ekaterina Stetsiuk (22) skočila je kroz prozor hotela u Dubaiju kako bi pobjegla od šefa koji ju je, tvrdi, htio silovati. Skočila je sa šestog kata i preživjela. Sada je ispričala što je sve doživjela od trenutka kada je stigla u Dubai u veljači ove godine. Kaže da ju je šef Pakistanac koji je vlasnik modne agencije odveo u Dubai. U hotelskoj sobi joj je prijetio nožem i htio ju je silovati.

- Pozvao me u radno vrijeme da dođem u hotel u kojem je odsjeo. Počeo je navaljivati na mene. Seksualno me uznemiravao. Dodirivao mi je koljena. Maknula sam njegovu ruku i onda je poludio. Shvatila sam da je vrijeme da odem. Pobjegla sam u hodnik. Zgrabio me za kosu i povukao nazad u sobu. Zgrabio je nož. Pritisnuo me uz zid držeći me za vrat i počeo me daviti. Natjerao me da se skinem. Bilo me strah da će me ubiti. Uspjela sam se osloboditi i skočila sam kroz prozor. Preživjela sam jer sam pala na tendu - kaže Ekaterina Stetsiuk.

Dva puta su ju operirali. Dok se oporavljala u bolnici od ozljeda kralježnice u sobu su joj banuli policajci, stavili je u kolica i završila je u zatvoru.

- Moj šef je rekao da sam na njega nasrnula nožem i da sam ga ranila. To je laž, ali bila sam u muslimanskoj zemlji i tamo zakon štiti muškarce - tvrdi Ekaterina. Nakon tri mjeseca u zatvoru vratila se u Rusiju dok je njezin šef deportiran u Pakistan, ali nije kažnjen. Ekaterina priznaje da je pogriješila što je prihvatila taj posao te dodaje da je imala "ludu sreću", piše Sputnik.