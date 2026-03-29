Zgrada s crvenom naljepnicom: Pravomoćna odluka postoji, ali obnova u Sisku i dalje stoji
Novi Express donosi nevjerojatnu priču o obnovi teško oštećene zgrade koju je odobrio sud, ali većinski suvlasnici blokiraju obnovu, dok očajni stanari već godinama čekaju povratak u svoje domove
U samom središtu Siska, u Ulici S. i A. Radića, među zgradama koje na prvi pogled ne odaju ništa neuobičajeno, stoji jedna čija je sudbina pomalo pa bizarna. Mještani ovu ulicu zovu i “Druga ulica”, druga po redu od Kupe i u njoj je zgrada koja je za dio stanara/vlasnika stanova već godinama simbol čekanja, neizvjesnosti i u jednoj vrsti blokade.