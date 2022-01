Nakon što je jučer u medijima objavljeno kako je više desetaka zaposlenika Hrvatske narodne banke (HNB) , među kojima i sadašnji guverner Boris Vujčić te njegova zamjenica Sandra Švaljek, trgovalo vrijednosnim papirima banaka za čiji su nadzor upravo oni bili zaduženi, otvaraju se istrage.

Odbor za financije, zatražio je od guvernera očitovanje, a uključila se i Hanfa. O svemu je u programu HTV-a govorio je Ante Žigman, predsjednik Uprave HANFA-e.

- U tom kontekstu slijedom medijskih napisa i svega što se posljednja dva dana u medijima može pročitati i u izjavama čuti Hanfa je već jučer pokrenula nadzor i prikuplja informacije vezano za slučaj u kojem je eventualno možda netko od djelatnika HNB-a koristio povlaštenim informacijama u trgovanju dionicama banaka koje nadziru - rekao je.

Upitan kome će dati rezultate svojeg nadzora Žigman je rekao kako će obaviti nadzor, a tijekom njega će od svih aktera HNB-a, medija, državnog depozitorija zatražiti relevantne informacije.

- Kada obavimo i utvrdimo je li doista došlo do korištenja povlaštenih informacija, a to je jedan forenzički posao gdje se mora detaljno utvrditi je li ta osoba u trenutku kada je ta osoba kupovala ili prodavala taj vrijednosni papir koristila povlaštenu informaciju - istaknuo je.

- Za nas će povlaštena informacija biti ona informacija koja je bila u trenutku trgovanja nekog od djelatnika HNB-a na raspolaganju i ako je tu informaciju iskoristio za trgovanje, a ona nije bila dostupna svim ostalim ulagateljima na tržištu. Dakle, on je povlašteno koristio tu informaciju. Čisto da pojasnim gledateljima ima jako puno filmova vezanih za insidersko trgovanje u kojima se to jasno vidi da nigdje u svijetu nije dopušteno insidersko trgovanje, dakle trgovanje povlaštenim informacijama - objasnio je Žigman.

Istaknuo je kad se obavi kompletan nadzor te utvrde činjenice, budući da trgovanje povlaštenim informacijama spada u domenu kaznenog zakona, predati DORH-u koje onda dalje postupa.

Bez obzira na to što neke stvari ljudima iz HNB-a nisu bile eksplicitno zabranjene, na pitanje nisu li oni već praktički imali povlaštene informacije s obzirom na to da nadziru te banke Žigman je rekao kako je to teško reći i da to treba istražiti.

- Niz informacija o bankama su javno dostupne. Banke koje su u ovom slučaju bile na burzi imaju obvezu svaka tri mjeseca izvještavati o svim svojim financijskim podacima, imaju obvezu izvještavati o svim situacijama kada dolazi do nekih bitnih promjena u njihovom poslovanju, recimo da odluče promijeniti upravu ili bilo kakve promjene i onda naravno ako su one dostupne svima tada ne možemo reći da je, ako je i netko trgovao i u HNB-u, imao povlaštenu informaciju jer je ona dostupna svima - objasnio je.

Na upit jesu li trebali trgovati pa čak i ako im je i zakonski bilo dozvoljeno Žigman je rekao kako to nije pitanje za Hanfu.

- Na žalost na to pitanje ne mogu govoriti Ja samo mogu reći da je u Hanfi je vrlo strogo u zakonu koji je donesen 2005. propisano da ni uprava Hanfe ni zaposlenici Hanfe ne smiju trgovati s vrijednosnim papirima društava koje nadziru - rekao je.

O tome kako Hanfa ima 16 godina standard koji HNB nema niti danas Žigman je rekao da Hanfa taj standard ima od 2005. godine.

Žigman je Hanfu došao izravno iz HNB-a. Upitan može li biti objektivan i kako će mu biti istraživati guvernera koji je bio guverner dok je bio u HNB-u Žigman je odgovorio kako je on u HNB došao u vrijeme kada je guverner bio pokojni Rohatinski.

- Nadzor provode stručne službe unutar Hanfe koji neovisno rade svoje posao i u tom kontekstu ako će biti potrebno u bilo kojem trenutku da se izuzmem ja ću se izuzeti. Isto tako treba reći da ovdje Hanfa ne nadzire HNB nego nadzire eventualno osobe koje su zaposlenici HNB-a i imali povlaštene informacije. Mi ne nadziremo HNB nego osobe koji se eventualno nalaze na popisu ljudi koji su možda trgovali povlaštenim informacijama. Za sada nema potrebe za mojim izuzećem dok ne dođe do odlučivanja na sjednicama Upravnog vijeća - rekao je završno Žigman.