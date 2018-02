'Zima je pokazala zube krajem veljače. Bit će još ekstremnije'

Globalno zatopljenje pridonosi produbljenju ekstrema, kazao nam je klimatolog Zvonimir Katušin. Objasnio je da zima ove godine nije bila pretjerano hladna.

- Ovo je malo kašnjenje u odnosu na ono na što smo navikli. Zima je, praktički, pokazala zube dosta kasno, praktički početkom ožujka. Vremenske prilike koje su ovih dana zahvatile zemlju nešto su ekstremnije od onoga na što smo navikli. Potvrđuju to i prognostičari u medijima. No to ne znači da se bilo što mijenja po pitanju globalnog zatopljenja - govori Katušin.

Objašnjava nam da globalno zatopljenje donosi sve ekstremnije vremenske (ne)prilike.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL Klimatolog Zvonimir Katušin očekuje još ekstrema

- Vrućim danima ljeti temperature su sve više, a vidimo da su i zimi hladni dani ekstremno hladni - kaže Katušin.

Tako je, primjerice u Delnicama, jučer u 7 sati izmjereno čak 182 centimetra snijega te je srušen rekord iz 1984. godine kad je izmjereno 175 centimetara snijega.

Unatoč tome, očekuje da će mjerenja pokazati da je zima bila relativno blaga.