'U Delnicama je surov život, ali snijeg nam neće slomiti duh'

Svaki dan borimo se s drvima, snijegom i hladnoćama, ali tako je kako je. Surov je život u Delnicama, sliježući ramenima rekao nam je Nenad Gašparac (38). Zatekli smo ga kako neumorno čisti snijeg da bi uopće mogao doći do svog automobila parkiranog ispred kuće. Na trenutak je zastao i odložio svoju veliku lopatu. Kako je ispričao, svakog jutra budi se u 5 sati kako bi počistio nanose snijega koje ralica tijekom noći natrpa ispred njegove kuće.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Tek nakon što uspije osloboditi auto iz snježnih okova, spreman je za odlazak na posao, a radi na održavanju sportskih objekata. U njegovoj ulici, kao i u većini ostalih kroz koje smo se vozili u Delnicama, dva automobila ne mogu se mimoići. Zbog nanosa snijega visokih po dva-tri metra koji se nalaze s obje strane ulice, mjesta ima dovoljno samo za jedno vozilo.

Tako zametene ulice izgledaju nam kao veliki ledeni labirint s otvorima koji vode prema kućama. Od nanosa snijega ne vidi se gotovo niti jedan prometni znak. Sreća u nesreći je da na ulicama nema gotovo nikoga. Svi koji ne moraju izlaziti ostaju u toplim domovima grijati se.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Godišnje potrošimo 30-ak metara drva za grijanje, ali ovih dana potrošnja je dupla. Treba nam vrlo topla odjeća. Ljudi funkcioniraju, nekako moramo, snijeg pada, ali život nije stao - priča Nenad i prisjeća se da je slična zima pogodila Delnice 2013. godine.

- Nije lako, ali najviše to osjetimo u financijskom smislu. Kad već ovako živimo, volio bih osjetiti nekakvu olakšicu na plaći - kazao je Nenad.

Nekoliko metara dalje u istoj ulici, sa snijegom ispred kuće bori se Mile Brbović (50).

- Jutros sam baš promijenio akumulator na autu. Imam starog dizelaša, kojem ne paše ovakva oštra zima. Bilo je prehladno i nisam ga mogao upaliti - požalio nam se Mile. Svakog jutra minimalno sat vremena čisti snijeg kako bi uopće mogao izaći iz kuće, a najgore je što na kraju dana kao da ništa nije napravio. Ralica im tijekom noći, dok čisti snijeg, ponovno baci sav taj snijeg ispred kuće.

U Delnicama je u utorak ujutro u 7 sati izmjereno čak 182 centimetra snijega. Time je srušen rekord od 175 centimetara snijega iz 1984.

Snijeg je doslovno zameo Delnice, na nekim kućama nanosi su do balkona na prvom katu. Prolazeći kroz grad vidjeli smo ženu kako s metlom kroz prozor u potkrovlju čisti snijeg s krova.

Iako nema škole, nismo zapazili ni djecu koja se igraju u snijegu. Bit će da im je predubok ili ih zabrinute majke ne puštaju iz toplih domova. Nema ni životinja po gradu. Vidjeli smo tek jednog psa koji se veselo igrao u snijegu.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

U sablasnoj tišini, koju s vremena na vrijeme prekine tek pokoji automobil ili slučajni prolaznik, čuje se škripa svježeg snijega pod nogama.

Svi imaju iste probleme

U podne je u Delnicama bilo -10 stupnjeva Celzijevih. Ipak, čini se toplije nego u Zagrebu jer nema vjetra. Svi mještani s kojima smo razgovarali žale se na iste probleme. Mile Brbović požalio nam se da je ujutro morao sat vremena otkopavati auto kako bi odnio jedan papir u gradsku vijećnicu. Kad je došao kući, sve je morao ponovno napraviti. U snježnom kaosu Delnica sreli smo vojnike. Kraj nas su prošli na motornim saonicama. Tamo su od vikenda i pomažu kako bi grad mogao normalno funkcionirati. Veselo su vikali: “Ide ralica!”

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Teško je, ali nama ništa nije problem. Građanima smo na usluzi, radimo po 12 sati - kazali su uz osmijeh i nastavili dalje svojim poslom.

Oko zgrade gradskog vijeća nalazi se pola metra snijega i ona je zametena i jedva se vidi od nanosa. Stepenice su zaleđene, pa oprezno koračamo kako se ne bismo poskliznuli. Kad smo ušli, napokon smo odahnuli. Konačno ćemo se malo zagrijati, pomislili smo. Ozbiljna lica dočekao nas je naš domaćin, gradonačelnik Delnica Ivica Knežević. Rekao nam je da je stanje složeno i vrlo ozbiljno, ali da grad funkcionira.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Sve službe normalno funkcioniraju, doduše škole neće biti sigurno do kraja tjedna. To je više zbog sigurnosnog aspekta jer su ulice tako uske zbog snijega da ne bi neko dijete palo i ozlijedilo se. Idućih dana očekuje se još pola metra snijega. Preživjeli smo sve dosad, pa ćemo i ovo. Nema mjesta panici - uvjeravao nas je. Naglasio je da je svaka kuća zbrinuta te da se do svakog mještana mogu probiti vatrogasci ili Hitna.

Ne može im slomiti duh

- Najvažnije je da niti jedan stanovnik nije u nekoj težoj opasnosti. U najbližem naselju Lučice je vojska čistila prilaze drvarnicama. Tamo žive uglavnom stariji ljudi, koji to ne mogu sami. Hvala im za svu pomoć i dobru volju - kazao je Knežević. Napomenuo je da je većina mještana na njihovu području starije dobi kojima se trude osigurati elementarne uvjete za život. Snijeg ne može slomiti njihov duh.

General Jurković obišao vojnike koji pomažu stanovnicima zametenih područja

Zapovjednik Hrvatske kopnene vojske brigadni general Siniša Jurković obišao je u utorak pripadnike Oružanih snaga RH koji pomažu stanovnicima područja Plaškog i Saborskog, pogođenog snježnim nevremenom, i ocijenio da su hrvatski vojnici spremni izvršiti sve zadaće koje im se postavljaju, priopćeno je iz MORH-a.

General Jurković je naglasio kako je imao priliku posvjedočiti složenosti aktivnosti koje obavljaju hrvatski vojnici na terenu istaknuvši: „Uvjerio sam se kako su hrvatski vojnici spremni odgovoriti svim izazovima i izvršiti sve zadaće koje se pred njima postavljaju, a jedan od primjera je pomoć civilnim institucijama te ugroženim i bolesnim ljudima“.

Tijekom današnjeg dana, 27. veljače pripadnici Oružanih snaga RH bili su angažirani na aktivnostima otklanjanja posljedica snježnog nevremena na području Delnica, Saborskog, Donjeg i Gornjeg Lapca, Plaškog i Udbine.

Na području Delnica bilo je angažirano 39 pripadnika Hrvatske kopnene vojske s četiri radna stroja i dva vozila, u Gračacu devet pripadnika s tri stroja i tri samoistovarivača, u Donjem i Gornjem Lapcu pet pripadnika s dva radna stroja, na području Plaškog i Saborskog također po dva pripadnika s jednim radnim strojem, a u Udbini jedan pripadnik OS RH s jednim radnim strojem.

Pripadnici Hrvatske vojske bili su angažirani na aktivnostima otklanjanja posljedica snježnog nevremena i u Vukovaru i Našicama, gdje je bilo angažirano 40 pripadnika Gardijske oklopno-mehanizirane brigade.

Hrvatska vojska uključila se u otklanjanje posljedica snježnog nevremena tamo gdje je to prema procjenama nadležnih civilnih institucija najpotrebnije, te u skladu s odlukom potpredsjednika Vlade i ministra obrane RH Damira Krstičevića, stoji u priopćenju MORH-a.