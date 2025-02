Zima ne odustaje! Sutra troplo, ali stižu olujni vjetrovi, kišni val i snježni udari u dijelove zemlje

Umjereno i pretežno oblačno čeka nas u utorak i to uglavnom na Jadranu i u predjelima uz njega gdje je mjestimice moguća i kiša, osobito navečer. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, a najviše sunčanog vremena bit će na istoku zemlje. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren jugoistočni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i južni vjetar, poslijepodne u postupnom jačanju. Najniža temperatura zraka ujutro od -1 do 3, na Jadranu od 7 do 11 °C. Najviša većinom između 9 i 14 Celzija.

U srijedu i četvrtak promjenljivo i pretežno oblačno s kišom, na Jadranu i pljuskovima s grmljavinom, a u Gorskom kotaru očekuju se susnježica i snijeg. U petak djelomice sunčano, na kopnu ujutro s maglom, a u Dalmaciji još ponegdje i kišom.

Puhat će povremeno umjeren sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjereno i jako jugo, u četvrtak na sjevernom dijelu bura, a u petak će vjetar oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Bit će iznadprosječno toplo.

Foto: DHMZ

- U srijedu i četvrtak većinom oblačno s povremenom kišom, mjestimice moguće i obilnijom. Kiša će uz pad temperature u najvišim predjelima potkraj srijede i u prvom dijelu četvrtka prelaziti u susnježicu i snijeg. U petak manje oblaka, vjerojatno uz mjestimičnu maglu, te malo toplije nego u četvrtak.

Sredina tjedna i na moru će biti obilježena oblacima i kišom koja lokalno može biti obilna, uz izraženije pljuskove. Puhat će jugo, ponegdje moguće i jako, a u četvrtak bura, podno Velebita s jakim i olujnim udarima. Petak i na Jadranu sunčaniji, iako na krajnjem jugu još može biti kiše. Temperatura bez veće promjene - prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.