Zima se vraća: Temperature padaju, bit će kiše i snijega

U ponedjeljak će u većini predjela biti umjereno do pretežno oblačno, a u Dalmaciji djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Mjestimice malo kiše, u unutrašnjosti i susnježice te snijega, uglavnom u drugom dijelu dana. Ponajprije u Lici ujutro magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu ponegdje umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 3 do 7, na Jadranu od 11 do 16 °C.

U utorak će, prema prognozi DHMZ-a biti umjereno do pretežno oblačno, na Jadranu lokalno kiša, osobito na srednjem i južnom dijelu. U unutrašnjosti mala vjerojatnost za oborinu, uglavnom slabu susnježicu i snijeg, posebice u noći i ujutro. Vjetar većinom slab. Na većem dijelu Jadrana mjestimice umjerena bura, podno Velebita na udare i jaka, na krajnjem jugu jugo, potkraj dana i drugdje. Najniža jutarnja temperatura zraka između -3 i 2, na Jadranu od 6 do 10 °C. Najviša dnevna od 2 do 6, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 11 i 15 °C.

U srijedu se očekuje zahlađenje, a u unutrašnjosti zemlje moguć je i snijeg.

