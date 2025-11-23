Obavijesti

Galerija

Komentari 6
NA SLJEME, NA SLJEME...

Zimska idila na Sljemenu: Sa sanjkama čekaju red za žičaru, stvorila se velika kolona auta

Velik broj građana pohrlio je na Sljeme čim je pao prvi snijeg, pa se tijekom subote i nedjelje stvarala velika gužva na žičari i cestama. Mnogi su stigli sa sanjkama i opremom te strpljivo čekali u dugim redovima. Na prilazu vrhu nastala je takva kolona da su pojedini vozači napustili vozila i nastavili pješice prema snježnoj stazi.
Zagreb: Ogromna gužva na žičari nakon što je na Sljemenu pao snijeg
Foto Neva Zganec/PIXSELL
1/60
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Komentari 6

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025