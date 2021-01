Umirovljeni general Ljubo Ćesić Rojs dva mjeseca vodi zdravstvenu bitku. Korona od koje se uspješno čuvao u svojoj kući gdje je u posadio vrt kako bi čime je izbjegavao i odlaske na tržnicu, dostigla ga je studenom.

Zbog korone završio na operaciji

- Bio sam na svim pretragama i na Fran Mihaljeviću. Imao sam povišenu temperaturu, ali pluća čista. Mislio sam da sam dobro prošao, no virus mi je aktivirao staru boljku i probleme s mokraćnim kanalima pa sam završio na operaciji. Već dva mjeseca hodam po doktorima, naučio sam sam previjati ranu no to teško zarasta i neugodno je – otvoreno će Rojs.

Sad izlazi sva prljavština obnove kuća

Promatrajući strahote koje prolaze građani Petrinje, Gline, Siska i okolnih sela izgovara rečenicu koja bi mogla ući u legendu:

"Prema Hrvatskoj se ponašamo kao da je kurvina, a ne naša" – pa pojašnjava:

- Potres je uzeo živote i porušio kuće, no na površinu je izašla sva prljavština obnove kuća za koju je najviše krv pokojni Jure Radić. O mrtvima sve najbolje, ali kažem istinu - kaže.

U to vrijeme Rojs je bio pomoćnik ministra obrane i potpisivao je dodjelu stanova i kuća koje je APN otkupljivao od odbjeglih Srba i ostalih manjina, no kaže da nije u njegovoj ingerenciji bilo potpisivanje za kuću današnjeg župana Ive Žinića.

Žinić? To je čisti nemar

- Žinića dobro poznajem i mislim da je sam kriv za situaciju u kojoj se našao. Nije on dobio ništa na što nije imao pravo, ali smatram da je kriv što papirologiju nije riješio na vrijeme. To je čisti nemar. Svako se s pravom pita ako nije u stanju bio sve ove godine riješiti svoje papire kako išta radi za županiju – kaže Rojs. No župan je u imovinsku karticu upisao kako je tu kuću naslijedio iako to nije istina.

- E da, nije to smio napraviti. I kuću mu nisu mogli dodijeliti u travnju jer je Glina još tada bila okupirana, da je bilo u kolovozu to je već druga priča. Nešto tu ne štima – kaže nam Rojs.

A 'ne štima' mnogo toga kada je pitanju obnova Banovine, što bez zadrške tvrdi i Rojs.

- Nakon rata politika Franje Tuđmana je bila da APN legalno otkupi sve nekretnine ljudi koji su iz svojih razloga dobrovoljno odlučili napustiti Hrvatsku. No oni koji su u to vrijeme bili na pozicijama shvatili su da nije zarada u otkupu nego u obnovi pa su obnavljali kuće u koje se nikada nitko i nije vratio. Radili su to Tuđmanu iza leđa. Danas vidimo kako su se obnavljale i one u kojima su ljudi nastavili živjeti. Državi je napravljena ogromna šteta i zato kažem da se ponašamo kao da je kurvino, a ne naše – dodaje Rojs. Pojasnio je i kako se većina otkupa nekretnina izbjeglih Srba odvijala u Mađarskoj.

- Ljudi su imali svoje razloge zbog čega nisu htjeli to u Hrvatskoj napraviti. Pravnici s jedne i druge strane su obavili svoj posao i nekretnine su legalno otkupljivane. Pazite otkupljivalo se za recimo 80.000 tadašnjih maraka. To je tada bio ogroman novac kao recimo danas 150.000 eura – rekao je.

Pitali smo zar u današnjem omjeru nije to 40.000 eura pa kaže:

"Ma dajte, nije isto to u to vrijeme i danas. Drugačija je bila vrijednost novca. Pa da su samo tih 80.000 eura stavili tada na račun i ne dirali do danas imali bi 300.000 eura."

Nakon Domovinskog rata, Rojs kaže da je na područje Banovine naseljeno 75.000 doseljenika/izbjeglica iz BiH. Useljavali su ih u kuće odbjeglih Srba koje su trebale biti potom i obnavljane no rijetko koja je doživjela takav 'makeover'.

Oni objekti koje potres nije sravnio sa zemljom i dalje neuporabljivo prkose vremenu s ranama od metaka koje gotovo 30 godina slučajni prolaznici gledaju kao turističku atrakciju.