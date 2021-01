Premijer Andrej Plenković rekao je kako ima tako razvijene radare da za tri sekunde prepozna stanovite “adžende”, pri čemu nije bio baš sasvim određen. No ni njegova agenda nije baš “zagonetka prekrivena velom tajne i prožeta duhom misterija” - on rukama i nogama podupire Ivu Žinića, šefa županijske organizacije HDZ-a i župana Sisačko-moslavačke županije. To se može vidjeti za manje od tri sekunde.

Razlog? Pa i Žinić je svesrdno podupirao njega u trenucima u kojima se odlučivalo o Plenkovićevoj političkoj budućnosti.

- Potpora Andreju Plenkoviću je osobna, to je potpora predsjednika Županijske organizacije HDZ-a Sisačko-moslavačke županije. Smatrao sam da je potrebno u ovom trenutku dati puno povjerenje i podršku našem predsjedniku HDZ-a i premijeru - rekao je Žinić 23. siječnja prošle godine, dodajući kako potporu bazira na “velikom iskoraku u Hrvatskoj po pitanju kvalitete života, porastu BDP-a i mnogih drugih aktivnosti u posljednje tri i pol godine pod vodstvom premijera Andreja Plenkovića”.

Uvijek na pravoj strani

Bivši glavni inženjer obnove u ministarstvu Jure Radića spada, dakle, u Plenkovićeve ljude u HDZ-u. Kad je Plenković bio izložen napadima danas već zaboravljenih Mire Kovača, Davora Ive Stiera i Ivana Penave, shvatio je Žinić odakle vjetar puše i zauzeo pravu stranu. U dugoj političkoj karijeri nikad nije pogriješio. Kao HDZ-ovac lokalne razine preživio je sve stranačke rošade, od Jure Radića i Franje Tuđmana, preko Sanadera i Karamarka, do Plenkovića. Na komplimentima za predsjednika stranke nikad nije štedio. - Osobno smatram da je predsjednik Andrej Plenković svojim radom, pogotovo dolaskom na čelo HDZ-a, napravio velik iskorak, uspio pomiriti, ja bih rekao, određene frakcije, lijevu i desnu struju unutar HDZ-a - rekao je svojedobno Žinić, a takvih njegovih izjava ima mnogo.

Ovaj političar, o kojemu na Banovini nemaju osobito dobro mišljenje (“nema vam od njega neke koristi”, kažu nam izvori iz Siska, dodajući kako “ni riječ nije progovorio kad je rafinerija u Petrinji gašena, a u županiji uglavnom nastavlja Marinine projekte”), rođen je 14. siječnja 1960. u Glini. Diplomirani je inženjer arhitekture, dragovoljac Domovinskog rata i bojnik Hrvatske vojske, odlikovan s više državnih odličja.

- On je došao na čelo HDZ-a Sisak nakon velike borbe s protukandidatom Krapljanom. Preporuka mu je i bila ta funkcija glavnog inženjera kod Jure Radića - dodaje naš sisački izvor.

Najvažniji posao u životu očito je onaj koji je radio od 1995. Tad je bio pročelnik pa viši stručni suradnik u Ministarstvu razvitka i obnove, čije su gradnje nakon potresa došle u žižu javne pažnje te je na tu temu dao mnogo izjava medijima.

'Istrage su preuranjene'

- Mislim da su najave istraga preuranjene. Po izjavama stručnjaka doznao sam da nijedna kuća obnovljena nakon rata nije srušena. Kuća ima oštećenja tako da se ne može koristiti, ali nije se srušila. Pozivam DORH da utvrdi ima li tu odgovornosti. Sva dokumentacija je u Državnom središnjem uredu, za svaki objekt. Ponosan sam što sam sudjelovao u obnovi obiteljskih kuća - kazao je Žinić za N1.

- Sustav obnove uključivao je na stotine stručnjaka, a samo ministarstvo bilo je koordinator, no provedbu, nadzor i sve ostalo provodile su hrvatske tvrtke. To je jedan od najboljih sustava. Kao glavni inženjer imao sam koordinativnu ulogu, ponosan sam na to vrijeme, ovog trena oštećene kuće koje se nisu srušile, da su bile loše izgrađene, srušile bi se. Graditeljstvo je postupak, to nije dolazak na izlet, prati se gradnja. Obnova je izvedena sukladno svim regulativama koje su bile na snazi - izjavio je, između ostalog, Žinić.

Sav posao obnove odvijao se unutar HDZ-ove vlasti, od središnje do lokalnih razina, pa je jasno zašto se vrh stranke rukama i nogama trudi moguću istragu pomaknuti što dalje u budućnost, a moguće krivce što više zamagliti.

- Tražit će se puna odgovornost sudionika u izgradnji koje definira Zakon - rekao je ministar Horvat pa na pitanje tko će raditi istragu sugerirao sporost: - U ovom trenutku prebrzo je razmišljati o tome tko će raditi istragu. Sad je prioritet svima osigurati smještaj - kazao je ministar, u čemu nije teško, u tri sekunde i manje, prepoznati agendu – gurnuti problem što dublje pod tepih, dok svi ne zaborave. Kad se šuta odveze, dokaza ni za što ionako neće biti.