Bivša učiteljica engleskog jezika iz Dubrovnika danas je najplaćenija hrvatska političarka, a prema imovini koju se povezuje s njom i suprugom, umirovljenim pomorskim kapetanom, i jedna od najbogatijih
KUĆE, STANOVI, JAHTA PLUS+
ŽIVI KAO CARICA: Dubravka Šuica je u šest godina mandata zaradila više od 2 milijuna eura
Dok su reflektori belgijskog dvora obasjavali bal kod kralja Phillipea, među uzvanicima se našla i Dubravka Šuica (68), povjerenica Europske komisije za Mediteran. Fotografije, protokol, sjaj... Sve po pravilima visokog europskog društva. Ali Dubravka Šuica ne živi samo kraljevski u Bruxellesu i Strasbourgu. Živi i carski na relaciji Dubrovnik - Elafiti - europske metropole. Malo jahta, malo “đite” po otocima, malo crveni tepih, a u džep više od dva milijuna eura u svega nešto više od šest godina.
