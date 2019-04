Živjeti i raditi: Fra Vjeko je bio neumoran do zadnjeg trenutka

Donosimo vam feljton u četiri nastavaka o omiljenim hrvatskim svećenicima, ljudima koji su svojim životom i radom pokazali kako treba služiti Bogu i narodu. Svojim djelovanjem i radom su nas zadužili, to su svećenici koji su doprli do srca i duša vjernika ali i onih koji to nisu. Nažalost, svi su umrli u zadnjih nekoliko godina. Četvrti nastavak govori o fra Vjeki Vrčiću, franjevcu koji je uvijek živio uz narod i s narodom

Poznatog franjevca, svećenika, književnika i povjesničara fra Vjeku Vrčića koji je umro u 101. godini na vječni počinak ispratilo je preko dvije tisuće ljudi. To ne čudi jer cijeli je život fra Vjeko volio ljude i ljudi su voljeli njega.

Dočekao je 83 godine redovništva i 77 godina misništva.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1206048 / Omiljeni hrvatski svećenici]

Služio je u brojim župama Imotskog, Vrgorca i Metkovića te je odlikovan brojnim nagradama i proglašen počasnim građaninom upravo ovih triju gradova. Utemeljio je Franjevački muzej u Imotskom, godinama izučavao lokalnu i crkvenu povijest, što je rezultiralo i bogatim književnim opusom. Autor je 18 knjiga.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Naime, više od 50 godina skupljao je predmete iz povijesti imotskoga kraja te relikvije iz doba Ilira, Grka, Rimljana i starih Hrvata. U samostanskoj kripti utemeljio je Franjevački muzej s više od 1000 eksponata.

Fra Vjeko, rođen 1914. godine u Imotskom, svojim je svećeničkim radom obilježio čitavo jedno stoljeće. Mnoge je na zanimljiv način učio prvim kršćanskim osnovama, a pogotovo je bio posvećen djeci i mladima. Radio je to predano i ustrajno, i to u nekim prošlim vremenima i sustavima koja vjeri i svećeničkom radu nisu bila sklona. Fra Vjeku su poštivali i oni koji s vjerom i nisu imali nikakvih dodirnih točaka.

Uvijek je isticao važnost zajedništva i međusobnog pomaganja

- Ljudi, vi ste društvena bića i morate s drugima dijeliti i sreću i tugu. Zato nemojte biti otoci, odvojeni jedni od drugih - govorio je.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

'Vršio sam volju Božju i bio sam strpljiv'

U životu je, istaknuo je, doživio lijepih i ružnih stvari.

- Bio sam župnik, dekan i gvardijan u vrijeme komunizma. Bio sam tvrd i nepopustljiv u onome što se tiče vjere. Uvijek sam nastojao sa svima živjeti u ljubavi i miru. Vršio sam volju Božju i bio sam strpljiv. Nikad nisam pogazio savjest makar je trebalo pješačiti i preko 10 km za ispovjediti vjernika. U pastoralnom životu nastojao sam da svaki moj korak koristi nekome ili nečemu. Pokušavao sam sve učiniti na veću slavu Božju. Zahvalan sam Bogu na mnogim darovima koje mu je udijelio, a osobito na daru duga života, i jer je sve prošlo dobro - kazao je omiljeni dalmatinski franjevac prigodom proslave svog 100. rođendana

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Trinaest godina proveo je u Metkoviću, od 1945. do 1958. godine, u najteže vrijeme za Crkvu i svećenike. Fra Vjeko Vrčić, ostavio je dubok trag, ne samo u vjerskom, već i u kulturnom i društvenom životu doline Neretve. Tamo je proveo, kazao je jednom prilikom, najljepše svećeničke godine. Istinski je dijelio poslijeratne radosti i žalosti s neretvanskim narodom, a osobito sa župom u Metkoviću.

Uvijek je nosi habit

Stoga ne čudi što je upravo ovaj Imoćanin napisao knjigu „Neretvanske župe“ koja je predstavljena krajem prošle godine. Iako nije bio diplomirani povjesničar napravio je djelo povjesne vrijednosti, koje je će zasigurno biti oslonac budućim istraživačima doline Neretve.

Fra Vjeko je uvijek bio u habitu i to ne samo u obavljanju svećeničkih dužnosti. U svakodnevnim životnim zbivanjima, poput šetnje starim gradskim ulicama. Rijetke su bile prigode u kojima ga nije nosio.

Bio je osobito zanimljiv govornik, kojega se moglo slušati satima, zbog svoje upućenosti u lokalna zbivanja, svekoliku povijest, ali i zbog svog osobitog pamćenja, koje gotovo da s godinama nije kopnjelo.

Tema: Feljtoni