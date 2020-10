Otkad su po\u010deli s gradnjom \u017ei\u010dare, mi ne dobivamo nikakve informacije \u0161to \u0107e i kako \u0107e se graditi. Kad \u0107e nam zatvoriti ceste da ne mo\u017eemo prolaziti, ni to ne znamo. Mi vam ni\u0161ta ne znamo.

Tako po\u010dinju pri\u010du mje\u0161tani zagreba\u010dkih Gra\u010dana koji \u017eive pokraj najve\u0107ega gradili\u0161ta u Zagrebu, sljemenske \u017ei\u010dare. Ka\u017eu da su o\u010dajni, da se ne osje\u0107aju sigurno, a najvi\u0161e ih ljuti \u0161to ih se ni\u0161ta ne pita. Najlo\u0161ije je, ka\u017eu, \u0161to ceste nisu osigurane.

\u00a0

- Ovdje prolazi vrlo mnogo djece, koja idu u \u0161kolu, a nije osiguran niti nogostup. Djeca moraju hodati po blatu uz rub ceste. Kako tuda prolazi i \u017eupanijska cesta, mo\u017ee do\u0107i i do, ne daj Bo\u017ee, tragedije. Mi nismo protiv gradili\u0161ta, neka se gradi, ali ovo je previ\u0161e. Ovaj teror traje ve\u0107 dvije godine, stalno se probijaju rokovi, a nama nitko ni\u0161ta ne govori - ogor\u010deni su mje\u0161tani.

Prolaze\u0107i naseljem, nai\u0161li smo i na stariju gospo\u0111u koja je \u010duvala unuke. Kad je doznala da smo novinari, uzviknula je: \u201c\u010cekajte da olak\u0161am du\u0161u. Ovo \u0161to nam rade, pa toga nema nigdje\u201d. Pozvala nas je u dvori\u0161te i ponudila nas kavom. Zahvalili smo se i po\u010deli smo razgovor.

- Vi\u0161e nemamo niti dje\u010dji park, a zamislite po sun\u010danom danu dr\u017eati djecu cijeli dan doma, a oni tra\u017ee da idu nekamo gdje se mogu igrati. Ne mo\u017eemo ih pustiti ni da idu k svojim prijateljima u kvartu jer svakodnevno prolaze veliki kamioni, strah nas je. Mnogi roditelji idu automobilima u druga mjesta kako bi se djeca mogla igrati - govori nam sugovornica, koja postaje sve crvenija dok nam govori. Ka\u017ee kako ne mo\u017ee do\u010dekati da se sve ovo zavr\u0161i.

- Najlo\u0161ije je bilo kad su postavljali sajle, koje su stavljali na cestu, pa nismo mogli autima prolaziti i uop\u0107e ih nije bilo briga. Ni tad nam nisu rekli da \u0107e to napraviti. Zamislite staricu koja se mora pje\u0161ke penjati po brdu s vre\u0107icom iz du\u0107ana. Hodaj, hodaj pa stani i odmori se. Put nam je bio tlaka. Zamolili bismo radnike da pomaknu sajle da samo pro\u0111emo autom, ali nisu se obazirali. Pona\u0161ali su se prema nama kao da smo im neprijatelji, kao da smo im ne\u0161to na\u017eao napravili, a samo \u017eelimo normalne uvjete za \u017eivot, ni\u0161ta vi\u0161e. Gradili\u0161ta je bilo i bit \u0107e, i drago mi je zbog toga, ali ovo je preve\u0107. I mi smo ljudi - nastavlja se crvenjeti na\u0161a sugovornica i dodaje kako im je najte\u017ee tijekom ki\u0161e.

- To se ne mo\u017ee opisati, blata je bilo za izvoz. Sav onaj \u0161ljunak, sve se talo\u017eilo u na\u0161im dvori\u0161tima. Pa zar nisu mogli maknuti sve to? Samo je trebao bager pro\u0107i ulicom i povremeno to o\u010distiti vodom, ne tra\u017eimo luksuz. Sve \u0161to se radilo, radilo se na \u0161tetu nas, a mi nastavljamo \u0161utjeti - rekla je.

Dok smo razgovarali s na\u0161om sugovornicom, \u010duli smo povik iz susjednog dvori\u0161ta: \u201cJesi li im rekla za sme\u0107e?\u201d, na \u0161to je sugovornica odgovorila: \u201cNismo stigli do toga. Toliko je toga da sam zaboravila na to\u201d.

\u201cBudem ja sve rekla. Iako imam preko 70 godina, pam\u0107enje me izvrsno slu\u017ei\u201d, rekla je druga susjeda i pridru\u017eila se razgovoru. Odmah smo je upitali \u0161to je sa sme\u0107em, o \u010demu je rije\u010d.

- \u010cisto\u0107a nije mogla dolaziti kamionom i pokupiti sme\u0107e. Zamislite kako je to kad vam se tjednima gomila sme\u0107e. Pa znate li koji je to smrad?! - govori nam druga sugovornica i dodaje kako su se javili \u010cisto\u0107i.

- Iz \u010cisto\u0107e su nam se odmah javili i ispri\u010dali se \u0161to ne mogu do nas, ali tvrde da problem nije do njih, da su oni bespomo\u0107ni - prepri\u010dala je, na \u0161to smo pitali kako je do\u0161lo do toga.

- O\u010dito je u pitanju lo\u0161a koordinacija. Ovi bi zatvorili ceste a da nam ni\u0161ta nisu rekli prije toga, a o\u010dito nisu govorili ni drugim slu\u017ebama, pa je nastao kaos.

A imati biootpad usred ljeta u ku\u0107i danima, to je bomba smrada, u\u017eas - ljuti se druga susjeda. Zahvaljujemo na\u0161im sugovornicima i idemo do predsjednika Mjesnog odbora Gra\u010dani Marijana Kosa, koji je potvrdio da se ve\u0107ina toga u vezi sa \u017ei\u010darom ra\u0111eno na brzaka, bez razgovora s gra\u0111anima, bez suglasnosti.

- Ulice u zoni gradnje \u017ei\u010dare uni\u0161tene su pri gradnji \u017ei\u010dare, kao i ulica Varo\u0161ka gora te plato ispred tunela. Uz to dje\u010dje igrali\u0161te, sam tunel te \u0161etnica/planinarska staza prema staroj postaji. Sakupljali smo peticiju stanovnika ulica Nad tunelom i Varo\u0161ka gora za zahtjev za kompletnim ure\u0111enjem ulica jer su dodatno uni\u0161tene tijekom gradnje \u017ei\u010dare. Tako\u0111er napominjem da je VMO Gra\u010dani donio zaklju\u010dak o sanaciji spomenutih ulica. Do danas nismo dobili nikakav odgovor - rekao nam je Kos i naglasio da ure\u0111enje ulica, pogotovo Gra\u010danske ulice, koja je \u017eupanijska cesta, nije dobro planirano.

- Ovuda svakodnevno prolazi vrlo mnogo automobila, a stavili su rotor te su morali raditi intervencije i preusmjeravati promet zbog gradnje velikog parkirali\u0161ta. Dio Gra\u010danske ceste, odmah kraj donje postaje, bit \u0107e jednosmjeran, a auti koji dolaze iz Mihaljevca tim \u0107e dijelom i\u0107i cestom koja je vrlo uska, pa se bojim kako \u0107e tim dijelom prolaziti teretna vozila i autobusi - rekao je Kos. Naime, gradnja sljemenske \u017ei\u010dare samo \u0161to nije gotova, no pitanje je koliko \u0107e Zagrep\u010dana pohrliti provozati se u skupom \u010dudu tehnike do vrha Zagreba\u010dke gore. Naime, karta \u0107e ko\u0161tati oko 50 kuna, pa je upitno koliko \u0107e si ljudi mo\u0107i priu\u0161titi tu vo\u017enju. \u017di\u010dara je, prema obe\u0107anjima zagreba\u010dkoga gradona\u010delnika Milana Bandi\u0107a, trebala biti dovr\u0161ena i pu\u0161tena u promet jo\u0161 u svibnju, ali je korona virus poremetio planove. Prve vo\u017enje zatim su najavljivane za po\u010detak srpnja, no ni taj rok nije ispo\u0161tovan.

- Vijek trajanja sljemenske \u017ei\u010dare je 40 godina, a uz ovu cijenu karata isplativost \u0107e posti\u0107i u 38. godini. Naravno, to ne zna\u010di da je karta previ\u0161e jeftina niti da je to jedini problem ove \u017ei\u010dare - rekao je nedavno Renato Petek, predsjednik Kluba nezavisnih zastupnika u zagreba\u010dkoj gradskoj skup\u0161tini.

Petek napominje kako je isplativost \u017ei\u010dare tek jedan od apsurda u cijeloj pri\u010di \u201cte\u0161koj\u201d pola milijarde kuna vi\u0161e nego \u0161to je u po\u010detku gradnje bilo re\u010deno gra\u0111anima.

- Drugi apsurd je taj da se ni danas ne zna njezina ukupna cijena. Trenuta\u010dno je na nekih 680 milijuna kuna, a do pu\u0161tanja u pogon tro\u0161kovi \u0107e jo\u0161 narasti. Potom, ta \u017ei\u010dara do podne na Sljeme mo\u017ee dovesti 10.000 ljudi. Pitam se \u0161to \u0107e svi ti ljudi gore raditi kad nema nikakvih sadr\u017eaja. Rije\u010d je o projektu koji ima sportski i turisti\u010dki potencijal, ali koji nije smio biti prioritetan. Zagreb ima mnogo ve\u0107ih problema, kao \u0161to je promet, a sad tijekom ovih poplava vidjeli smo da su i vodovod i odvodnja katastrofa - rekao je Petek.

Dodao je kako je prije dvije godine u Sarajevu doznao da je njihova \u017ei\u010dara, koja je sli\u010dna na\u0161oj, \u010dak tri puta jeftinija. Tomislav Stojak, zastupnik HNS-a u gradskoj skup\u0161tini, zabrinut je za ZET, koji ima upravlja\u010dka prava nad \u017ei\u010darom, a za koji tvrdi da je najve\u0107i potro\u0161a\u010d gradskih subvencija kako bi uop\u0107e mogao funkcionirati.

- S ovim tro\u0161kovima \u017ei\u010dare ZET \u0107e u budu\u0107nosti biti u jo\u0161 ve\u0107im problemima i pla\u0107e 2500 radnika mogle bi do\u0107i u pitanje - rekao je Stojak.

Petek tvrdi da se za potro\u0161eni novac moglo sagraditi osam \u0161kola ili dva mosta.

Ovako, gra\u0111ani \u0107e kroz prirez preskupu \u017ei\u010daru, koja je kompletno uzeta na kredit, otpla\u0107ivati punih 17 godina, a da toga ne\u0107e biti svjesni, pogotovo dok budu u\u017eivali u vo\u017enji.

Za komentar smo vi\u0161e puta zvali i glavnog voditelja projekta sljemenske \u017ei\u010dare, Gorana Radi\u010da, koji nam se nije javio do objave ovog teksta.

Život u blatu: 'Ovaj teror traje već dvije godine. Neka grade, ali ovo je stvarno već previše!'

Ulice u zoni gradnje žičare uništene su pri gradnji žičare, kao i ulica Varoška gora te plato ispred tunela. Uz to dječje igralište, sam tunel te šetnica/planinarska staza prema staroj postaji

<p>Otkad su počeli s gradnjom žičare, mi ne dobivamo nikakve informacije što će i kako će se graditi. Kad će nam zatvoriti ceste da ne možemo prolaziti, ni to ne znamo. Mi vam ništa ne znamo.</p><p>Tako počinju priču mještani zagrebačkih Gračana koji žive pokraj najvećega gradilišta u Zagrebu, sljemenske žičare. Kažu da su očajni, da se ne osjećaju sigurno, a najviše ih ljuti što ih se ništa ne pita. Najlošije je, kažu, što ceste nisu osigurane.</p><p> </p><p>- Ovdje prolazi vrlo mnogo djece, koja idu u školu, a nije osiguran niti nogostup. Djeca moraju hodati po blatu uz rub ceste. Kako tuda prolazi i županijska cesta, može doći i do, ne daj Bože, tragedije. Mi nismo protiv gradilišta, neka se gradi, ali ovo je previše. Ovaj teror traje već dvije godine, stalno se probijaju rokovi, a nama nitko ništa ne govori - ogorčeni su mještani.</p><h2>'Nemamo više niti park' </h2><p>Prolazeći naseljem, naišli smo i na stariju gospođu koja je čuvala unuke. Kad je doznala da smo novinari, uzviknula je: “Čekajte da olakšam dušu. Ovo što nam rade, pa toga nema nigdje”. Pozvala nas je u dvorište i ponudila nas kavom. Zahvalili smo se i počeli smo razgovor.</p><p>- Više nemamo niti dječji park, a zamislite po sunčanom danu držati djecu cijeli dan doma, a oni traže da idu nekamo gdje se mogu igrati. Ne možemo ih pustiti ni da idu k svojim prijateljima u kvartu jer svakodnevno prolaze veliki kamioni, strah nas je. Mnogi roditelji idu automobilima u druga mjesta kako bi se djeca mogla igrati - govori nam sugovornica, koja postaje sve crvenija dok nam govori. Kaže kako ne može dočekati da se sve ovo završi.</p><p>- Najlošije je bilo kad su postavljali sajle, koje su stavljali na cestu, pa nismo mogli autima prolaziti i uopće ih nije bilo briga. Ni tad nam nisu rekli da će to napraviti. Zamislite staricu koja se mora pješke penjati po brdu s vrećicom iz dućana. Hodaj, hodaj pa stani i odmori se. Put nam je bio tlaka. Zamolili bismo radnike da pomaknu sajle da samo prođemo autom, ali nisu se obazirali. Ponašali su se prema nama kao da smo im neprijatelji, kao da smo im nešto nažao napravili, a samo želimo normalne uvjete za život, ništa više. Gradilišta je bilo i bit će, i drago mi je zbog toga, ali ovo je preveć. I mi smo ljudi - nastavlja se crvenjeti naša sugovornica i dodaje kako im je najteže tijekom kiše.</p><h2>'Najteže kad pada kiša' </h2><p>- To se ne može opisati, blata je bilo za izvoz. Sav onaj šljunak, sve se taložilo u našim dvorištima. Pa zar nisu mogli maknuti sve to? Samo je trebao bager proći ulicom i povremeno to očistiti vodom, ne tražimo luksuz. Sve što se radilo, radilo se na štetu nas, a mi nastavljamo šutjeti - rekla je.</p><p>Dok smo razgovarali s našom sugovornicom, čuli smo povik iz susjednog dvorišta: “Jesi li im rekla za smeće?”, na što je sugovornica odgovorila: “Nismo stigli do toga. Toliko je toga da sam zaboravila na to”.</p><p>“Budem ja sve rekla. Iako imam preko 70 godina, pamćenje me izvrsno služi”, rekla je druga susjeda i pridružila se razgovoru. Odmah smo je upitali što je sa smećem, o čemu je riječ.</p><p>- Čistoća nije mogla dolaziti kamionom i pokupiti smeće. Zamislite kako je to kad vam se tjednima gomila smeće. Pa znate li koji je to smrad?! - govori nam druga sugovornica i dodaje kako su se javili Čistoći.</p><p>- Iz Čistoće su nam se odmah javili i ispričali se što ne mogu do nas, ali tvrde da problem nije do njih, da su oni bespomoćni - prepričala je, na što smo pitali kako je došlo do toga.</p><p>- Očito je u pitanju loša koordinacija. Ovi bi zatvorili ceste a da nam ništa nisu rekli prije toga, a očito nisu govorili ni drugim službama, pa je nastao kaos.</p><p>A imati biootpad usred ljeta u kući danima, to je bomba smrada, užas - ljuti se druga susjeda. Zahvaljujemo našim sugovornicima i idemo do predsjednika Mjesnog odbora Gračani Marijana Kosa, koji je potvrdio da se većina toga u vezi sa žičarom rađeno na brzaka, bez razgovora s građanima, bez suglasnosti.</p><p>- Ulice u zoni gradnje žičare uništene su pri gradnji žičare, kao i ulica Varoška gora te plato ispred tunela. Uz to dječje igralište, sam tunel te šetnica/planinarska staza prema staroj postaji. Sakupljali smo peticiju stanovnika ulica Nad tunelom i Varoška gora za zahtjev za kompletnim uređenjem ulica jer su dodatno uništene tijekom gradnje žičare. Također napominjem da je VMO Gračani donio zaključak o sanaciji spomenutih ulica. Do danas nismo dobili nikakav odgovor - rekao nam je Kos i naglasio da uređenje ulica, pogotovo Gračanske ulice, koja je županijska cesta, nije dobro planirano.</p><p>- Ovuda svakodnevno prolazi vrlo mnogo automobila, a stavili su rotor te su morali raditi intervencije i preusmjeravati promet zbog gradnje velikog parkirališta. Dio Gračanske ceste, odmah kraj donje postaje, bit će jednosmjeran, a auti koji dolaze iz Mihaljevca tim će dijelom ići cestom koja je vrlo uska, pa se bojim kako će tim dijelom prolaziti teretna vozila i autobusi - rekao je Kos. Naime, gradnja sljemenske žičare samo što nije gotova, no pitanje je koliko će Zagrepčana pohrliti provozati se u skupom čudu tehnike do vrha Zagrebačke gore. Naime, karta će koštati oko 50 kuna, pa je upitno koliko će si ljudi moći priuštiti tu vožnju. Žičara je, prema obećanjima zagrebačkoga gradonačelnika Milana Bandića, trebala biti dovršena i puštena u promet još u svibnju, ali je korona virus poremetio planove. Prve vožnje zatim su najavljivane za početak srpnja, no ni taj rok nije ispoštovan.</p><p>- Vijek trajanja sljemenske žičare je 40 godina, a uz ovu cijenu karata isplativost će postići u 38. godini. Naravno, to ne znači da je karta previše jeftina niti da je to jedini problem ove žičare - rekao je nedavno Renato Petek, predsjednik Kluba nezavisnih zastupnika u zagrebačkoj gradskoj skupštini.</p><p>Petek napominje kako je isplativost žičare tek jedan od apsurda u cijeloj priči “teškoj” pola milijarde kuna više nego što je u početku gradnje bilo rečeno građanima.</p><p>- Drugi apsurd je taj da se ni danas ne zna njezina ukupna cijena. Trenutačno je na nekih 680 milijuna kuna, a do puštanja u pogon troškovi će još narasti. Potom, ta žičara do podne na Sljeme može dovesti 10.000 ljudi. Pitam se što će svi ti ljudi gore raditi kad nema nikakvih sadržaja. Riječ je o projektu koji ima sportski i turistički potencijal, ali koji nije smio biti prioritetan. Zagreb ima mnogo većih problema, kao što je promet, a sad tijekom ovih poplava vidjeli smo da su i vodovod i odvodnja katastrofa - rekao je Petek.</p><p>Dodao je kako je prije dvije godine u Sarajevu doznao da je njihova žičara, koja je slična našoj, čak tri puta jeftinija. Tomislav Stojak, zastupnik HNS-a u gradskoj skupštini, zabrinut je za ZET, koji ima upravljačka prava nad žičarom, a za koji tvrdi da je najveći potrošač gradskih subvencija kako bi uopće mogao funkcionirati.</p><p>- S ovim troškovima žičare ZET će u budućnosti biti u još većim problemima i plaće 2500 radnika mogle bi doći u pitanje - rekao je Stojak.</p><p>Petek tvrdi da se za potrošeni novac moglo sagraditi osam škola ili dva mosta.</p><p>Ovako, građani će kroz prirez preskupu žičaru, koja je kompletno uzeta na kredit, otplaćivati punih 17 godina, a da toga neće biti svjesni, pogotovo dok budu uživali u vožnji.</p><p>Za komentar smo više puta zvali i glavnog voditelja projekta sljemenske žičare, Gorana Radiča, koji nam se nije javio do objave ovog teksta.</p>