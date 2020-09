Apsurd žičare Sljeme: Provozali su nas za 680 milijuna kuna

Uz kartu od 50 kuna uskoro će se žičarom moći na Sljeme. Gradski zastupnik Renato Petek tvrdi da će tako žičara postati isplativa taman kad joj prođe vijek trajanja

<p>Vijek trajanje sljemenske žičare je 40 godina, a uz ovu cijenu karata isplativost će postići u 38. godini. Naravno, to ne znači da je karta previše jeftina niti da je to jedini problem ove žičare, rekao je Renato Petek, predsjednik Kluba nezavisnih zastupnika u zagrebačkoj Gradskoj skupštini.</p><p>Tako je započeo svoj komentar na uskoro otvaranje žičare na kojoj su radovi u završnoj fazi i koja bi s prvim vožnjama trebala započeti u listopadu. Petek napominje kako je isplativost žičare tek jedan od apsurda u cijeloj priči “teškoj” pola milijarde kuna više nego što je u početku gradnje bilo rečeno građanima.</p><p>- Drugi apsurd je taj da se ni danas ne zna njezina ukupna cijena. Trenutačno je na nekih 680 milijuna kuna, a do puštanja u pogon troškovi će još narasti. Potom, ta žičara do podne na Sljeme može dovesti 10.000 ljudi. Pitam se što će svi ti ljudi gore raditi kad nema nikakvih sadržaja. Radi se o projektu koji ima sportski i turistički potencijal, ali koji nije smio biti prioritetan. Zagreb ima puno većih problema kao što je promet, a sad tijekom ovih poplava vidjeli smo da su i vodovod i odvodnja katastrofa - rekao je Petek. Dodao je kako je prije dvije godine u Sarajevu doznao da je njihova žičara, koja je slična našoj, čak tri puta jeftinija. Tomislav Stojak, zastupnik HNS-a u Gradskoj skupštini, zabrinut je za ZET koji ima upravljačka prava nad žičarom, a za koji tvrdi da je najveći potrošač gradskih subvencija kako bi uopće mogao funkcionirati.</p><p>- S ovim troškovima žičare ZET će u budućnosti biti u još većim problemima i plaće 2500 radnika mogle bi doći u pitanje - rekao je Stojak.</p><p><strong>Otplatit ćemo je za 17 godina</strong></p><p>Petek tvrdi da se za potrošeni novac moglo sagraditi osam škola ili dva mosta. Ovako, građani će kroz prirez preskupu žičaru, koja je kompletno uzeta na kredit, otplaćivati punih 17 godina, a da toga neće biti svjesni, pogotovo dok budu uživali u vožnji.</p>