Život u Hrvatskoj je među skupljima u EU, dok su plaće istovremeno ispod prosjeka

Hrvatska je postala nogometni viceprvak svijeta, ušli smo u Europsku uniju, dobili prvu predsjednicu u povijesti države, prešli na euro... Sve to desilo se u posljednjih 17 godina, od 2006. do danas. Desili su se, gotovo neprimjetno, kroz tih 17 godina i četiri puta skuplji maslac, kao i skuplje voće, povrće, meso, pelene, gorivo, nekretnine... Cijena nekih proizvoda, poput primjerice Zvijezdine majoneze, u tom se periodu popela za trećinu, pa je tako 2006. stajala 21,99 kuna, odnosno 2,99 eura. Cijena se malo pomalo kroz godine dizala za po 40 centi. Danas, iako se prodaje s 10 grama manje pa je u pakiranju 620 umjesto 630 grama, cijena joj je čak 4,79 eura. Primjera je puno. Limun je 2006. stajao 1,06 eura, pa 2013. godine 1,19 eura, dvije godine kasnije 1,59 eura, a prije pet godina čak 2,65 eura. Aktualna cijena mu je 1,99 eura za kilogram. Litra mlijeka u zadnjih 17 godina varirala je od 64 centa do 1,02 danas, kontinuirano rastući. Pola kilograma tjestenine Barilla poskupjelo je dva i pol puta. Početna cijena od 80 centi danas iznosi 2,09 eura.