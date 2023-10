Žižek govorom o Izraelu naljutio dio Nijemaca, političari izlazili iz dvorane: Trebao sam biti oštriji

Poznati slovenski filozof Slavoj Žižek održao je ovog tjedna na otvaranju Frankfurtskog sajma knjiga govor koji je podigao puno prašine...

Žižek se u govoru fokusirao na situaciju u sukobu Hamasa i Izraela, oštro je osudio napad hamasovaca, ali kritizirao je i Izrael, zbog čega su neki uvaženi gosti napustili dvoranu, a neki su prekidali njegov govor...

- Pričekajte s aplauzom. Na kraju nećete pljeskati - kazao je nakon što se popeo na pozornicu Žižek, očito svjestan da će njegov govor za neke biti konzervativan. Publikom se potom prolomio glasan smijeh, ali stvari su ubrzo postale ozbiljne...

Foto: Arne Dedert/DPA

- Bezuvjetno osuđujem Hamasov napad na Izraelce uz granicu s Gazom, bez ikakvih 'ako' i 'ali'. Izraelcima priznajem pravo da se brane i unište prijetnju - kazao je Žižek i nastavio:

'Koji idiot je to odabrao?'

- Iako, primijetio sam nešto čudno. Čim netko spomene da treba analizirati kompleksnu pozadinu situacije, odmah ga optuže da podržava ili opravdava Hamasov terorizam. Jesmo li svjesni koliko je ta zabrana da analiziramo čudna? Kojem društvu pripada? Evo moja prva provokacija: Društvu koje je strukturirano kao košnica. Koji je idiot to izabrao za lajtmotiv? Pčele su najtotalitarnije društvo koje možete zamisliti! Znate li kako žive pčele? Više od 80 posto su ženskog spola, kastrirane su, nije im dozvoljen seksualni razvoj, one samo rade! Tu je i kraljica koja jednom u životu opći s deset mužjaka. Čim ovi dožive orgazam, odmah im proguta penise! Ne, hvala, ne želim živjeti u takvom društvu! - kazao je Žižek i izazvao glasan aplauz i smijeh.

Foto: Arne Dedert/DPA

U svojem govoru citirao je i izraelskog profesora Yuvala Noaha Hararija, koji je kazao kako je Izrael na putu da postane diktatura.

Žižek je isticao kako se Palestince općenito shvaća kao ‘problem‘.

- Izrael njima ne daje nikakvu nadu, ne nudi im viziju zemlje u kojoj bi mogli igrati pozitivnu ulogu. Trebalo bi sagledati njihovu situaciju, usporediti nešto što se čini neusporedivim‘, rekao je Žižek, što je izazvalo komentare iz publike da relativizira to pitanje. No on je odgovorio da to nipošto ne radi.

Foto: Arne Dedert/DPA

Prosvjedi i negodovanje

Iz publike su mu više puta upadali u riječ, a N1 Slovenija prenosi pisanje njemačkog Zeita kako je Uwe Becker, državni tajnik Hessena za europske poslove te bivši predstavnik Vlade Hessena u borbi protiv antisemitizma, nekoliko puta napuštao dvoranu.

- Ne možete uspoređivati ovaj Hamasov teror s onim što Izrael radi na izraelskom teritoriju, ispričavam se - prekinuo je u jednom trenutku Žižeka Becker, piše Die Zeit.

U kasnijoj upadici optužio ga je da 'relativizira situaciju'.

- Ovakav govor nije smio proći neosporen - kazao je kasnije za Frankfurter Rundschau Becker.

Nije samo Becker prosvjedovao. Dijelovi Žižekova govora nikako se nisu dopali ni gradonačelniku Frankfurta Mikeu Josefu.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

I on je, izvijestili su njemački mediji, u znak protesta izašao iz dvorane.

U izjavi za Frankfurter Rundschau Josef je kazao kako je govor bio 'iritantan' i kako je nakratko napustio dvoranu da porazgovara s kolegama.

Josef je iz obitelji Aramejaca, rođen je u Siriji, a u Njemačku je stigao s četiri godine. Njegova obitelj tad je dobila status političkih izbjeglica jer situacija za njih kao kršćane u Siriji više nije bila sigurna.

'Trebao sam biti oštriji'

Dvoranu je napustila i njemačka političarka Angela Dorn, ministrica Hessena za obrazovanje.

Foto: Arne Dedert/DPA

- Iako se distancirao od Hamasa, više puta je izjednačavao djelovanje te terorističke organizacije i Izraela. Zbog toga sam izašla iz dvorane. Zlouporabio je svoju ulogu - kazala je Dorn.

Iako je prije Žižeka govor održala slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar, on je brzo zaboravljen čim je Žižek izašao na pozornicu...

Foto: Hannes P Albert/DPA

Sajam je izazvao dosta polemike i prije nego što je službeno započeo. Glavni organizatori događaja otkazali su ceremoniju dodjele nagrade palestinskoj autorici Adaniji Shibli zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Žižek je u svojem govoru kritizirao tu odluku.

U danima nakon govora, kad je uslijedilo još kritika na njegov govor, Žižek se opet oglasio:

- Ne kajem se zbog svojih riječi, trebao sam biti još oštriji - kazao je Žižek u razgovoru za RTV Slovenija. Kazao je i kako ga napadaju lažni ljevičari.

