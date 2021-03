U mreži Prvog Hrvatskog radija danas su govorili saborski zastupnici Arsen Bauk iz SDP-a i Dražen Bošnjaković iz HDZ-a govorili su o Ustavnom sudu i slučaju Mamić.

Bauk je rekao kako je u ovom sazivu Ustavnog suda u već nekoliko odluka došlo do izdvojenih mišljenja u pravilu iste skupine sudaca koja upozorava da vlast radi što hoće, a da Ustavni sud tome nije barijera. Dodao je kako je ova odluka bila očekivana, "kao što je bilo očekivano da će Zoran Mamić otići u BiH". Bošnjaković je također rekao da je donesena odluka očekivana.

- Cijela se rasprava u javnom prostoru svela treba li poštivati zakon ili ne treba. Velika je mudrost reći da zakon treba poštivati dok je na snazi, rekao je Bošnjaković, na što je Bauk rekao da to nije bila tema, već je li zakon ustavan, no Bošnjaković se nije složio.

Bauk je rekao da će DSV raspisati novi javni poziv na koji će se javljati kandidati za predsjednika Vrhovnog suda, među kojima pretpostavlja da će biti Zlata Đurđević i da će ona biti prijedlog predsjednika Zorana Milanovića.

- I onda ćemo konačno, nakon određenog broja mjeseci, saznati kakav je stav HDZ-a o tom prijedlogu, dodao je.

- Čut ćete stav HDZ-a kad taj kandidat dostavi program rada, kad mi budemo vidjeli što on planira u pravosuđu, kakve inicijative i tako, ali moram priznati u ovoj fazi zaista da mi vrlo negativno djeluje to da je jedna profesorica, voditeljica katedre na Pravnom fakultetu, pristala biti u cijeloj ovoj igri jedan pijun, pristala biti kandidat mimo zakona, i to po meni vrlo loše govori o njoj, rekao je Bošnjaković.

- Čut ćemo stav HDZ-a, sad smo čuli valjda trailer koji ide kao najava, reagirao je Bauk.

- Moram priznati, cijela ta priča da je ona nekakav čudotvorac koji će sad pravosuđe od sutra učiniti bitno boljim, ja u tu priču naprosto ne vjerujem, rekao je Bošnjaković.

Dodao je u kako u cijeloj raspravi nismo čuli nijednu mjeru kako unaprijediti pravosuđe.

Bauk je rekao kako je dosta odluka Ustavnog suda u ovom mandatu bilo dobro, istaknuvši one koje su povećale opseg ljudskih prava određenih manjinskih skupina, uključujući mirovinskih prava ljudi u izvanbračnim zajednicama.

Rekao je i kako je, onog trena kada vlast pokušava promijeniti nešto za što bi joj trebala dvotrećinska većina, a ima samo natpolovičnu, Ustavni sud tu da reagira, da kaže "stop" i stavi branu.

- Ne trebaju nam dva Sabora, jedan u kojemu će odnos biti 76-75, i u drugom u kojemu je odnos 9-4, 10-3 ili 8-5, pa je onda ovo ustvari gornji dom Hrvatskog sabora. To nije smisao Ustavnog suda. Sve češće postaje drugi dom Hrvatskog sabora u zadnje vrijeme, rekao je Bauk.

Otvorena je i tema optužbi Zdravka Mamića o korupciji o pravosuđu. Bošnjaković je rekao da je Mamić vrlo loš pokazatelj što se u pravosuđu može dogoditi te da to mora dobiti svoj epilog. Pozvao je USKOK, DORH i sva tijela da se što prije istraži i vidi što se dogodilo.

- Vrlo tužna epizoda, rekao je Bošnjaković, izrazivši žaljenje što pada sjena na rad svih onih ljudi koji zaista savjesno obavljaju svoj posao u sustavu.