Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH sudjelovato je danas na svečanosti polaganja prisege 29. naraštaja ročnih vojnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju u Vojarni "123. brigade HV-a".

Tom prilikom odgovarao je i na pitanja novinara.

O napisima medija da nije pristao na prijedloge premijera za neka veleposlanička mjesta kazao je kako je “još u rujnu u Varaždinu premijer rekao da trebamo razgovarati o veleposlanicima i konzulima, no ja sam smatrao da to mogu naši suradnici. No pristao sam na to, a premijer mi je ponudio cijelu listu i zamolio sam ga da sam odabere – jer je to jedini ospravan način – koji su mu prioriteti. Nemam nikakave kandidate, nisam s nikime ni razgovarao. Ne želim preuzimati punu odgovornost za to ako su premijerovi prijedlozi, postoje ljudi koje ja ne bih slao za veleposlanike. Ja ću to potpisati jer neću da se inatimo. Ja nisam za to da se propali, isluženi političari šalju negdje do nove prilike”, rekao je Milanović.

Jandroković je ukrao dokument

O potezu predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića koji je vratio dopis predsjednika o prijedlogu kandidatkinje za predsjednicu Vrhovnog suda rekao je:

“Jandroković je moj prijedlog o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda stavio u ladicu – na što nema pravo. To ni Šeks nije radio kad je bio predsjednik Sabora. Kao što je Jandroković za Leku govorio da je Milanovićev batler, što je visoki rang posluge, onda je po toj logici on Plenkovićev batler”. Dodao je kako je Leko za Jandrokovića ‘aristokracija’.

“Jandroković je napravio ono što ne smije raditi i samo ga imunitet štiti od posljedica. Ukrao je dokument koji sam mu poslao, upustio se u ocjenjivanje njegove zakonitosti, da bi rekao da nije u skladu s Poslovnikom i da to neće staviti na dnevni red. Nije napisao ni što to trebam popraviti po Poslovniku, a ako to ne napravim smatrat će se dokument nije ni poslan. To je serija pogreški na razini 1. osnovne. Je li nešto zakonito može odlučiti samo Sabor, a ne predsjednik Sabora”, smatra Milanović.

Ustavni sud nije dio sudstva

Još je jednom rekao da je kandidatkinja Zlata Đurđević dobra.

“Radi se o kvalitetnoj osobi. Pravo Sabora i sva moja ovlast koja se nekome ne sviđa, ukinite ju. Javni poziv nije transparentan, stotine hrvatskih pravnika su se valjda prepali i ne žele sudjelovati u travestiji, nositi perike, odjela, grudnjake, šminkati se. Moj kandidat je prof. Đurđević, odbijte je, I dare you”, poručuje Milanović.

“Ustavni sud je već političko tijelo i pakirati ga političarima je loše, Ustavni sud nije dio sudstva, ovako postaje stranačka falanga. Želim promjene, ljudi ih ne žele, žele betonirati postojeće stanje koje treba mijenjati. Zlata Đurđević nije nikakav revolucionar”, rekao je Milanović.