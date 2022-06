Vidović Krišto nabrajala što sve DORH nije napravio pa oplela po Hrvoj Šipek: 'Štitite kriminal'

Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek odazvala se pozivu saborskog Antikorupcijskog vijeća kako bi progovorila postoje li politički pritisci na rad DORH-a. Na sjednici ju je oporba izrešetala pitanjima, a nezavisna zastupnica Karolina Vidović Krišto posebno se obrušila na nju zbog afera Borg, Žalac, Bandić...

- Za vas 10 milijuna kuna koji su ukradeni u slučaju Žalac nije bio kriminal. Za vas slučaj Borg, u kojem netko kroz pogodovanje i umiješanost samog predsjednika Vlade, zaradi milijardu kuna, a koje nije trebao zaraditi, nije kriminal. Jeste li čuli za Ustavnu odredbu da je DORH neovisan i da ste dužni progoniti kriminal? Primjeri koje sam navela dokazuju da se ne držite ni Ustava ni zakona - poručila je dodavši kako plodove njenog rada osjete i građani Grada Zagreba.

- Nakon svih silnih afera oko Bandića, vi ste uhitili njegova vozača - rekla je Vidović Krišto.

'Odluka u slučaju Žalac je donesena prije nego sam stupila na dužnost. Bandić? Još nemamo pravni model kako pozvati pokojnike na odgovornost'

Što se tiče grupe Borg, glavna državna odvjetnica je poručila kako se radilo o kaznenim prijavama Živog zida i Slobodne Hrvatske, a koje su odbačene.

- Ne preko noći kao što to neki uporno ponavljaju, a što nije istina. Nakon toga je gospodin Todorić preuzeo kao oštećena osoba kazneni progon, odnosno pokušao preuzeti, a njegov zahtjev je odbijen, žalio se i vijeće Županijskog suda u Zagrebu je potvrdilo njegovu žalbu na rješenje suca istrage. Drugim riječima, odbačaj kaznene prijave u slučaju tzv. grupe Borg je prošao kompletnu sudsku kontrolu i odluka USKOK-a je potvrđena kao zakonita i osnovan - naglasila je Hrvoj Šipek.

Vezano za slučaj bivše ministrice Gabrijele Žalac, Hrvoj Šipek je istaknula kako se kontinuirano imputira da je ona zaustavila progon.

- Zanimljivo mi je kako se cijelo vrijeme spominje moja odgovornost, iako ja s tim nisam bila upoznata. Odluka o odbačaju kaznene prijave je donesena prije nego sam ja stupila na dužnost. Zanimljivo je da se mene proziva za nešto što nisam znala ni vidjela, a kada je jedan od bivših glavnih državnih odvjetnika rekao kako je bio nekoliko dana na godišnjem odmoru vezano za donošenje odluke u jednom vrlo poznatom i razvikanom predmetu, niti javnost niti oporba nije posumnjala u njegov odgovor - rekla je dodavši kako je to slučaj koji će se s europskim tužiteljima usklađivati još sigurno sljedećih nekoliko godina.

- S obzirom da je pitanje nadležnosti vrlo, vrlo tanko i tu ćemo trebati uspostaviti nekakva pravila za prepoznavanje tih predmeta. Inače je u njihovoj nadležnosti kada je šteta 10 milijuna eura, ali mogu preuzeti manje uz moju suglasnost - dodala je.

Govoreći o slučaju zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, poručila je kako su uhitili onog koga su mogli.

- Bandić je pokojni, još nemamo pravni model kako pozvati pokojnike na odgovornost - istaknula je.

Vidović Krišto žestoko oplela po Hrvoj Šipek: 'Štitite korupciju i kriminal'

Vidović Krišto joj je odgovorila da vrijeđa zastupnike i javnost ovakvim odgovorima.

- Ponašate se kao da je djelovanje DORH-a stvar dobre volje, a ne vaša zakonska i Ustavna obveza i dužnost - naglasila je upitavši tko joj daje za pravo da suspendira pravni poredak.

Podsjetila je kako DORH nije podignuo optužnicu protiv Ivice Todorića zbog manipuliranja bilancama, što je, naglasila je, kazneno djelo u svim uređenim državama.

- Je li moguće da Moody's iz SAD-a vidi ono što vi z Hrvatske ne vidite? Ili je možda razlog taj što time štitite ministra Marića koji je u Agrokoru bio zadužen za taj segment - upitala je podsjetivši na povlačenje optužnice u slučaju "Veliki Agrokor" nakon uhićenja bivše zamjenice županijskog odvjetništva Alerić-Puklin te da su vratili na sud i slučaj "mjenice."

Istaknula je i kako je SOA svojevremeno detektirala 10-ke sudaca kao ugrozu za ustavni poredak zbog korupcije, navela utaju porazu od strane Todorića i Emila Tedeschija, a nastavila je sa slučajem Janaf.

- Druga je godina od otvaranja istrage, koliko DORH-u treba da podigne optužnice? Kovačeviću su doslovno ispadali novci iz kofera, što vi istražujete? U svakoj uređenoj državi se u dvije godine donese i pravomoćna presuda, a vi još niste podignuli ni optužnicu - poručila je Vidović Krišto optuživši Hrvoj Šipek da štiti kriminal i korupciju.

- Vi ste dužni progoniti kriminal, ako to ne činite, postajete sudionik u korupciji - zaključila je.

Hrvoj Šipek: 'Cijelo vrijeme se okreće pila naopako'

Odgovoriti na ovakve konstrukcije zastupnici koja ne poznaje propisane procedure i način rada je jako teško, istaknula je Hrvoj Šipek.

- Odluke suda je protupravna, dakle u svakoj demokratskoj zemlji ih može preispitivati samo viši sud. Govorite o Agrokoru, o Puklin, oprostite, mislim da bi slučaj uhićenja Alerić-Puklin trebao potvrditi spremnost DORH-a da radi i obračuna se s onima koji dovode u pitanje funkcioniranje pravne države kroz DORH. Umjesto da kažete "bravo, niste to zataškali", vi optužujete mene i cijeli sustav. Cijelo vrijeme se pila okreće naopako. I ja bih trebala ovdje stoički trpjeti i slušati - poručila je naživcirano glavna državna odvjetnica dodavši kako joj se čini da su zaključci na ovom Vijeću bili doneseni prije nego što je i poziv upućen.

- Vi svojim istupima i generaliziranjem izravno utječete na to da kod ljudi stvarate apsolutno pogrešan dojam. Na ovaj način se ne doprinosi vladavini prava i razvoju demokratske države. To što vi svi skupa imate problema, ja neću dozvoliti da se DORH uvuče u obračune između pozicije i opozicije. Imamo zakon i radimo po zakonu - poručila je.

Vidović Krišto joj je odgovorila da joj isprazne parole neće pomoći izbjeći odgovore na postavljena pitanja.

Nakon sjednice koja je trajala više od tri sata, Hrvoj Šipek je stala pred novinare i otkrila kako će se optužnica u slučaju Veliki Agrokor podići do kraja ovog mjeseca.

'I DORH i državni odvjetnici imaju pravo na pogrešku, ništa nije ukazivalo na namjeru da se prikriju dokazi'

Mostova Marija Selak Raspudić ju je upitala je li u radu DORH-a vezanom uz slučaj Žalac prekršen zakon, tko su osobe koje su od OLAF-a sakrile dokumente u to slučaju, rade li ste osobe i danas u DORH-u te je li pokrenut stegovni postupak protiv nekoga.

- Što se tiče Žalac, stegovni postupak nije pokretan jer i DORH i državni odvjetnici imaju pravo na pogrešku. Nitko ne može odgovarati za pogrešno pravno mišljenje i pogrešni pravni stav. Ta zaštita postoji i kod sudaca i kod državnih odvjetnika. Obavljen je nadzor i ništa nije ukazivalo o bilo kojoj namjeri da se prikriju dokazi i činjenice koje bi dovele do drugačije odluke - odgovorila je Hrvoj Šipek ponovivši kako sumnje za pokretanje stegovnog postupka nije bilo.

- A ovlašteni za to su ravnateljica USKOK-a i viši državni odvjetnik, a to bih bila ja, no rezultati nalaza nisu pokazali da se radi o svjesnom propustu - dodala je.

I zastupnica Zeleno-lijevog bloka Urša Raukar Gamulin upitala je zašto DORH nije posvetio veću pažnju analizi propusta u slučaju Žalac podsjetivši kako je još 2019. novinar Telegrama pisao o korupciji i toj aferi, a DORH stavio slučaj ladicu.

- Odluka koja je donesena u USKOK-u u veljači 2021. je odluka koja se temelji na procjeni i analizi činjenica koje su oni imali u tom predmetu. Ured europskog tužitelja je počeo s radom 1. lipnja. U međuvremenu je OLAF, provodeći svoju administrativnu istragu, dostavio određene podatke, ne DORH-u, što je inače uobičajeno, nego izravno Uredu europskog tužitelja, koji je tada zatražio da mu se dostavi taj spis. S obzirom na pravila koja su postojala i bila utvrđena da se svi otvoreni predmeti koji bi spadali u nadležnost europskog tužitelja, ovaj predmet nije dostavljen i to je propust. Ali ne takve naravi... Da je OLAF dostavio, kao što je uobičajen način komunikacije, svoje nalaze DORH-u, odnosno USKOK-u, ovaj predmet bi se aktivirao i sagledao u kontekstu novih činjenica - istaknula je Hrvoj Šipek.

'Mediji rade ono što DORH ne radi'

Raukar Gamulin je izrazila zgražanje odgovorom da taj propust nije bio velik.

- Taj propust je bio ogroman i time što vi kažete da propust nije bio velik ponovno dolijevate ulje na vatru te cijele priče. Mislim da izrazito griješite - naglasila je.

SDP-ova Mirela Ahmetović poručila joj je da mediji rade ono što DORH ne radi. Podsjetila je kako je Ured europskog tužitelja u slučaju Žalac, za koji je dojma da ga je DORH pokušao prikriti, pokrenuo istragu na temelju pisanja u medijima.

- Dakle, oni mogu pokrenuti istragu temeljem napisa u medijima, a ja sam shvatila da naš DORH ne može jer naprosto to nije način na koji se prijavljuju kaznena djela, iako je i takva prijava predviđena zakonom o kaznenom postupku - istaknula je Ahmetović.

Hrvoj Šipek je na sjednici naglasila kako nije izložena pritiscima premijera Andreja Plenkovića te da tako nije doživjela niti njegov nedavni poziv.

- On je iznio svoje mišljenje da bih trebala reagirati na izjave predsjednika Republike, ali nije tražio da donesem odluku u određenom predmetu, da postupim na ovaj ili onaj način. To je njegovo mišljenje i zato to ne doživljavam kao pritisak - rekla je istaknuvši kako s premijerom, suprotno medijskim napisima, nije razgovarala o ministru Ivanu Paladinu.

Naglasila je kako DORH radimo svoj posao sukladno zakonu.

- Jesmo li ponekad pogriješili i hoćemo li pogriješiti? Pa naravno da hoćemo. Ali svaku pogrešku istumačiti kao korupciju, mislim to je stvarno ispod svake razine i pretjerano. Vi nikada niste pogriješili? Trebate li zato biti optuženi za korupciju - upitala je zastupnike naglasivši kako ne bježi od odgovornosti koju nosi sa sobom pozicija glavne državne odvjetnice.

