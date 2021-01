"Je i nastupila zastara ili ne prerano je govoriti jer u trenutku kada se cijela priča aktualizirala nismo imali saznanja je li i kada se obnova vršila, koji je vremenski tijek i na što se to odnosi, zbog toga smo pristupili određenim istraživanjima da bismo donijeli odluku", kazala je Zlata Hrvoj Šipek odgovaraući na pitanja zastupnika.

Naglasila je i kako će na Banovini vezao za obnovu važno pitanje biti rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. O slučaju sisačko-moslavačkog župana Ive Žinića kazala je da se "činjenice razmatraju" te da će se "postupiti sukladno otkrivenom".

Osim toga, istaknula je da se DORH nastoji oduprijeti pritiscima svih, kako izvršne vlasti, zakonodavne, a isto tako i sudbene, odgovorivši Mišelu Jakšiću (SDP) na pitanje osjećaju li pritisak sudbene vlasti obzirom na izjave v. d. predsjednika Visokog kaznenog suda Ivana Turudića o zastari.

Za Turudića je ustvrdila kako je njegovo ponašanje stvar suda i Državnog sudbenog vijeća te prije svega pitanje etičkog kodeksa.

"Što se tiče pritisaka na pravosuđe kaznenih prijava nema, ali da je DORH svakodnevno izložen pritiscima - da. Pročitajte medije jer ispada da onog časa kada je nešto objavljeno u medijima, presuđeno je. Sve su to oblici pritisaka na državno odvjetništvo”, odgovorila je Sandri Benčić (Možemo).

Zastupnike je zanimalo i što je DORH poduzeo kako ne bi dolazilo do curenja informaciji iz istraga podsjećajući na slučajeve Rimac, Kovačević, Curić, Varga... "U suradnji s policijom pokušavamo utvrditi kako je došlo do pucanja mjera", kazala je Hrvoj Šipek ističući da se o "pucanju mjere" ne može govoriti u slučaju bivše državne tajnice Josipe Rimac.

O neisplati plaća u Brodotrogiru kazala je da je to u nadležnosti Općinskog državnog odvjetništva u Splitu, da je već donesen određen broj presuda, a ostali su u tijeku. Dodala je da je bilo kaznenih prijava protiv trgovačkih društva zbog neisplate plaća, ali su one odbačene jer su ta trgovačka društva bila u blokadi. "Kada postoje objektivne okolnost zbog kojih se nije mogla vršiti isplata plaća onda to ne može biti kazneno djelo”, rekla je.

Na upit Željka Sačića (Hrvatski suverenisti) kakav je njezin stav prema masonima i bivšem glavnom državnom odvjetniku Draženu Jeleniću Hrvoj Šipek je kazala da je udruga Slobodnih zidara zakonito registrirana u Hrvatskoj te da je čekala izjašnjavanje etičkog povjerenstava te poručila da će uskoro donijeti odluku o tome.

Tijekom rasprave Hrvoj Šipek je ukazala na potrebu donošenja novog Zakona o kaznenom postupku zbog lakše primjene u praksi te potrebu zapošljavanja novih službenika.

Najavila je i da planira reorganizirati rad DORH-a vezano za procesuiranje ratnih zločina koncentracijom rada na četiri specijalizirana državna odvjetništva.