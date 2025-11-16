NOVI EXPRESS Sidney Gottlieb vodio je projekt MK-Ultra, ultra tajni program gdje su na ljudima testirani LSD, elektrošokovi i metode ispiranja mozga. Odobravao je pokuse na zatvorenicima, psihijatrijskim pacijentima, suradnicima i civilima
Zloglasni kemičar CIA-e: 'Ljude smo masovno drogirali LSD-om'
CIA je doživjela “isto toliko neuspjeha koliko i uspjeha” u istraživanju obavještajnih primjena LSD-a i drugih droga, prema svjedočenju bivšeg glavnog kemičara Agencije, Sidneya Gottlieba, iz listopada 1975. pred američkim Senatom. Gottlieb je bio čovjek najviše povezan s ozloglašenim istraživačkim projektima kontrole uma MKULTRA.
