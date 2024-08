Zloglasni Stier: Draganović mi je naredio da organiziram grupe koje se prebacuju u Jugoslaviju!

U sedam nastavaka 24sata donose istinite priče o svećeniku kojeg su jedni smatrali ratnim zločincem, drugi agentom CIA-e. Pavelića je spasio maskiravši ga u svećenika s brkovima, Tita je mrzio i pisao optužnice protiv njega, ali u Jugi mu nije pala ni vlas s glave... Ovi tekstovi intergralno su objavljeni u knjizi Borisa Rašete "Ustaški James Bond"

Istražiteljima Draganović sebe vrlo iskreno opisuje kao uvjerenog hrvatskog rodoljuba, koji je 10. travnja dočekao „sa suzom u oku…“

Evo tog dijela Životopisa.

"Prije nego što pređem na daljnji prikaz moram spomenuti i svoje mnogobrojne intervencije za razne osobe u nevolji odnosno progonjene. Dosta puta su te intervencije imale i uspjeha. Tu spominjem intervenciju kod vojskovođe Slavka Kvaternika za židovsku obitelj dr. Vladimira Šterka, veterinara (5 ili 6 članova zajedno s njegovim starim roditeljima), ing. Biena, prof. Pravnog fakulteta Stefanovića, Srbina, zatim prof. Berusa i njegovu gđu Anku, da mogu iz Maribora doseliti u Hrvatsku (to je kasnije gđa ministar A. Berus, čije komunističko uvjerenje nije mi bilo nikakva tajna) itd.

To su tek pojedinci, koji mi usput, primjera radi, padoše na pamet. Koliko ih je stvarno desetaka i stotina bilo, ne znam niti sam ih brojio. Znam samo, da nikog nisam odbio, koji se na mene u teškoj bijedi obratio, ali kako stvarno nisam imao vlasti a niti pripadao Ustaškom pokretu, to je začudno da sam i toliko uspio. Međutim me jedan neuspjeh nije dekuražirao, da dalje ne nastojim pomoći gdje mogu slijedeći po savjesti zapovijed kršćanske ljubavi prema bližnjemu Hrvatu i nehrvatu, katoliku i nekatoliku, čovjeku u bijedi i opasnosti bez razlike vjere, nacije i političkog uvjerenja. Stvar nije nikako bila lagana a niti bez opasnosti, posebno u izvjesnim slučajevima zauzimanja za Srbe, Židove i neke druge, na koje se bio posebno okomio ustaški režim, što sam od sebe, što po sugestijama Nijemaca.

No o tom poslije, tokom daljnjeg izlaganja. Moja prva, velika intervencija bila je /za/ grupu od nekoliko stotina mladića iz Slovenije, koji su još 9. travnja, dan uoči proglašenja NDH, manifestirali kroz Zagreb za borbu protiv Nijemaca, bili kasnije pohapšeni i čekali na odluku, što da se s njima učini. Duge patnje u zatvoru i logorima, pa čak i sama smrt, nisu bile isključene. Na molbu delegata ljubljanskog Crvenog križa g. Zolnarja opetovano sam se za njih zauzimao kod visokih državnih vlasti, dok nisu bili pušteni na slobodu i poslani natrag u Ljubljanu. Zašto i kako sam to učinio? Prvo, kako već rekoh, jer sam čovjek, kršćanin i svećenik, pa me osjećaj humaniteta, oplemenjen Kristovim primjerom i zapovijedi na takva djela neodoljivo sili. A drugo, jer sam Hrvatsku smatrao svojom domovinom i svojom državom, u kojoj imam pravo izraziti svoje uvjerenje, zastupati ga javno i pred svim vlastima, lupati po stolu i svađati se, ako treba, sa svim predstavnicima vlasti, sve do ministara, koje sam često poznavao iz školskih klupa ili iz javnog života, pa i do samog državnog Poglavara. Ako to kao čovjek, kršćanin i rodoljub ne mogu u Hrvatskoj učiniti, u kojem drugom dijelu svijeta bih to onda mogao učiniti? I tim sam se svojim pravom, i tom svojom dužnošću, obilno služio i postizavao uspjehe ili, naprotiv, sumnjičenja, prijetnje i neprijateljstva. Ako nisam mogao postići principijelnih ustupaka, što nije uspijevalo ni nadbiskupu Stepincu ni papinskom delegatu opatu Marconu, morao sam se zadovoljiti barem izlaženjem ususret u pojedinim slučajevima, gdjekada i vrlo teškim. Odlučnost i izvjestan moralni autoritet nije mi manjkao.

Osim toga visoke državne vlasti su vjerovale, da razne intervencije činim odnosno barem da stojim u najbližim vezama s nadbiskupijom, ili, kako je to za dr. Pavelića bilo malo, i sa samim Papinskim Rimom. Nužno je ovdje povratiti se na postanak NDH, odnosno na politički teren. Proglašenje hrvatske države na 10. travnja 1941. dočekao sam u Zagrebu sa suzama na očima... Činilo mi se, da je hrvatski narod iza preko 8 vjekova ostvario svoje najdublje težnje za samostalnošću i nezavisnošću... Kao dječak proživio sam I. svjetski rat, kao mladić postanak Jugoslavije, kao zreo čovjek njezinu praktičnu provedbu i njezin odnošaj odnosno postupak s hrvatskim narodom. Trpio sam ne samo kao hrvatski rodoljub nego i kao katolik i kao čovjek. To su za mene bila samo tri aspekta jedne te iste, moje, moralne ličnosti….

LJUBO MILOŠ OPTUŽUJE DRAGANOVIĆA



Draganovićev je krimen, što se tiče komunističkih vlasti, kanoniziran 1948. godine na sudskom procesu grupi Ljube Miloša, Božidara Kavrana, Mime Rosandića i drugih. On je tada proglašen ratnim zločincem, švercerom ustaša i nacista, ideologom genocida, zataškavateljem zločina u Jasenovcu, kreatorom lista smrti u tom logoru. Desetak puta manji grijeh bio bi dovoljan za smrtnu kaznu vješanjem. Miloš, jedan od zapovjednika logora Jasenovac, ušao je u Jugoslaviju u sklopu akcije "10 travanj", s namjerom dizanja ustanka. Iz Jugoslavije su stizali signali, dakako vrlo pomno slani od Udbe, kako je nezadovoljstvo među narodom veliko a atmosfera za ustanak idealna. Udba je, naravno, akciju imala pod potpunom kontrolom – dio suradnika bio je među emigrantima, dok im je engleska služba znala davati važne informacije – pa su svi sudionici prilikom dolaska u zemlju pohvatani. Ljubo Miloš je odveden u Beograd, gdje je saslušavan, a prema svemu sudeći i mučen. Taj, sadistički raspoloženi bivši novinar, bio je naročit čudak. Bio je rijetko viđen osobenjak i samotnjak. Bivši ljevičar, novinar, moguće je bio suradnik i sovjetske obavještajne službe. Prema svjedočenju jedne poznanice, "Ljubo Miloš nikada nije ni sa kim, pa ni sam, sjeo u neku zagrebačku kavanu ni otišao u kino. Nije bio oženjen i nije imao vezu s nekom ženom… Ista svjedokinja (Danica Dukić, Hrvatski fokus, 15. rujan 2010.) kaže:

"Njegova sestra i ja zvale smo ga da s nama ode u kazalište. Odbio je. Za njega je postojao samo Jasenovac, ustanova u Draškovićevoj ulici i roditeljski dom u Tomićevoj kod uspinjače... Dok smo nas dvije pravile viceve na račun Talijana, Nijemaca pa i kritizirale neke postupke ustaša, on u tome nije sudjelovao. Bio je uvijek ozbiljan i zamišljen."

Miloš je u zatvoru očito pristao na sve. "Tugovala sam", reći će citirana poznanica, "kad sam čitala da je osuđen na smrt. Bila sam osupnuta kad sam slučajno srela njegovu sestru i saznala da je živ i da se je javio iz Beograda. Kada sam na putovanju saznala od svoga suputnika sve o njemu, postalo mi je jasno njegovo ponašanje. Morao je jako mrziti ustaše, kad ih je izdao…"

Dne 12. kolovoza u dnevnim novinama izašlo "Saopćenje Ministarstva unutrašnjih poslova NR Hrvatske”: "Do sada nekažnjeni ratni zločinci Ante Pavelić, Božidar Kavran, ‘zapovjednik ustaša’, i dr. Krunoslav Draganović, svećenik pri Vatikanu, kao i neki iz četničko-mačekovske emigracije, uz pomoć stranih imperijalista, otpočeli su početkom ljeta 1947. godine u inozemstvu s organiziranim ubacivanjem špijunsko-terorističkih grupa u našu zemlju. Ubačene grupe sastavljene su od poznatih ratnih zločinaca, koljača, koji su za vrijeme tzv. NDH počinili mnoge zločine nad našim narodima, a po slomu NDH našli siguran zaklon u inozemstvu. Teroristi su ubacivani u našu zemlju u grupicama i pojedinačno, kopnenim i morskim putem, naoružani lakim oružjem i opskrbljeni špijunskim radio-stanicama i ostalim materijalima za špijunsko-teroristički rad protiv FNRJ. Svi ti banditi ubacivani su u zemlju sa zadatkom da organiziraju i rukovode oružanim banditskim grupama, da vrše tero- rističke i druge akcije i špijunažu u korist imperijalističkih sila. Za špijunažu obučavani su i opskrbljivani u špijunskim centrima u inozemstvu. Organi Državne sigurnosti prozreli su ove neprijateljske namjere u samom početku. Sve ubačene grupe i pojedinci pohvatani su odmah nakon ulaska u zemlju, a da nisu uspjeli izvršiti ni jednu akciju. Jedan dio navedenih terorista nakon završene istrage predan je na postupak Javnom tužioštvu FNRJ”. Miloševe, a u manjoj mjeri i Rosandićeve tvrdnje, krajnje su neprijateljske prema Draganoviću. Brojni pasusi zapisnika to potvrđuju. Miloš tvrdi da je Draganović bio jedan od dva, tri središnja autoriteta ustaškog pokreta u emigraciji, spiritus movens ideje o novom ustanku kojim bi bila obnovljena NDH, i čovjek koji skuplja vojsku – preko pukovnika Ivana Stiera – da bi izvršio desant na Jugoslaviju. Preko Draganovića su, između ostalog, trebale biti potvrđene optužbe na račun Alojzija Stepinca, koji je dvije godine ranije osuđen, iako je dio komunista znao da je riječ o političkom procesu visokog rizika. U tom je smislu ovaj proces trebao biti jedan "appendix", dodatak, pokazatelj da je Stepinac s pravom osuđen i da je Vatikan dio organizirane urote protiv Jugoslavije.

TITO PROTIV CRKVE



Iz izjava sudionika u procesu vidljive su nakane vladajućih. U prvom redu, trebalo je preko Kavranovih, Miloševih i Rosandićevih izjava dokazati da između Crkve i ustaškog pokreta vlada ozbiljno suglasje u svim političkim pitanjima. Već na početku zapisnika konstatira se da je Draganović spasio Pavelića.

"I optuženi Miloš i optuženi Kavran koji su bili u pratnji Pavelićevoj kažu da je Pavelić (okt. 1946) putovao u Italiju s dokumentima države Peru kao fratar. Dokumente je Paveliću nabavio svećenik dr. Draganović, čovjek s funkcijom u Vatikanu, o kojem se posebno govori u ovom napisu. Optuženi Miloš kaže dobio je peruanske dokumente preko Draganovića”.

Na stanici 18 opisuje se kako je "…dolaskom u Rim Pavelića na ‘sigurno mjesto’ sklonio pop Draganović"… "…odnosno Vatikan… To je vidljivo iz izjava optuženog Kavrana koji je jedan od glavnih Pavelićevih funkcionera i koji s njima drži vezu. S Pavelićem ustaše u Austriji održavaju vezu putem kurira koji dolaze preko Draganovića i Vatikana, koji je veza s tajnim skrovištem Pavelića. Draganović je Kavrana – kako doznajemo iz dokumenta – povezao s jednim čovjekom Pavelićeva povjerenja. Kavran kaže: – Draganović me je povezao s tim čovjekom i mi smo razgovarali u vezi cilja po kome sam došao…" Zapisnik sa suđenja nadalje tvrdi kako se u par navrata dogodilo "da su saveznički organi uhapsili teške ustaške ratne zločince ali su ih ubrzo puštali. Možemo navesti više ovakvih slučajeva."

Pa onda nabrajaju. "Prvi slučaj: Iz Austrije se prebacuju u Italiju ustaški ministri i ratni zločinci Frković i Balen. Kod prijelaza granice oni su uhapšeni. Iz Vatikana je za njihovo oslobođenje intervenirao Draganović. Stvar je riješena tako da su Frković i Balen predati talijanskoj policiji. Sugerirano je da ih iz talijanskog zatvora preuzmu dvojica ustaša preobučena u engleske uniforme, tobože engleski oficiri. Talijani su ih spremno tim ‘Englezima’ predali a Draganović je dvojicu zločinaca smjestio u samostan Santa Cattolice”. Tvrdnje protiv Draganovića dalje se nižu u gustom slijedu. Str. 24: "U Italiji je obilazio logore (ustaške) i organizirao pop Draganović. Talijanske logore je intenzivno kontrolirao pop Draganović. On je osobitu pažnju posvetio logoru u Fermu i onom u Modeni. Optuženi Mimo Rosandić koji je bio u logoru Fermo iznosi ulogu Draganovića ovako: - Odmah u početku čim je došla emigracija došao je iz Rima pop Draganović. Odmah se povezao sa ljudima koji su bili klerikalno nastrojeni kao i on. Međutim ljudima je bio najpoznatiji prof. Dušan Žanko koji je bio poslanik ustaški u Vichyu. Taj Žanko odmah je pristupio radu po instrukcijama Draganovića, naime da okupi sve ljude koji bi mogli kasnije dobro doći. Draganović se odmah povezao sa zapovjednikom logora (Englez). Taj zapovjednik logora ga je vrlo ljubazno primio i odobrio njegov rad.” Str. 26: "Za zločinačku aktivnost u ustaškim logorima karakteristično je ono što se događalo u logoru Modeni, gdje je Vatikanski eksponent pop Draganović uz pomoć visokih oficira vojnih organa strane imperijalističke sile i uprave logora organizirao sasvim javno ustaške vojničke formacije i terorističke grupe za borbu i ubacivanje u Jugoslaviju…

STIEROVA ULOGA



Optuženi Rosandić kaže: Najprije je zapovjednik svih tih logora bio jedan visoki časnik jedne strane sile i preko njega je Draganović bio povezan. Draganović je imao pristupa u sve logore preko spomenutog visokog časnika. Najprije je obilazio logor u Modeni. Tamo je bio pukovnik Stier (zloglasni ustaški ubojica) kojega je Draganović potpuno pridobio.

Javni tužilac: S kim je imao veze Stier? Optuženi Rosandić: Sa Draganovićem. Draganović je išao stalno njemu. Naročito se je držao Stiera.

Javni tužilac: Je li Draganović dao kakav određeni špijunsko-teroristički zadatak?”

"Optuženi Rosandić: Sigurno je dao. Stier je rekao da ima veze sa Draganovićem i da ima nalog da u toj vojničkoj skupini organizira padobranske grupe. Tom prilikom Stier je rekao da je dobio nalog od Draganovića da organizira takve skupine koje se trebaju prebaciti u zemlju ( Jugoslaviju)…"

Na procesu u Zagrebu bilo je dosta govora i o špijunaži koju je organizirao iz Trsta inozemni špijunski agent Pery Bob. Ta špijunska akcija datira još iz 1945.

"Posredstvom svećenika Draganovića iz Vatkana Pery Bob okuplja oko sebe niz ustaških oficira ratnih zločinaca. Draganović je poslao u Trst i povezao sa Peryem ratnog zločinca Dragu Žubrinića biv. ustaškog velikog župana, zatim Srećka Rovera, Antu Jakšića ustaškog policistu, koji je kriv za smrt mnogih ljudi te Karla Mirta ustaškog publicistu. Optuženi ing. Rosandić govori o toj špijunskoj organizaciji: Koncem ljeta ili početkom jeseni 1945. pristupio je svećenik Draganović produbljivanju i još aktivnijem radu u pravcu prikupljanja podataka iz FNRJ. U tu svrhu angažirao je Draganović Žubrinić Dragu, Mirt Karla, Jakšića Antu i Rovera Srećka, koje je uputio u Trst. Njihov rad u Trstu sastojao se u prikupljanju svih podataka koji su se odnosili na političke, ekonomske i vojne prilike u FNR Jugoslaviji a zadatke za svoj rad dobivali su od Draganovića… Osim toga kaže Rosandić: Oni su davali referate i Draganoviću (u Rimu) koji ih je upotrebio za svoje knjige i publikacije. Upotrebio je te podatke i za knjigu što je izašla u Americi na engleskom jeziku pod naslovom ‘Raspeće Hrvatske’. Tu je prikazano stanje u Jugoslaviji i šta se ovdje događa. Predočene su i zemljovidne karte. To je izradio Draganović koji je onda poslao u Ameriku fratra Bankovića američkog državljanina. Taj je po nalogu Draganovića otputovao u Ameriku gdje je provodio naročitu propagandu… O radu inozemnog agenta Pery Boba u Trstu govori na procesu i optuženi Miloš. On je trebao tim putem biti ubačen u Jugoslaviju avionom. Njega je za tu svrhu angažirao u Modeni ustaški pukovnik Stier po nalogu popa Draganovića. Kada sam u Modeni došao u sobu Stiera on mi je rekao: "Bi li vi bili voljni skaknuti s padobranom u Hrvatsku?” Rekao mi je da radi s Draganovićem i da mu je ovaj rekao da organizira grupu padobranaca dobrih časnika. Kasnije mi je Stier rekao da je to veza jedne strane špijunaže koju drži Draganović a preko koje je otišao i Boranić”. Draganovića se nadalje optužuje i kao ideologa rasne odnosno nacionalne mržnje ali i kao sudionika u masovnim zločinima. Pridavanje takve uloge Draganoviću vjerojatno je bila osveta zbog spašavanja Pavelića i drugih dužnosnika NDH, kojima je Draganović dao dragocjenu pomoć.: "Uloga popa Draganovića – Tko je Draganović? To je katolički svećenik dr. Krunoslav Draganović, ranije prof. bogoslovije u Zagrebu, pisac je raznih publikacija crkveno-političkog karaktera. Taj je svećenik za vrijeme nacističke okupacije u takozvanoj NDH igrao veliku ulogu pretežno zakulisnog karaktera. On je bio jedan od glavnih eksperata ustaškog poglavnika Pavelića u pitanjima crkve a specijalno u pitanju likvidacije pravoslavlja. Dr. Draganović je fanatični mrzitelj pravoslavnih Srba i njegova je teza, da se Srbi u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini moraju pokatoličiti i istrijebiti. On je u tom pogledu pisao pseudo-naučne rasprave. U Vatikanu je imao jake veze koje je iskorištavao da tamo plasira i dobije za Pavelića odobrenje za drastične mjere protivu Srba. Draganovića se može smatrati jednim od najutjecajnijih podstrekača za masovno istrebljenje Srba pravoslavaca, za poznata klanja stotina tisuća Srba, za palež stotina sela, za ubijanje srpske djece itd…"

Na procesu u Zagrebu izneseni su u iskazima optuženih neki detalji iz te faze Draganovićeve aktivnosti u vrijeme okupacije. Tako je ime svećenika Draganovića izneseno u vezi s pokoljem nekoliko desetina tisuća ljudi povodom njemačko-ustaške ofanzive na sektoru Kozare u sjeverozapadnoj Bosni godine 1943. "U preuzimanju i raspoređivanju tih likvidiranih masa imao je glavnu riječ Draganović. Optuženi Miloš koji je bio zapovjednik logora Jasenovac govori o tome na procesu u Zagrebu: Ljudi su dolazili s vlakovima ili pješke preko Dubice. Tu je bio minister Turina i pop Krunoslav Draganović i Matković (jedan od zapovjednika logora).

INKRIMINACIJA JASENOVAC



U tom krvničkom poslu spominje se dakle pop Draganović prof. Bogoslovije kao dirigent. U Zagrebačkom procesu spominje se pop Draganović još jednom u vezi s logorom za masovne likvidacije Jasenovac. O tom strahovitom logoru znalo se je i u inozemstvu. Trebalo je pokazati da ‘nije istina’ ta strašna fama o tom logoru smrti. Tada je Draganović inscenirao neku međunarodnu komisiju koja je imala konstatirati kako je logor Jasenovac bezazlena stvar. O tome govori optuženi Miloš: – Vi ste rekli da je u onoj komisiji koja je došla u Jasenovac da pregleda logor, obraća se optuženom Milošu tužilac, bio Draganović, da je on tu komisiju vodio i njom rukovodio. Miloš: Jest. Str. 52: "Predsjednik suda: Što je pop Bujanović (ratni zločinac desna ruka Draganovića) rekao o Draganoviću? Optuženi Kavran: Rekao je da je Draganović čovjek koji je u Rimu jedna od najutjecajnijih ličnosti između takozvanih hrvatskih izbjeglica, da ima silnih poznanstava i silnih veza i da je što se tiče prebacivanja, njihovog opremanja i prehrane, jedna od najutjecajnijih osoba koja uopće postoji u Italiji. U toku procesa Kavran je ponovo govorio o velikom utjecaju Draganovića. Na pitanje što mu je sam Draganović rekao o sebi Kavran odgovara: – Pitao sam ga jer sam čuo da je utjecajan, na temelju čega to radi. On je rekao, da je opunomoćenik tzv. južnoameričkih zemalja za izbjeglice kod Vatikana i akonto toga ima mogućnosti postavljanja pojedinih stvari, kako on to veli, i uopće za plasiranje o saobraćaju s izvjesnim visokim funkcionarima. Optuženi Rosandić govori također o velikom autoritetu popa Draganovića. Rosandić je o Draganoviću razgovarao s ustaškim ministrom Frkovićem koji mu je rekao ‘da je Draganović centralna osoba koja ima sve veze u Rimu i ostalim imperijalističkim silama’. Rosandić kaže da Draganović drži veze s agentima i ambasadama u Rimu te dodaje: Uopće, po mom mišljenju to je siva eminencija, glavna osoba koja može djelovati jače u pozadini nego javno. On je glavni rukovodilac, jer ima za sobom sve sage, Vatikan i strane sile”. Str. 53: "Rosandiću je ustaški ministar Frković rekao da je Draganović centralna ličnost a to mu isto kaže i Kavran, jedan od glavnih ustaških rukovodilaca u emigraciji. Kavran kaže Rosandiću: Da se apsolutno mora raditi preko njega (Draganovića) da je on osoba koja ima vanredne veze, da ubuduće sve treba preko njega raditi. Optuženi Miloš koji je imao sastanke s Draganovićem a i inače temeljno upućen u sve tajne te zlikovačke bande, kaže na procesu u Zagrebu: Mislim da je Draganović imao najviši autoritet među ustaškom emigracijom. Miloš kaže da se to vidjelo po Draganovićevim vezama s inozemnom špijunažom, po vezama sa stranim organima, po novčanim izdatcima a kojima je pomagao emigrante, po vađenju iz logora pojedinih ljudi, po prebacivanju u Ameriku, po formiranju odbora itd. Miloš tvrdi da je Draganović imao veze ne samo sa stranom obavještajnom službom nego i najbolje veze s Vatikanom. Miloš govori o jednom kardinalu (‘mislim da je radio u tajništvu pape’) s kojim je Draganović imao ‘stalnu vezu’. Draganovićeva je ideja u vezi s poznatom idejom o katoličkoj podunavskoj konfederaciji. O tome na procesu kaže optuženi Rosandić: Ta stvar datira još od ranije. Opće je poznato da vatikanski krugovi stoje na stanovištu stvaranja podunavske konfederacije uključujući ovdje i Bavarsku s Otonom Habsburškim na čelu. Optuženi Rosandić kaže da se Draganović i time rukovodi u svojoj akciji. Optuženi Miloš govori da se s Draganovićem sastao ljeti 1945. u Austriji. Bio je došao da obiđe logore. On je u Celovcu održao govor. Rekao je da se ljudi moraju organizirati, da nije sve izgubljeno, da ima izgleda na stvaranje Nezavisne Države Hrvatske. Predsjednik suda: Da li je držao govor javno? Optuženi Miloš: Da, u jednoj velikoj sobi. O kontroliranju logora u Austriji od strane Draganovića govori i optuženi Kavran. Dok je Kavran bio u logoru Sant Getraut tamo je dolazio Draganović (1945): – On je dolazio sa zadatkom da popiše sve izbjegličke logore u kojima se nalaze Hrvati, da ih obiđe, da vidi tko je u njima a tko nije, da napravi popis i da omogući smještanje tih ljudi u Italiji… Svojim autoritetom i vezama s odgovornim organima Draganović je iz pojedinih logora izvlačio najteže ratne zločince i smještao ih u samostane, a posebna je akcija za prebacivanje u masama ljudi iz logora u Argentinu”. Str. 54/63: "Optuženi Miloš kaže da ga je Draganović vidio u logoru u Austriji pa mu je rekao ‘ako bi mi zaprijetila opasnost da dođem u Rim kod njega’. Optuženi Rosandić iznosi slučaj s ustaškim pukovnikom Jucom Rukavinom. Taj je bio za vrijeme rata šef Ustaške voj-ne policije za čitavu Hrvatsku, prema tome jedan od najvećih zločinaca i krvnika, ubojica neizmjernog broja ljudi. Rosandić kaže: On je najprije došao u logor Fermo. Kada je rečeno da ga traže, on je jedno vrijeme izašao van (ne pobjegao nego jednostavno ‘izašao’) i onda otišao u Rim i tamo je posredovanjem Draganovića skriven u jedan samostan… Draganović spašava i teškog zločinca policistu dr. Tuka. Tuk sam iznosi na procesu u Zagrebu da je iz logora u Fermu otišao u Rim, gde ga je Draganović smjestio najprije u zavod Sv. Jeronima, a kasnije u samostan San Giovanni Battista. Takvih slučajeva bilo je bezbroj. Sve teže zločince Draganović je na taj način spašavao. Optuženi Miloš kaže da Draganović ‘izdaje papire i indeks karte koje su potrebne u Austriji za prijavljivanje. To on dobiva na legalan način za one koji su u Austriji, a dao je praviti u štampariji i matične listove rođenih i vjenčanih’… O prebacivanju ustaških zločinaca iz Italije u Argentinu govori optuženi Rosandić. Predsjednik suda: - Kako se može iz Italije u Ameriku, Argentinu? Optuženi Rosandić: Sve preko Rima. Predsjednik suda: Tko je držao tu vezu u rukama? Optuženi Rosandić: Cijelu vezu slanja ljudi u Argentinu i sve niti držao je isključivo Draganović. Najprije je sve one koje je htio spasiti strpao u samostane. Iz samostana dalje se odlazilo u Argentinu. To su bili ljudi koji su traženi i oni koje je on htio imati za sebe. To su npr. bili mornarički pukovnik Vrkljan, pa Hajdinović, Jonić, Blaž Jurković, Stier, itd. Inače putnica se mogla dobiti za jedan dan i to samo uz dozvolu ‘Assistenza Pontificia’. To je papinska ustanova koja je pomogla samo tim osobama. S tim dozvolama dolazili su ljudi u Crveni križ a njegov nadstojnik je bio dr. Sali Seevis, brat zagrebačkog biskupa. On je bio Draganovićev čovjek. Ako ste došli s tom dozvolom dobili ste za kratko vrijeme putnicu. Putnice je Draganović dobivao preko ministra Silve, argentinskog ministra, koji je bio specijalno za to poslan od argentinske vlade da utovaruje parabrode. Argentinska vlada putem ovog ministra poslala je parabrod da otpremi te ljude u Argentinu. "Tim putem je otpremio Draganović niz ustaških ministara, generala, zlikovaca svih vrsti, teških ratnih zločinaca koji su na popisu Međunarodne Komisije za izručivanje. Optuženi Špalj govori na procesu u Zagrebu također o Draganovićevom financiranju terorističkih grupa koje se ubacuju u Jugoslaviju. Javni tužilac: Vi ste rekli da je Draganović u dva maha slao novac za prebacivanje terorista u zemlju. Je li to točno? Optuženi Špalj: Da. Javni tužilac: Kad vas je Draganović posjetio u logoru Fermo u ljeto 1947, rekao vam je da vam taj novac stoji na raspoloženju. Optuženi Špalj: Jeste. Optuženi Miloš koji je ubačen kao terorista u Jugoslaviju kaže na pitanje da li je Draganović znao da ćete ići u zemlju? Za mene nije znao, ali za ostale i za čitav rad je izvješten jer je sve to financirao. O direktnoj akciji Draganovića na stvaranju terorističkih grupa ima također mnogo dokaza. On je stvorio čitavu vojnu formaciju s pukovnikom Stierom na čelu u Modeni. Ta je formacija javno postojala, imala je oružje, kasarnu itd. Formirala se je u logoru.

Optuženi Miloš kaže:

– Još godine 1945. kad je Stier izašao iz logora sa svojom vojničkom skupinom, izašao je na intervenciju Draganovića, zato da bi ga Draganović mogao upotrijebiti u svome radu.

O drugom kontekstu u toku saslušavanja, Miloš kaže o Draganoviću: – Govorio je o tome da treba stvoriti trojke, da treba ići u zemlju. U drugoj polovini 1947. i početkom 1948. ustaše razvijaju veću djelatnost za formiranje terorističkih bandi za ubacivanje u Jugoslaviju. I ovom prilikom glavnu riječ i ulogu ima Draganović, pa čak sa Kavranom diskutira o mogućnosti prebacivanja ljudi iz Argentine natrag za Italiju a odatle za Jugoslaviju. Tako je bilo slučajeva da su izvjesni ustaški funkcionari, koji su bili već u Genovi i čekali na ukrcavanje za Argentinu prebačeni nazad za Austriju, a odatle ubačeni u Jugoslaviju, gdje su uhvaćeni i o tome dali svoje iskaze na ovom Zagrebačkom procesu.

U SERIJALU "USTAŠKI JAMES BOND" ČITAJTE:

1. Svećenik koji je mrzio Tita u Jugoslaviju se vratio 1967. Rekli su: To je 'najveći špijun svijeta'!

2. 'Poslije razgovara s Pavelićem, čekao sam da ustaše dođu po mene i da me pojede mrak...'

3. Draganović je otišao u Rim, a Pavelić već dao zeleno svjetlo da Luburiću postave bombu...

4. Pavelićev bijeg: 'Maskirao se u mađarskog inženjera i nestao'

5. Zloglasni Stier: Draganović mi je naredio da organiziram grupe koje se prebacuju u Jugoslaviju!

6. Američki se agent preplašio Draganovićevih zatjeva: Želi li nas on bušiti svojim ljudima?!

7. Policija u Italiji danima nije znala gdje je nestao moćni svećenik. A onda je stigao šok!