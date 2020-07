- U ponedjeljak se \u0161etala po dvori\u0161tu. Nakratko sam oti\u0161la u ku\u0107i i kad sam se vratila, vi\u0161e je nije bilo - pri\u010da nam zabrinuta Viktorija. Pokazuje na asfaltirano dvori\u0161te na kojem je izvaljena Zoe upijala sun\u010deve zrake prije spektakularnog bijega. Tra\u017eila ju je svuda uokolo, ka\u017ee nam, ali zmiji ni traga ni siktaja.

A \u0161to ako je vidi netko od susjeda? Ho\u0107e li se ljudi prepasti pitona od metra i dvadeset, pitamo je.

- Ma ne\u0107e, moj sin Krsto redovito \u0161e\u0107e sa Zoe po kvartu. Susjedi se slikaju s njima. Svi smo povezani ovdje u malom kvartu i svi su navikli na egzoti\u010dnu \u017eivotinju - poja\u0161njava Viktorija.

Ina\u010de, Zoe je stara tri godine, a nabavili su je iz Zadra, i to nakon Krstinog upornog nagovaranja. Njegova majka, koja je do tada imala samo zamorce i sli\u010dne glodavce, odjednom se na\u0161la u situaciji da udomljuje reptila koji se hrani njima. Osim zmije, Viktorija pru\u017ea krov nad glavom i zamorcu D\u017eivi, gu\u0161teru Miljenku i hrpi madagaskarskih \u017eohara. Tu je i pokoji jelenak, a imaju i izopode. To su oni mali oklopi s no\u017eicama i antenama na glavama.

- Sin ih skuplja, on to voli. U po\u010detku sam se malo gadila na to sve, ali sad sam navikla - le\u017eerno nam pri\u010da Viktorija dok joj madagaskarski \u017eohar veli\u010dine oraha tr\u010dkara po dlanu.

Odvela nas je u Krstinu sobu. U jednom kutu vidimo na\u0161u\u0161urenog D\u017eivu koji radoznalo \u0161u\u0161ka po svom kavezu. S druge strane sobe le\u017ei izvaljeni Miljenko. Flegmati\u010dno gleda kroz staklo terarija, a da povremeno ne trepne, izgledao bi kao bru\u0161ena igra\u010dka.

- On je Zoein cimer. Prije je imao svoj jastuk, ali onda ga je ona prisvojila. Za\u0161to Miljenko? Pa vidite kako je umiljat - obja\u0161njava Viktorija i pru\u017ea nam bradatu agamu. Smireni gu\u0161ter nam se bez prigovora gnijezdi u krilu. Kako se sla\u017ee sa Zoe?

- Jako dobro, oboje su prijateljski raspolo\u017eeni - govori Viktorija i pokazuje slike reptilskih cimera. Gledamo kako pitonka zaljubljeno grli lijenog Miljenka, a on se ne buni. Napola sklopljenih o\u010diju prepu\u0161ta se \u010dvrstom zmijskom milovanju.

\u0160to je ono tamo iza u terariju, pitamo. Nekakva bijela hrpica le\u017ei odba\u010dena u kutu.

- To je Zoeina ko\u017ea. Presvukla se prije bijega - odgovara Viktorija kao da opisuje subotnji izlazak u grad.

Ako ovih dana slu\u010dajno vidite kraljevskog pitona, nemojte pani\u010dariti, nemojte je dirati i nemojte mu nauditi.

To je vjerojatno Zoe. Javite se 24sata ili azilu Dumovec, oni \u0107e znati \u0161to u\u010diniti.