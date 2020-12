Cijepljenje je daleko najefikasnija javnozdravstvena mjera u povijesti medicine. Cijepljenje je spasilo više života nego bilo koji drugi medicinski postupak. Cijepljenje je dovelo do eliminacije nekih zaraznih bolesti. Neki stručnjaci su izračunali kako je cijepljenje produžilo ukupan vijek trajanja života na Zemlji za 18 do 20 godine. Cijepljenje je blagodat znanosti i tehnologije s kojom moramo biti presretni, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš za HRT.

Prve doze cjepiva

Beroš je potvrdio kako se prvo cjepivo očekuje 26. prosinca te stiže simboličnih 9750 doza, kao i u svim europskim državama. Nakon što HALMED da dodatno odobrenje za cjepivo, cijepljenje će početi 27., 28. i 29 prosinca.



- Značajnije količine cjepiva dolaze 31. prosinca, pa 4. siječnja i dalje u tjednom ritmu kako je dogovoreno s proizvođačem. To vrijedi za Pfizerovo cjepivo koje je prvo dobilo odobrenje i koje je prvo dostupno građanima EU-a, pa tako i Hrvatske - rekao je.

Smatra da cjepivo baca optimistično svjetlo na čitavu priču, no potrebno je naglašavati da bi cjepivo bilo učinkovito moramo postići određenu procijepljenost u populaciji koja će onemogućiti daljnje širenje virusa. Od iznimne je važnosti da to ljudi shvate i da to rade i zbog sebe i zbog drugih, rekao je ministar.

- Prve doze cjepiva bit će raspodijeljene po županijama proporcionalno veličini. Bit će obuhvaćeni korisnici i djelatnici domova za starije kao najugroženija skupina, zdravstveni radnici i onda redom svi drugi. S obzirom na dinamiku dolaska cjepiva očekuje se da bi se građani počeli cijepljenje tijekom proljeća, a moguća su iznenađenja ako se odobre i cjepiva drugih proizvođača - objasnio je Beroš.

Količine cjepiva

- Dogovoreno je milijun doza Pfizerovog, milijun doza Moderninog, 2,7 milijuna doza AstraZeneca, Johnson&Johnson 900.000 doza i od Purevaxa 300.000 doza negdje u 4. kvartalu 2021. godine, ukupno 5,9 milijuna doza cjepiva što bi u ovom trenutku bilo dovoljno za procjepljivanje odrasle populacije u Hrvatskoj, odnosno postizanje kolektivnog imuniteta - nabrojao je ministar te dodao kako će cjepivo kontinuirano dolaziti u Hrvatsku, a za građane je najbolje da se jave svojim obiteljskim liječnicima kao i za cijepljenje protiv gripe.



- Radi se na digitalnoj platformi koja bi omogućila lakši proces naručivanja i praćenja procesa cijepljenja, a do proljeća kada će krenuti cijepljenje građanstva mislim da će biti i pokrenuta - izjavio je.

Strah od cijepljenja

- To je prvenstveno strah od nepoznatog. Tehnologija proizvodnje cjepiva je razvija desetljećima. Angažman čitave znanstvene zajednice omogućio je da se cjepivo proizvede u kratkom razdoblju. Jučer je rečeno da s obzirom na nove mutacije, ako će biti potrebno, moguće premodulirati cjepivo u roku od 6 tjedana kako bi se prilagodilo novog strukturi - rekao je.

Smanjenje broja oboljelih

Beroš smatra da je to dobar pokazatelj dobro pogođenih mjera i pridržavanja istih.



- Ovi trendovi nekoliko dana ukazuju na pad broja novozaraženih. Nema mjesta opuštanju. Moramo dodatno napraviti sve da se odgovorno ponašamo. Zdravstveni sustav kasni 2 do 3 tjedna za padom broja zaraženih kada će se osjetiti manji pritisak. Broj zaprimljenih zadnjih dana je malo manji, ali nije riješ o velikim brojevima, oko deset manje novozaprimljenih - rekao je te dodao kako je zdravstveni sustav prilagođen novom načinu funkcioniranja ne zanemarujući i necovid bolesti.



Napravljeno je 67,21 posto usluga u odnosu na isti tjedan prošle godine. Pad je manji od trećine što je i više nego zadovoljavajuće.



Covid dodatak na plaću



- Sve zdravstvene ustanove dobile su obavijest o tome kako obračunavati plaću prema novoj odluci Vlade. Neke su ustanove prije odluke Vlade napravile obračun plaća, ali svi oni koji nisu dobili dodatak dobit će ga. Ravnatelji će za svakog djelatnika evaluirati tko je koliko radio s covid bolesnicima - rekao je te objasnio kako neki zdravstveni radnici neće biti dežurni ili raditi prekovremeno pa će im unatoč dodatku plaća biti manja.

Ako bude tako onda će moći birati ili novu plaću s covid dodatkom ili staru plaću koja će se gledati za tromjesečni prosjek s dežurstvima i prekovremenim satima.



Govorio je i kako se detektira kako se proces oporavka bolesti od korona virusa kod nekih javljaju smetnje koje ukazuju na mogućnost ozbiljnih posljedica, zbog toga je organizirana postcovid ambulanta na KB Dubrava, a organizirat će se i Centar na plućnoj bolnici na Jordanovcu u Zagrebu.