Zdravstveni sustav u ovoj korona krizi suočava se s brojnim problemima. A jedan od njih, za koji zdravstveni djelatnici smatraju da je nekorektan pa i apsurdan, je onaj koji se tiče bolovanja. Naime, ako se zaraze, zdravstveni radnici moraju dokazivati da su se zarazili na poslu, inače neće dobiti punu plaću. S druge strane, saborski zastupnici nemaju tih problema. Oni bolovanje ne moraju ni otvarati.

- Izborili smo se da se zdravstvenim radnicima Covid prizna kao profesionalna bolest, No, apsurdno je da mi moramo dokazivati da smo zarazu pokupili na radnom mjestu da bi dobili bolovanje u 100-postotnom iznosu. Kolege koji su to morali proći kažu da je lakše napisati doktorat nego skupiti sve te papire da bi se dokazala profesionalna bolest i zaraza na radnom mjestu - poručuje Renata Čulinović Čaić, predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata, ujedno i liječnica u OB Čakovec.

Kako saznajemo i od predsjednice HUBOL-a, Ivane Šmit, puno njih to ni ne uspije dokazati. U tom slučaju dobivaju za vrijeme bolovanja iznos od 85 posto naknade plaće. Onda onako ošamućeni još od bolesti moraju prikupljati papire da bi dokazali da se nisu zarazili negdje privatno. Kad to riješe, preostalih 15 posto im se isplaćuje naknadno.

Čulinović Čaić dodaje kako su još u studenom pisali HZZO-u i ministru Viliju Berošu da se to promijeni. Iz HZZO-a su dobili odgovor da je to tako propisano i da oni tu, nažalost, ne mogu ništa, a iz ministarstva odgovora nema ni danas. Nema riječi, kaže nam, kojima bi opisala nezadovoljstvo ovom cijelom situacijom.

'Jedina smo struka koja liječi takve pacijente, ali i koja mora dokazivati da smo se zarazili na radnom mjestu'

- Paradoks oko tih bolovanja je da smo mi jedina struka koja liječi takve pacijente, ali i koja mora onda dokazivati da smo se zarazili na radnom mjestu - govori predsjednica liječničkog sindikata.

To je možda imalo smisla, dodaje, u proljetnom valu kad je bilo po nekoliko slučajeve zaraze, ali u ovakvoj epidemiološkoj situaciji nikako. Sve više zdravstvenih djelatnika je zaraženo, poručuje ističući da onda moraju pokrivati i zamjene. Pita se što nadležnima u takvom tempu i dok epidemija buja nije jasno gdje bi se zarazili.

- Sada kada više ne znamo gdje nam je glava, kada se virus širi horizontalno, što Stožer i sam govori javno, kad imamo lokalnu transmisiju i praktički nema odjela na koji virus nije probio barem jednom, to dokazivanje je totalni apsurd i cirkus. Svi koji su u kontaktu s pacijentima izloženi su zarazi. Događa se da na odjelu ostane par ljudi koji se mijenjaju u smjenama dan-noć, dan-noć non stop ili su u dežurstvu svaki drugi, treći dan. Pa virus prodre jer pacijent kojeg morate hitno primiti bude negativan na brzom testu, onda ga primite na odjel i za dva-tri dana pokaže se da je pozitivan, pa seli sve pacijente, zaposlene, ispituj tko je sve bio u kontaktu, otpadaju nam ljudi, pa idu u samoizolaciju, to je iscrpljujuće i psihički i fizički. I onda još moramo dokazivati zarazu na radnom mjestu i baviti se papirologijom. Najmanje što se za zdravstvene radnike u ovoj situaciji može učiniti jest da se bez pitanja prizna ta profesionalna bolest. Nevjerojatno je što se nama radi - ogorčena je Čulinović Čaić dodajući da i u slučaju samoizolacije moraju dokazivati od strane epidemiologa da su u nju poslani zbog kontakta na poslu.

Dužnosnici ne moraju otvarati bolovanje

S druge strane, državni dužnosnici, saborski zastupnici, ministri, njihovi tajnici i pomoćnici, predsjednici države i Vlade, gradonačelnici, načelnici, župani i još niz ljudi koji spadaju pod tu kategoriju, na svoja radna mjesta ne moraju nikakve potvrde o zarazi na radnom mjestu nositi da bi dobili punu plaću. Njima se dani provedeni u samoizolaciji ni izolaciji ne reflektiraju na plaću. To nam potvrđuje i Anka Mrak Taritaš, saborska zastupnica i predsjednica stranke GLAS, koja je trenutno u izolaciji, a koja nije morala otvarati ni bolovanje, a kamoli dokazivati gdje se zarazila.

- Dužnosnici ne moraju otvarati bolovanje ni pisati godišnji odmor. Mi u Sabor ne moramo donositi ikakve dokaze da smo se zarazili na radnom mjestu niti nam to utječe na plaću. Bez obzira što smo doma 10 dana i gdje se zarazili, plaća je ista - pojašnjava ova zastupnica koja smatra da je nakaradno da liječnici s druge strane moraju dokazivati zarazu na poslu.

Smatra da nije fer i to što nastavnici, profesori, odgajatelji i zaposlenici Domova za starije ni nemaju to pravo dokazivanja kako bi dobili punu plaću. Podsjeća da je još u prošlom sazivu Sabora uputila u proceduru prijedlog da se i samoizolacija ljudima plati u 100-postotnom iznosu naknade jer nisu u njoj svojom krivnjom nego zato što moraju biti po uputi epidemiologa.

Tako ni premijer Andrej Plenković nije morao otvarati bolovanje kad je završio u samoizolaciji, a kasnije izolaciji, u kojoj je bio i duže od predviđenih 10 dana. To da dužnosnici ne podliježu tom režimu otvaranja bolovanja, odnosno Zakonu o radu, kao ostali građani, istaknuo je tada i njegov šef kabineta Zvonimir Frka Petešić.

Predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika i liječnica u sisačkoj OB "Dr. Ivo Pedišić", Ivana Šmit, također ne može sakriti ogorčenje činjenicom što njezini kolege moraju u slučaju Covida dokazivati profesionalnu bolest, dok istodobno saborski zastupnici imaju punu plaću bez potrebe da išta dokazuju. Riječ je o strašnoj nepravdi, ističe dr. Šmit.

- Kolege koji leže doma Covid pozitivni, s temperaturom i upalom pluća, u takvom stanju moraju sakupljati tonu papirologije i dokazivati profesionalnu bolest, odnosno, da su se zarazili na poslu. Znam veliki broj liječnika koji nisu u tome uspjeli i plaće su im na bolovanju srezane. Uostalom, kada je epidemija ovako raširena kao sada, tko uopće može sa sigurnošću dokazati gdje se zarazio – također naglašava dr. Šmit ne skrivajući revolt prema dvostrukim kriterijima.

U HZZO-u nam potvrđuju ono što su poručili i sindikatu - da na punu plaću za vrijeme bolovanja imaju ako je do prekida rada došlo krivnjom poslodavca ili drugih okolnosti za koje nisu odgovorni te da je takva odluka Ministarstva zdravstva. Iznos koji se isplaćuje zdravstvenom radniku je prosjek njegove tri posljednje plaće. Period samoizolacije, kažu, plaćen je u cijelosti i ide na teret poslodavca. No u slučaju potvrđene bolesti Covid, dodaju, zdravstveni radnici, kao i svi ostali osiguranici, dobivaju manju plaću, koja ne može biti niža od 70 posto osnovice. Zdravstveni djelatnik koji se zarazio na poslu, nastavljaju, može pokrenuti postupak priznavanja profesionalne bolesti, koji je isti kao i za sve ostale profesionalne bolesti. Dakle, dobit će punu plaću tek ako Služba za medicinu rada HZJZ-a prizna da se zarazio na poslu.

Kontaktirali smo i ministra Beroša, ali odgovor nismo dobili.