KOMENTIRA TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+

Znaju li ti Šveđani da je Plenković od tog Thompsona dobio autogram?

I sad imamo paradoks: Thompson je zabranjen na službenim nastupima hrvatske reprezentacije u inozemstvu, ali Thompson može biti službeni uzvanik na svečanom dočeku hrvatske reprezentacije nakon velikih natjecanja.

Admiral

Kaže se da nitko nije prorok u svom selu. Ali to ne vrijedi za Marka Perkovića Thompsona. On može biti prorok samo u svom selu. Nije prorok u Europi, u europskim zemaljama, koje godinama zabranjuju njegove nastupe, a sad nije poželjan ni u Švedskoj, na Europskom prvenstvu u rukometu, gdje su organizatori zabranili izvođenje njegove pjesme uoči nastupa hrvatske reprezentacije.

