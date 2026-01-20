I sad imamo paradoks: Thompson je zabranjen na službenim nastupima hrvatske reprezentacije u inozemstvu, ali Thompson može biti službeni uzvanik na svečanom dočeku hrvatske reprezentacije nakon velikih natjecanja.
Znaju li ti Šveđani da je Plenković od tog Thompsona dobio autogram?
Kaže se da nitko nije prorok u svom selu. Ali to ne vrijedi za Marka Perkovića Thompsona. On može biti prorok samo u svom selu. Nije prorok u Europi, u europskim zemaljama, koje godinama zabranjuju njegove nastupe, a sad nije poželjan ni u Švedskoj, na Europskom prvenstvu u rukometu, gdje su organizatori zabranili izvođenje njegove pjesme uoči nastupa hrvatske reprezentacije.
