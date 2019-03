Tko zna zna: Uhljebili se, ali im prije toga još i - povećali plaće!

U natječajima nema nepravilnosti i provedeni su po internim propisima. Promjene koeficijenata provedene su zakonito i propisno, u suglasju s propisima i uz savjetovanje s Radničkim vijećem. Sve odluke uprave su poslovno opravdane.

Odgovorili su nam to iz uprave državne tvrtke Narodne novine. Kako smo jučer otkrili, na rukovodeća mjesta su u toj tvrtki zaposlena i četvorica HDZ-ovaca iako se na natječaj za sva radna mjesta javilo oko 200 građana.

No sad smo saznali da su prije odluke o njihovu zapošljavanju izmijenjeni odluka i povećani koeficijenti složenosti poslova za rukovodeća mjesta. Konkretno, to znači da će imati i veću plaću.

Upravu Narodnih novina, koju vodi Zlatko Hodak, pitali smo zašto su povećane plaće, čime to pravdaju, koliko će one na kraju iznositi i koji su bili raniji koeficijenti.

Ali njihov odgovor je bio općenit i više puta su naglasili da je sve sukladno propisima, ali konkretne brojke nam nisu poslali.

Najveću plaću trebao bi imati Damir Belošević, HDZ-ov načelnik općine Đurmanec, čak i 17.000 kuna, kad se zbroje svi dodaci i s obzirom na niži prirez, opisao nam je naš sugovornik iz Narodnih novina.

Belošević će biti novi voditelj strateškog razvoja tvrtke. To mjesto ranije nije postojalo. Neki sugovornici u HDZ-u nas uvjeravaju da su procjene plaća Beloševića i ostalih HDZ-ovaca previsoke, odnosno da će biti niže, do 12.000 kuna. Ali to je bilo prije izmjene koeficijenata i bez dodataka. Preko HDZ-a nam je neslužbeno poručeno da će nakon zaposlenja Belošević volontirati u općini. Novi rukovoditelj financija bit će HDZ-ovac Daniel Vnuk, a logistike mladi HDZ-ovac Miroslav Ivanković.

Nabavu će voditi Marijan Banić, brat bivše HDZ-ove šefice mladeži. Iako to opovrgava, utjecaj na zapošljavanje svih njih u Narodnim novinama imao je šef zagorskog HDZ-a Žarko Tušek.